Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland

Logitech en Ericsson gaan hun Russische activiteiten afbouwen. Beide bedrijven schortten hun activiteiten na de Russische invasie in Oekraïne al op, nu zeggen ze te gaan vertrekken. Dell maakte dit weekend eveneens bekend te zijn gestopt in Rusland.

De bedrijven zeggen tegen Reuters de komende maanden hun Russische activiteiten af te wikkelen en uiteindelijk uit het land te vertrekken. Het telecombedrijf stuurde zijn personeel eerder dit jaar met betaald verlof. In Rusland werken zo'n vierhonderd mensen voor Ericsson. Dit bedrijf levert onder meer netwerkapparatuur voor mobiele providers. Concurrent Nokia maakte in april bekend uit Rusland te gaan vertrekken.

Logitech zei in maart alle leveringen te staken. Het bedrijf zegt sindsdien de situatie te hebben gevolgd 'en helaas laten de omstandigheden het ons niet toe om zaken te blijven doen als voorheen'. Vanwege de 'aanhoudende onzekere situatie' wikkelt het bedrijf de Russische activiteiten daarom af. Dell zei op zaterdag tegen het persbureau dat in augustus is gestopt in Rusland.