MediaTek kondigt op 26 november eerste 5g-chip aan

MediaTek heeft te kennen gegeven dat het op 26 november officieel zijn eerste chip gaat onthullen waarmee 5g-verbindingen op te zetten zijn. De chipfabrikant heeft ook al afbeeldingen laten zien van zijn eerste soc met ingebouwd 5g-modem.

De onthulling komt op de MediaTek Summit, een eigen evenement dat het bedrijf organiseert, zo ontdekte GSM Arena. Tijdens het evenement gaat MediaTek meer informatie geven over de MT6885Z-chip, die een 5g-modem moet krijgen, en vanaf volgend jaar in smartphones te vinden moet zijn.

Dat MediaTek met een 5g-chip komt is geen verrassing. Eerder dit jaar gaf het bedrijf namelijk al details vrij over zijn 5g-plannen, en liet daarbij weten dat de eerste smartphones met de chip in het eerste kwartaal van volgend jaar moeten verschijnen. Uit de uitnodiging die MediaTek heeft verstuurd blijkt echter ook dat het bedrijf inzet op verbindingen in de auto. Details daarover ontbreken echter nog.

De maximale 5g-snelheden van de nieuwe chip zijn 4,7Gbit/s down en 2,5Gbit/s up. MediaTek laat de soc maken op een 7nm-FinFet-procedé, en laat deze voorzien van ARM Cortex A77-cores en een Mali G77-gpu. Daarnaast kan de soc overweg met het beelden afkomstig van 80-megapixelcamera's.

Er gaan overigens ook geruchten dat MediaTek werkt aan nog een 5g-soc, die bedoeld is voor de midrange-markt, op basis van Cortex A76-cores. Die zou echter pas in het tweede kwartaal van volgend jaar in massaproductie gaan, waardoor het nog geruime tijd zal duren voordat deze in smartphones ingebouwd gaat worden.