Diablo Immortal komt niet uit in Nederland en België

Blizzard brengt Diablo Immortal niet uit in Nederland en België. Dat geldt zowel voor de mobiele versies als voor de pc-versie. Volgens Blizzard komt dat door 'de huidige exploitatievoorwaarden in deze landen'. Het bedrijf doelt waarschijnlijk op wetgeving omtrent lootboxes.

Eind april kondigde Blizzard aan dat free-to-play game Diablo Immortal vanaf 2 juni verkrijgbaar is op smartphones en als bèta voor de pc. Na die aankondiging was het in Nederland en België mogelijk om vooraf te registreren in de appstores van Apple en Google, maar enkele dagen later kon dat niet meer.

De communicatiemanager van Activision-Blizzard Benelux heeft na vragen van Tweakers bevestigd dat Diablo Immortal niet in Nederland en België verschijnt. De game zal in deze landen niet beschikbaar zijn via de appstores en ook niet voor de pc via Battle.net. "Dit houdt verband met de huidige exploitatievoorwaarden voor games in die landen", geeft Blizzard als reden op. Verder inhoudelijk commentaar daarop wil de communicatiemanager niet geven.

Het ligt voor de hand dat Blizzard de game niet uitbrengt vanwege wetgeving tegen lootboxes in België. De Belgische Kansspelcommissie hanteert strenge regels tegen lootboxes in games. Als die gekocht kunnen worden met geld en als toeval een rol speelt bij het verkrijgen van de inhoud, zijn die in strijd met de gokwet. Veel free-to-play games verschijnen daardoor niet in België.

Het is opvallend dat Blizzard de game ook niet in Nederland uitbrengt. Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit is een lootbox pas een kansspel als de inhoud ervan een economische waarde vertegenwoordigt. Dat wil zeggen dat het mogelijk moet zijn om de virtuele inhoud te verhandelen tegen echt geld. Voor zover bekend is het niet mogelijk om in Diablo Immortal virtuele items te verkopen voor geld.

De Nederlandse Kansspelautoriteit verloor eerder dit jaar een rechtszaak tegen EA over de lootboxes in FIFA. De rechter oordeelde dat Packs in FIFA Ultimate Team niet te zien zijn als een losstaand gokspel, maar onderdeel zijn van het behendigheidsspel FUT. Daardoor zijn ze niet in strijd met de Nederlandse gokwet. Die redenering gaat vermoedelijk voor veel games met lootboxes op.