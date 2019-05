Candy Crush-bedenker Riccardo Zacconi treedt per 1 juli af als topman bij King

Riccardo Zacconi, de bedenker van de Candy Crush-spellen, treedt per 1 juli af als ceo bij gameontwikkelaar King Digital Entertainment. Hij blijft wel in dienst als bestuursvoorzitter. Dit blijkt uit een gepubliceerde overeenkomst met moederbedrijf Activision Blizzard.

Zacconi was een van de oprichters van King Digital Entertainment en kwam in maart 2003 aan het roer van het bedrijf te staan. In 2016 werd de gameontwikkelaar voor 5,27 miljard euro overgenomen door Activision Blizzard. Dat werd door de transactie onder meer eigenaar van de door Zacconi ontwikkelde Candy Crush-franchise, een van de succesvolste mobiele games ooit.

Riccardo Zacconi. Foto: King.com

In de verplichte registratie van Zacconi’s gewijzigde contract met Activision Blizzard staat dat de Italiaan zijn functie van ceo per 1 juli verruilt voor die van bestuursvoorzitter. In die hoedanigheid zal hij zowel advies geven aan het management van King als aan dat van het moederbedrijf. Zacconi krijgt daarvoor een basissalaris van ruim 110.000 euro per jaar plus een winstuitkering van één procent volgens het King Profit Sharing Plan.