Topman van Overwatch League vertrekt naar Epic voor Fortnite eSports

Nate Nanzer, topman van de Overwatch League, heeft bekendgemaakt dat hij naar Epic Games vertrekt. Bij Epic Games gaat hij een functie vervullen bij de competitieve e-sportstak. Nanzer kondigde zijn vertrek aan via zijn twitterpagina.

Op zijn twitterpagina laat de Overwatch League-topman weten dat het een van de moeilijkste keuzes uit zijn leven was. Volgens ESPN neemt Pete Vlastelica, voormalig vice president van Fox Sports, de taken van Nanzer bij de Overwatch League over.

Nanzer pitchte op de Gamescom 2015 het idee van een competitieve competitie aan Overwatch-ontwikkelaar Jeff Kaplan. Dat idee kwam vervolgens terecht bij verschillende Blizzard-topmannen, zoals Bobby Kotick. De Overwatch League kwam uiteindelijk in januari 2017 uit. Nanzer wordt als een van de personen binnen Blizzard gezien die de Overwatch League groot heeft gemaakt. In de competitie gaan miljoenen dollars om.

Eerder deze maand nam Epic Games ook Rocket League-ontwikkelaar Psyonix over. In de game, die in 2015 verscheen, moet de speler gebruikmaken van auto's en vliegkunsten om de bal in het doel te werken. Ook Rocket League is een belangrijke e-sportstitel.