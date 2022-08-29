Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland

Logitech en Ericsson gaan hun Russische activiteiten afbouwen. Beide bedrijven schortten hun activiteiten na de Russische invasie in Oekraïne al op, nu zeggen ze te gaan vertrekken. Dell maakte dit weekend eveneens bekend te zijn gestopt in Rusland.

De bedrijven zeggen tegen Reuters de komende maanden hun Russische activiteiten af te wikkelen en uiteindelijk uit het land te vertrekken. Het telecombedrijf stuurde zijn personeel eerder dit jaar met betaald verlof. In Rusland werken zo'n vierhonderd mensen voor Ericsson. Dit bedrijf levert onder meer netwerkapparatuur voor mobiele providers. Concurrent Nokia maakte in april bekend uit Rusland te gaan vertrekken.

Logitech zei in maart alle leveringen te staken. Het bedrijf zegt sindsdien de situatie te hebben gevolgd 'en helaas laten de omstandigheden het ons niet toe om zaken te blijven doen als voorheen'. Vanwege de 'aanhoudende onzekere situatie' wikkelt het bedrijf de Russische activiteiten daarom af. Dell zei op zaterdag tegen het persbureau dat in augustus is gestopt in Rusland.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 18:33 134

29-08-2022 • 18:33

134

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Reacties (134)

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slijkie 29 augustus 2022 18:40
Prima, dat maakt de Russische markt steeds minder afhankelijk van westerse bedrijven. Iets waar China ook al veel langer mee bezig is.

Dit doen wij als Europa ook al, en zouden wij op land niveau eigenlijk veel meer moeten doen.

Alleen maar goed. Hoeft niet alle stappen van een product de hele wereld over voor alle productie stappen voordat het bij de consument komt. Dit ten goede van het milieu en werkgelegenheid in eigen land.

Dus, goed nieuws. (Voor Rusland althans)
cariolive23 @slijkie29 augustus 2022 22:19
Het is wel goed nieuws, al is het rijkelijk laat, maar niet voor Rusland. Het is een land dat vrijwel niets produceert en al helemaal niet de producten die Logitech en Ericsson leveren. Straks hebben ze nog geen muis om een computer aan te sturen, mochten ze nog een werkende computer hebben. Want ook chips zijn een uitdaging in Rusland. Auto's worden al zonder ABS geleverd, want daar zijn al geen onderdelen meer voor. Dus zelfs de verkeersslachtoffers in St. Petersburg of Moskou, kun je nu min of meer meetellen als slachtoffers van de oorlog die ze zijn gestart.

De economie van Rusland is zo groot als die van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en bestaat voor ongeveer de helft uit olie en gas. That's it. En dan is er nog een flink deel mijnbouw, en de resterende paar procent is wat ander geneuzel.

Persoonlijk denk ik dat het wel goed is dat Rusland zichzelf weer naar de vernieling helpt, bekend recept uit de jaren '80. Maar op korte termijn zal de wereld er niet veiliger op worden, ze gaan nog wel wat rare streken uithalen.
bilgy_no1 @cariolive2330 augustus 2022 11:25
Precies. Rusland's propagandamachine draait overuren om de indruk te wekken dat de economie daar lekker door gaat (bijv. door de Roebel kunstmatig hoog te houden), maar ondertussen gaat het gestaag achteruit.

Om te beginnen is de helft van de 'oorlogskas' (buitenlandse deviezen) al bevroren. De rest wordt snel opgebruikt. Import van technische onderdelen uit bijv. China wordt daardoor ook lastiger.

Olie wordt verkocht aan India, maar die bedingen een enorme korting. Het is nog maar de vraag of ze daar nog winst op kunnen maken, ook omdat het veel langer onderweg is waardoor transportkosten toenemen.

Europa heeft z'n gasreserves bijna op orde voor de winter en de stroom van LNG komt op gang. Wanneer die infrastructuur er eenmaal staat gaat Europa niet terug naar Russisch gas voordat er een duurzame vrede is in Oekraine. En zelfs dan wordt het gasverbruik de komende decennia afgebouwd.

Rusland kan ook niet zomaar dat gas naar China of India sturen, want daarvoor is de pijplijn infrastructuur involdoende. Investeringen voor liquefactie van aardgas kunnen ze niet doen (geen enkel bedrijf gaat er nu in investeren gezien het politieke klimaat).

De Oligarchen hebben teveel waarde uit het land gestolen om het voor eigen gewin te investeren en consumeren. Corruptie maakt het opstarten van nieuwe bedrijven met groeipotentie lastig. Er is een enorme brain drain van juist de hoog opgeleide jongeren. En er is een enorm probleem met vergrijzing en dalende bevolking.
ThanosReXXX @bilgy_no130 augustus 2022 12:38
En nog een kleine aanvulling: zoals onlangs in het nieuws te zien was, zijn ze hun overtollige voorraad gas aan het afbranden. Dat is te zien aan de grens met Finland, waar de torens staan van de Nordstream leiding.
abbringm @bilgy_no130 augustus 2022 16:33
Ik denk dat je toch niet moet onderschatten dat Rusland nog steeds heel waardevolle resources kan exporteren naar bevriende landen met miljarden inwoners, zoals China en India. En daarvoor in ruil kunnen ze dan ook nog steeds zeer hoogwaardige producten terugkopen in diezelfde landen. Nee, dit probleem gaat niet weg met een beetje westerse hoogmoed. Het einde van de globalisering en het splitsen van de economie in de westerse wereld en een door China/Rusland geleid blok is een groot gevaar voor de wereldvrede. En zelfs nu met alle boycotten hebben we dit jaar meer Russische waar gekocht dan ooit, door onze afhankelijkheid van hun resources

[Reactie gewijzigd door abbringm op 22 juli 2024 15:32]

bilgy_no1 @abbringm30 augustus 2022 19:16
Olie en gas zijn bijna de helft van de export van Rusland, meer dan de helft van de overheidsinkomsten. Als dat voor een groot deel wegvalt kunnen ze niet opeens meer nikkel verkopen; die mijnen draaiden al overuren.

