Nederlandse organisaties starten rechtszaak tegen blokkade Russische staatsmedia

Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar het Europese Hof van Justitie om de blokkade van Russische staatsmedia te bevechten. De blokkade zou 'in paniek en haast' zijn opgeworpen en zou de 'democratische rechtsstaat' belemmeren.

De coalitie van organisaties die naar het Europese Hof van Justitie stapt bestaat uit de journalistenvakbond Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Persvrijheidsfonds, Bits of Freedom en enkele kleine internetproviders, zo meldt de NOS.

Hoewel de informatie op de platformen van Russia Today en Sputnik door de aanklagers als 'staatspropaganda' bestempeld wordt, zou de blokkade van de Russische staatsmedia geen goede oplossing zijn. De coalitie verdedigt de betreffende media dus niet, maar trekt de legitimiteit en proportionaliteit van de blokkade in twijfel: "De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft het vergaande besluit genomen om deze zenders te censureren zonder daarbij recht te doen aan de in mensenrechtenverdragen verankerde informatievrijheid hetgeen een fundament is van onze democratie."

Volgens algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning is de manier waarop de blokkade door de Europese Commissie is opgeworpen fout: "Het is aan regeringen en parlementen om met regelgeving te komen, en vervolgens moeten rechters en media-autoriteiten die regels toepassen. (...) Desinformatie dient in een rechtsstaat niet bestreden te worden met censuur." Bruning voegt daaraan toe dat een algehele blokkade van de betreffende platformen ook een belemmering is voor partijen die wel baat hebben bij toegang tot de Russische staatsmedia, bijvoorbeeld journalisten en wetenschappers.

Ook enkele providers, waaronder BIT, MijnDomein en A2B, vinden de blokkade van RT en Sputnik principieel verkeerd. Providers zouden namelijk wettelijk neutraal moeten zijn, maar in dit geval zou de netneutraliteit aan de kant geschoven mogen worden voor politieke doeleinden. "Dit is een gevaar voor het open internet", aldus Freedom Internet-topman Anco Scholte ter Horst.

Vrij snel na de inval van Rusland in Oekraïne wilden verschillende Europese buitenlandministers een blokkade van Russische staatsmedia opwerpen, wat begin maart daadwerkelijk gebeurde. Direct trokken verschillende providers aan de bel, waaronder ook Scholte ter Horst in een interview met Tweakers. Een van de voornaamste kritiekpunten was het doorvoeren van de blokkade als onderdeel van een verordening. Hierdoor werd de wet direct in alle Europese lidstaten ingevoerd, volgens Scholte ter Horst zonder tussenkomst van controlerende partijen zoals rechters.