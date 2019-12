Rocket League-spelers uiten kritiek op hoge prijzen in nieuw lootsysteem

Spelers van Rocket League klagen over de prijzen die gepaard gaan met de introductie van het nieuwe lootsysteem. De oude Crates zijn vervangen door blauwdrukken, en om daar dingen mee te kunnen bouwen, is de aanschaf van Credits nodig. Volgens spelers zijn die prijzen erg hoog.

Onder meer op Reddit klagen Rocket League-spelers over het nieuwe systeem en met name de prijzen die gevraagd worden voor de Credits. GameRevolution schrijft dat 500 Credits nu 5 dollar kosten, waarna de volgende opties 1100, 3000 en 6500 Credits zijn, voor respectievelijk 10, 25 en 50 dollar. In de praktijk betekent dit dat als een speler bijvoorbeeld een nieuwe set wielen met een prijs van 1600 Credits wil bemachtigen, er 15 dollar moet worden betaald. Een Crate kon met de oude in-game-economie van Rocket League al geopend worden door een sleutel te kopen voor ongeveer een dollar, of door in rang te stijgen door het spel te spelen.

Op Reddit denken verschillende spelers dat deze veranderingen en de hoge prijzen het gevolg zijn van de invloed van Epic Games, de maker van onder meer Fortnite die Rocket League-ontwikkelaar Psyonix eerder dit jaar inlijfde. Een speler stelt dat de huidige bedragen die besteedt moeten worden voor het openen van een Crate overeenkomen met de bedragen die Fortnite-spelers bereid zijn om neer te leggen voor een nieuwe skin. Eerder vergelijk Psyonix de introductie van blauwdrukken en daarmee de aanpassing van het lootboxsysteem met een eenzelfde soort wijziging die Epic Games in Fortnite: Save the World heeft doorgevoerd.

De kritiek van spelers richt zich ook op het feit dat de in-game economie nu op zijn kop staat, omdat willekeurige items niet meer verkrijgbaar zijn. Voorheen wist niemand wat hij kreeg, en dus was de waarde van een individuele Crate ongeveer de prijs van één sleutel. De kans dat er een zeldzaam item in een krat zat, was niet hoog, maar je kon als speler per keer niet veel meer uitgeven dan een relatief goedkope sleutel. Nu heeft Psyonix alle items van een waarde voorzien, waarbij de meest bijzondere items zomaar 20 dollar kunnen vergen om ze te verkrijgen.

In augustus werd duidelijk dat Psyonix het oude systeem van lootboxes in de vorm van Crates en keys zou vervangen met blauwdrukken en Credits. Deze wijziging is sinds woensdag van kracht. Spelers weten aan de hand van de blauwdrukken precies wat ze krijgen, en kunnen de items 'bouwen' aan de hand van een vast aantal weergegeven Credits.