VS stelt voor meerderheidsbelang in Nokia en Ericsson te nemen

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr stelt voor dat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten een meerderheidsbelang nemen in Nokia en Ericsson om tegenwicht te bieden aan de marktmacht van het Chinese Huawei.

Als de Verenigde Staten hun grote markt en financiële slagkracht achter een of beide westerse bedrijven zouden zetten, zouden Nokia en Ericsson veel beter kunnen concurreren met Huawei en zouden zorgen over hun toekomst wegvallen. Dat zei Barr donderdag tijdens een conferentie volgens Reuters en de Financial Times.

Het meerderheidsbelang in de Finse en Zweedse bedrijven voor telecomtechnologie zou volgens de minister direct of via een consortium van Amerikaanse en andere westerse bedrijven genomen kunnen worden. Volgens Barr zijn Nokia en Ericsson momenteel niet in staat goed met Huawei te concurreren: "Het is goed en wel om onze vrienden en bondgenoten te zeggen dat ze geen Huawei-apparatuur moeten installeren, maar wiens infrastructuur gaan ze dan installeren?"

Volgens de minister heeft geen van beide bedrijven de schaal en de steun van een groot land, zoals Huawei dat met China wel zou hebben. De uitlatingen volgens op maandenlange druk van de VS op tal van landen om geen Huawei-apparaten toe te laten in telecomnetwerken, vanwege de beveiligingsrisico's die hier mee gepaard zouden gaan. De VS hekelt de invloed die de Chinese overheid op Huawei zou hebben.