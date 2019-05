Smartphones met eerste MediaTek-soc met 5g-modem komen begin volgend jaar

De eerste smartphones met een MediaTek-soc die een ingebouwd 5g-modem heeft, komen begin volgend jaar. Dat heeft de Chinese fabrikant bekendgemaakt op Computex. De soc heeft nog geen naam, maar de fabrikant deelde al wel wat details.

Het 5g-modem zal alleen werken op lage frequenties onder 6GHz, maar kan niet overweg met mmWave-frequenties, zegt MediaTek. Daardoor is de 5g-snelheid beperkt, omdat providers de meeste snelheid en capaciteit kunnen aanbieden via mmWave-frequenties als 26GHz. Het modem heet Helio M70. Het ondersteunt ook 4g, 3g en 2g. De maximale 5g-snelheden zijn 4,7Gbit/s down en 2,5Gbit/s up.

MediaTek laat de soc maken op een 7nm-FinFet-procedé, vermoedelijk bij TSMC. De soc heeft Cortex A77-kernen, die ARM deze week aankondigde. Ook de Mali G77-gpu op de nieuwe Valhall-architectuur zit in de soc, aldus de chipontwerper. Ook is de soc voorzien van een nieuwe processorkern voor ai-toepassingen. Daarnaast ondersteunt de soc met een nieuwe kern voor het verwerken van beelden camera's met een maximale resolutie van tachtig megapixels. Zulke sensors zijn nog niet aangekondigd, maar Samsung heeft al wel een 64-megapixelcamera in de line-up.

De soc gaat in de zomer naar fabrikanten van smartphones en verschijnt vanaf begin 2020 in nieuwe modellen, zo zegt MediaTek. Huidige socs hebben nog een apart modem voor 5g. Het ligt voor de hand dat onder meer Qualcomm en Samsung komend jaar ook socs met ingebouwd 5g-modem gaan produceren. Integratie in de soc verlaagt het stroomverbruik van een modem.