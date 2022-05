GTA 5-uitgever Take-Two rondt miljardenovername FarmVille-maker Zynga af

Smartphonegamemaker Zynga is onderdeel geworden van Take-Two. De begin dit jaar aangekondigde overname, waar 12,7 miljard dollar mee is gemoeid, is afgerond. Take-Two denkt met de stap zijn inkomsten uit mobiele games exponentieel te kunnen verhogen.

Na akkoord van de aandeelhouders is de overname bekrachtigd. Zynga blijft onder de vlag van Take-Two aan zijn eigen mobiele games werken. Het bedrijf is vooral bekend van FarmVille, maar heeft ook titels als CSR Racing, Words With Friends en Zynga Poker in zijn portfolio.

Take-Two noemt de overname een 'cruciale stap om de inkomsten uit smartphonegames exponentieel te verhogen'. De uitgever haalde in het afgelopen boekjaar al 64 procent van zijn inkomsten uit 'terugkerende uitgaven'. Dat gaat bijvoorbeeld om microtransacties in games als GTA V. Take-Two had zelf nog geen grote smartphonegames in zijn portfolio.

Zynga had over het afgelopen boekjaar een omzet van 2,78 miljard dollar. Dat is niet veel minder dan de jaaromzet van Take-Two, die op 3,37 miljard dollar uitkwam. De gecombineerde omzet zou uitkomen op 6,15 miljard dollar. Dat komt dichter in de buurt van de omzet van EA en Acitivison-Blizzard. Die bedrijven hadden over het afgelopen boekjaar een omzet van respectievelijk 7,5 en 8,8 miljard dollar.

Toen Take-Two de overname begin dit jaar aankondigde, ging het om de grootste aankondiging in de gamesindustrie. Enkele weken later werd dat record verbroken met de geplande overname van Activision-Blizzard door Microsoft, voor 68,7 miljard dollar. Die overname moet echter eerst goedgekeurd worden door toezichthouders.