'Diablo Immortals endgame-upgrades kosten tienduizenden euro's aan lootboxes'

Het kost mogelijk tienduizenden euro's om de spullen van een personage in Diablo Immortal volledig te upgraden. Het microtransactiesysteem van de free-to-play game stuit momenteel op veel kritiek van spelers.

Spelers die de endgame van Diablo Immortal bereiken, moeten volgens schattingen van youtuber Gregg2G tienduizenden euro's betalen om de spullen van hun personage volledig te kunnen upgraden. Dat heeft alles te maken met Legendary Gems, een speciale valuta die vereist is om aan het einde van het spel nog betere gear te maken. Spelers die niets betalen voor de game zouden volgens ruwe schattingen tot tien jaar moeten spelen voordat ze genoeg Legendary Gems hebben verdiend. Gezien de game pas net is uitgekomen, is een dergelijke schatting per definitie gokwerk.

Alle schattingen zijn vooralsnog gebaseerd op de kans die een speler heeft op het verkrijgen van Legendary Gems uit lootboxes. In een Rare Crest, Diablo Immmortals gratis lootboxes, zit in maximaal tien procent van de gevallen een 1-ster Legendary Gem. Een speler kan enkele lootboxes per dag verdienen of deze met in-game Orbs kopen.

Voor sommige upgrades zijn daarentegen Legendary Gems met een hogere ster-rating nodig; die komen alleen voor in Legendary Crests. Deze zijn in beperkte maten te verdienen via Elder Rifts of aan te schaffen met echt geld. De speciale valuta is dus niet direct aan te schaffen, maar alleen via een willekeurig lootboxsysteem. Mede vanwege dit vermeende goksysteem is Diablo Immortal​​​​​ niet speelbaar in Nederland en België.

De realisatie dat de drempel zo hoog is na de gebruikelijke progressie binnen Diablo Immortal, zorgt op de officiële Reddit-pagina van de game voor veel discussie. Critici zeggen dat het praktisch onmogelijk is om een personage gratis volledig te upgraden vanwege het microtransactiesysteem; verwijten van 'pay-to-win' komen regelmatig voorbij.

Anderen stellen dat de endgame-upgrades slechts marginale verbeteringen opleveren en dat spelers hier buiten de pvp-modus toch weinig aan hebben. Ook is er naar schatting tientallen uren aan gratis gameplay beschikbaar voordat de bekritiseerde systemen een belangrijke rol zouden gaan spelen in de progressie binnen Diablo Immortal.