Blizzard: Diablo IV zal geen 'pay2win'-elementen bevatten

Gameontwikkelaar Blizzard bevestigt in een blogpost dat zijn aankomende game Diablo IV geen pay2win-elementen zal bevatten. De aankondiging volgt kort op de release van de van origine mobiele game Diablo Immortal, die juist veel van dergelijke elementen bevat.

Diablo IV krijgt een systeem van contentseizoenen en nadat een seizoen voorbij is, worden personages overgezet naar de zogenaamde Eternal Realm , samen met alle andere personages uit voorgaande seizoenen. Dat ontwerp, samen met een limiet op de te verdienen Paragon Points in de game, moet 'verzekeren dat jouw inzet en jouw vaardigheden [...] bepalen hoe krachtig je personage wordt'. Verder stellt het bedrijf dat je 'niet zal kunnen betalen voor kracht in Diablo IV'.

Blizzard deed in 2019 ook uitspraken over wat wel en niet in de Shop te koop zou zijn en zei te verwachten dat het beperkt zou zijn tot cosmetics. Toen hield de ontwikkelaar nog een slag om de arm door te zeggen dat het 'nog vroeg' was om dat soort plannen definitief te maken. Nu maakt Blizzard duidelijk waar power vandaan komt en waar niet. De timing heeft wellicht te maken met de manier waarop Diablo Immortal daarmee omging en hoe fans daarop reageerden.

Diablo Immortal kwam eerder dit jaar uit voor Android, iOS en Windows. Hoewel de gameplay niet per se veel kritiek kreeg, was het gamepubliek bijzonder kritisch over de pay2win-elementen in die game. Om het hoogste niveau uitrusting te bemachtigen, zouden spelers tienduizenden euro's aan lootboxes moeten kopen. In Nederland en België is deze game niet beschikbaar. Volgens Blizzard komt dat door 'de huidige exploitatievoorwaarden in deze landen'. Het bedrijf doelt waarschijnlijk op onze wetgeving omtrent lootboxes.

Dat betekent overigens niet dat men in Diablo IV helemaal niet de kans krijgt de portemonnee te trekken. De zogenaamde premium currency is namelijk weer van de partij. Deze valt via echt geld te bemachtigen en kan gebruikt worden voor cosmetische upgrades.

Verder meldt Blizzard te verwachten dat er vier Diablo IV-seizoenen per jaar worden uitgebracht. Die introduceren nieuwe features, quests, vijanden, legendarische items 'en meer'.