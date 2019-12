Huawei wil dat rechter maatregelen Amerikaanse waakhond FCC onwettig verklaart

Huawei begint een rechtszaak tegen de Amerikaanse FCC vanwege de restricties die de telecomwaakhond wil opleggen aan kleine providers. Volgens Huawei is er geen bewijs dat het bedrijf een gevaar is voor de veiligheid en zijn de maatregels daarom onwettig.

Huawei heeft de zaak ingediend bij het Hof van Beroep in New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana. De Chinese fabrikant maakte dat bekend op een eigen persconferentie, waar onder andere de chief legal officer toelichting gaf.

Met de rechtszaak wil Huawei voorkomen dat de FCC de voorgestelde restricties in kan voeren. De Amerikaanse telecomwaakhond wil kleine providers verbieden om in zee te gaan met Chinese telecomgiganten, omdat die een gevaar zouden vormen voor de nationale veiligheid. Als de regels ingevoerd worden, krijgen de providers geen overheidssubsidie als zij hun plannen om apparatuur aan te schaffen bij Huawei en ZTE doorzetten.

Huawei zegt dat de maatregelen onwettig zijn. De FCC onderbouwt zijn 'willekeurige bevindingen' niet met bewijs en dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet, vindt het bedrijf. Ook verwijt Huawei de waakhond niet geluisterd te hebben naar opgeworpen bezwaren van providers, toen de FCC in maart 2018 voor het eerst voorstelde om restricties op te leggen.

Veel kleine providers in de Verenigde Staten maken gebruik van het Universal Service Fund om netwerkapparatuur te kopen. Huawei zegt aan veertig kleine providers apparatuur te leveren en claimt dat andere bedrijven die klanten afschreven omdat ze te klein zijn.