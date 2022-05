Tropische avonturengame Tchia voor PlayStation en pc is uitgesteld tot 2023

Indiegame Tchia is uitgesteld tot begin 2023. De tropische avonturengame zou in de lente van dit jaar uitkomen, maar het team heeft extra tijd nodig om de game af te maken. De game komt naar de PlayStation 4 en 5 en naar de pc.

De makers omschrijven Tchia als een 'op natuurwetten gebaseerde avonturengame', die zich afspeelt in een gebied waarvoor Nieuw-Caledonië de inspiratiebron was. Ook de cultuur van de eilandenarchipel in de Stille Oceaan is onderdeel van de game.

Tchia werd vorig jaar in december tijdens The Game Awards aangekondigd. Destijds werd nog gesproken over een release in het voorjaar van 2022. Dat wordt nu begin 2023, schrijft ontwikkelaar Awaceb. Het nieuws over het uitstel gaat gepaard met de release van een nieuwe trailer.

Op de officiële website staat dat de pc-versie naar de Epic Games Store komt. Er is echter ook een Steam-pagina van het spel. Het is nog niet bekend of de game direct bij de release verkrijgbaar is op het gameplatform van Valve.