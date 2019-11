'Chronicle kampt met onvrede onder personeel na te zijn opgenomen in Google'

Beveiligingsbedrijf Chronicle lijkt met operationele problemen te kampen nadat het enkele maanden geleden onderdeel uit is gaan maken van Google. De start-up die ontsprong binnen moederbedrijf Alphabet zou met ontevreden management en werknemers kampen.

Motherboard heeft gesproken met een aantal mensen binnen Chronicle, en spreekt van een 'implosie' door het grote aantal ontevreden en vertrekkende werknemers. Onder andere ceo Stephen Gillett heeft een andere rol gekregen binnen Google, en mede-oprichter Mike Wiacek is vertrokken. Een andere topman, Will Robison, zou ook van plan zijn te vertrekken. Ook een groot aantal 'gewone' werknemers zou zijn vertrokken, en de achterblijvers zouden in veel gevallen niet weten wat zij moeten doen.

Google is om een reactie gevraagd, maar een woordvoerder ging niet specifiek in op de berichtgeving en sprak tegen dat er operationele en personeelsproblemen zijn. Gillett sprak eveneens tegen dat Chronicle problemen kent.

De onvrede heeft volgens Motherboard onder meer te maken met het feit dat beloofd werd dat Chronicle onafhankelijk van Google zou blijven, en werknemers pas bij de publieke aankondiging op de hoogte werden gebracht van de nieuwe plannen. Daarnaast zouden de arbeidsvoorwaarden niet op het niveau van 'gewone' Google-werknemers liggen en is er veel onduidelijkheid over de toekomst van Chronicle.

Eind juni maakte Google bekend dat het Chronicle onderdeel zou maken van de Cloud-tak, nadat de start-up in 2018 werd opgericht. Alhoewel er geen specifieke plannen bekend zijn gemaakt, moest Chronicle een security-component toevoegen aan de Cloud-diensten van Google.