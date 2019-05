Epic wil Rocket League-maker Psyonix overnemen

Epic Games wil Psyonix overnemen, de ontwikkelaar van Rocket League. Ondanks dat Epic een eigen downloadwinkel heeft, zegt de ontwikkelaar dat Rocket League blijft staan in Valves downloadwinkel Steam. Rocket League komt eind dit jaar uit in de Epic Games Store.

Epic wil met de overname Rocket League naar een groter publiek brengen, meldt het bedrijf. Het bedrijf zegt niet wanneer de game uitkomt op de Epic Games Store, maar volgens Variety gebeurt dat eind dit jaar. Psyonix benadrukt dat de game beschikbaar blijft op Steam en dat ook updates voor de game daarop zullen blijven verschijnen. Het is niet duidelijk of Rocket League nog te koop is op Steam voor nieuwe klanten na verschijning in de downloadwinkel van Epic.

De bedrijven hebben niet bekendgemaakt hoeveel Epic betaalt voor de ontwikkelaar uit de Amerikaanse stad San Diego. Psyonix heeft meer dan 130 mensen in dienst die allemaal meegaan naar Epic. De deal zou eind deze maand of begin volgende maand rond moeten zijn.

Rocket League maakt gebruik van Epics Unreal-engine, waardoor beide bedrijven al langer samenwerken. Epic heeft zijn inkomsten afgelopen tijd zien stijgen door de release van Fortnite. Het opende vorig jaar de Epic Games Store als concurrent voor Steam, omdat het vindt dat Valve met 30 procent teveel omzet uit de verkoop van games voor zichzelf houdt. In de winkel van Epic moeten ontwikkelaars 12 procent afdragen.

De game waarin spelers voetballen met auto's is de enige succesvolle game van Psyonix. Rocket League verscheen in 2015 voor PS4 en is sindsdien uitgekomen voor Xbox One en Nintendo Switch.