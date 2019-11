Diablo IV krijgt cosmetische microtransacties

Spelers krijgen de mogelijkheid cosmetische items aan te schaffen in Diablo IV, het spel waar Blizzard momenteel aan werkt. De cosmetische microtransacties komen in aanvulling op seasonal content en uitbreidingen voor het spel.

Diablo IV komt beschikbaar als een 'basisgame', in de woorden van lead designer Joe Shely, en er komen uitbreidingen. Shely zei dat in een interview met Twitch-streamer Quin69, schrijft Pcgamesn. Daarna zei hij: "Je krijgt ook de mogelijkheid cosmetics in de game te verkrijgen.

De vraag van Quin69 of dat betekent dat er microtransacties en een soort winkel komen, beantwoordt de ontwerper bevestigend, maar wel meldt hij dat het nog 'vroeg' is, waarschijnlijk om aan te duiden dat de plannen nog niet uitgekristalliseerd zijn. Verder verklaarde hij dat het niet om de verkoop van power gaat, waarmee het er op lijkt dat het alleen om cosmetische transacties gaat.

Blizzard kondigde Diablo IV aan op zijn Blizzcon-evenement. Diablo IV komt uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One op een nog onbekende datum, maar volgens Blizzard is de verschijning niet op korte termijn te verwachten.