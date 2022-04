Rocket League is vanaf 23 september gratis te spelen

Psyonix heeft bekendgemaakt dat Rocket League vanaf 23 september definitief gratis te spelen is. Het was al bekend dat dit eraan zat te komen, al had de ontwikkelaar tot nu toe nog geen datum genoemd voor wanneer dit ingaat.

Met het gratis worden van Rocket League zal de voetbalracegame ook verschijnen in de Epic Games Store, zo laat de ontwikkelaar weten. Daarmee verdwijnt Rocket League van Steam voor nieuwe spelers; pc-spelers die het spel al in bezit hebben via Steam, kunnen gewoon dat platform blijven gebruiken en zullen ook alle updates ontvangen.

Het was eerder al duidelijk dat Rocket League free-to-play zou worden, een stap die al verwacht werd nadat Epic Games Psyonix vorig jaar overnam. Het gratis spelen van de game geldt ook voor de consoles. Er zal geen PlayStation Plus- of Nintendo Switch Online-abonnement nodig zijn om Rocket League online te kunnen spelen, maar dat gaat niet op voor Xbox Live Gold.

Spelers kunnen vanaf donderdag verschillende platforms met elkaar verbinden via de Epic Games Account. Dat maakt cross-platform progressie mogelijk. Dat betekent dat items, Rocket Pass-progressie en de behaalde rang in Competitive Rank behouden blijven als een speler het spel op een ander platform speelt.

Geïnteresseerden die het spel aanschaffen voordat het gratis speelbaar wordt, krijgen de zogeheten Legacy Status, waarmee ze alle Rocket League-dlc ontvangen en de nodige cosmetische items.