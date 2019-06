'Introductie 5g EU kost 55 miljard euro meer bij uitsluiting Chinese bedrijven'

Door niet met Huawei-apparatuur te werken, wordt de introductie van 5g in Europa 55 miljard euro duurder. Dat staat in een telecomindustrierapport dat in handen is van Reuters. De groep die het rapport schreef, vertegenwoordigt 750 telco's.

Niet alleen zou de uitrol 55 miljard euro meer kosten, maar deze zou ook nog zo'n 18 maanden aan vertraging oplopen, aldus telecomlobbygroep GSMA. Dat getal is gebaseerd op een embargo op zowel Huawei als ZTE tegelijkertijd, die volgens het rapport 40 procent marktaandeel in de EU hebben. De helft van die kosten zouden komen door een gebrek aan concurrentie op de telecommarkt zonder deze twee Chinese bedrijven.

Wel tekent Reuters aan dat Huawei zelf een van de financierders is van de telecomgroep, aldus bronnen van de site. Verder stelt Nokia dat het de upgrade van 4g naar 5g efficiënter kan uitvoeren dan de GSMA nu becijfert. Het Finse telecombedrijf zou dat kunnen door alleen apparatuur toe te voegen in plaats van hele delen te vervangen. Nokia heeft inmiddels meer orders voor 5g-apparatuur staan dan Huawei, zegt het zelf.

De Verenigde Staten hebben een handelsverbod met Huawei ingesteld, in het kader van het handelsconflict met China. Huawei wordt echter ook regelmatig beschuldigd van spionage namens de Chinese regering, waardoor men twijfelt over het gebruikt van diens apparatuur bij de invoering van 5g in de komende jaren. Als de apparatuur niet van Huawei en ZTE zou komen, dan moet het van bedrijven als Ericsson, Nokia en Samsung komen.