Ja, wellicht een nieuwe machtsverhouding in de wereld. Maar het is ook mogelijk dat Rusland gewoon failliet gaat en het hele kaartenhuis van Putin instort. Zoals de USSR door Afghanistan.
wiseger @abbringm31 augustus 2022 18:05
Je vergist je erin. Ze kunnen niet om de sancties heen importeren. Dus wel een Oppo telefoon maar geen Andriod.
Ook veel producten die werken op in het westen ontworpen chips kan Rusland niet meer importeren.
Je gaat geleidelijk aan steeds meer schaarste zien op de Russische markt.
gron74 @cariolive2330 augustus 2022 14:34
Het is vooral sneu voor de Russen zelf. Het gros heeft niet om een oorlog gevraagd, maar ze worden nu wel de dupe. Vooral de jongere Russen hebben geleefd met Westerse producten.
Ik vraag me wel af, als de oorlog voorbij is, blijven de bedrijven dan weg of komen ze toch weer terug?
cariolive23 @gron7430 augustus 2022 15:24
Die blijven weg, zeker zolang Putin aan de macht is: Bewezen onbetrouwbaar.

Misschien dat over een 50 tot 100 jaar de relatie met Rusland (of wat daar van over blijft) normaliseert, maar voorlopig zal dat niet gebeuren. Ik verwacht een situatie zoals met Noord-Korea, maar dat is natuurlijk koffiedik kijken.
codebeat @cariolive2331 augustus 2022 03:02
Rijke (en onafhankelijke) historie van de Russen zeker vergeten. Je had zelfs Russische chips en allerlei elektronica dus wat bazel je nu? Misschien ook eens wat andere kanalen kijken dan alleen MSM en de mening van anderen. Doe eens wat onderzoek.

[Reactie gewijzigd door codebeat op 22 juli 2024 15:32]

cariolive23 @codebeat31 augustus 2022 09:02
Nou, ik beperk me even tot de economische feiten, de gegevens waaruit de economie bestaat. Dus welke sectoren. Dat is olie, gas, mijnbouw en dan nog een restantje (15 ~ 20 procent) voor de rest.

Andere probleem, dat hier wel aan is gerelateerd, is dat ze al jarenlang een krimpende bevolking hebben. Dat komt de economie niet ten goede. In 2014 is er wel ineens een spontane toename van de bevolking, maar dat ging niet zonder slag of stoot, en heeft de krimp evenmin gestopt: Die ging gewoon weer door. En nu jagen ze hun eigen zoons weer met duizenden tegelijk de dood in, ook dat zorgt weer voor een krimpende bevolking: Direct omdat een dode niet meer wordt meegeteld, maar ook indirect omdat een dode man geen vader meer gaat worden. En die dode man trekt ook de economie omlaag, want hij gaat niets meer produceren. Maar zijn kinderen die niet meer worden geboren, gaan dus ook niks produceren.

Prima dat je het niet met mij eens bent, maar kom dan wel met feiten. Zelfs wanneer die feiten slechts van Wikipedia afkomen, met daar dan weer de bron bij. Dan hebben we nog iets. (De Russen kunnen Wikipedia zelf bijhouden, dat scheelt weer)
Sean93 @slijkie29 augustus 2022 18:44
En hoe komt Rusland dan aan producten als ze zelf niks gelijkwaardigs (kunnen) produceren? Of doen ze dat al?
Verwijderd @Sean9329 augustus 2022 18:45
Die halen dat gewoon weg uit China. Daar hebben ze nog een goede band mee.
Keypunchie
@Verwijderd29 augustus 2022 18:58
Ja, China is totaal geen rivaal voor ze. Al dat lege land, tjokvol met grondstoffen, aan de grens met China, dat zal nooit en te nimmer spanningen gaan opleveren.

Ook zullen Chinese leveranciers uiteraard geen opslag vragen voor hun goederen, nu ze geen concurrentie meer hebben, want die goede band uiteraard.

China zal misschien wel zo vriendelijk zijn om Rusland flink wat leningen te geven in het kader van het "Belt & Road" initiatief. Het enige dat China in ruil wil, is een klein beetje zeggenschap, een ietsie-pietsie maar.

Ja, China en Rusland, dat zijn vrienden voor het leven!
Ford Prefect @Keypunchie29 augustus 2022 22:16
Precies dit, China is druk bezig om zicht in te kopen in Rusland, precies zoals dat ook in vele Afrikaanse landen aan het doen zijn. Vliegveldje aanleggen, industrieel projectje doen maar dan wel voor woeker contracten waardoor ze uiteindelijk zeggenschap krijgen over het project. China is letterlijk bezig de wereld te kopen, Rusland inclusief.

Vergeet niet dat Rusland wel een enorm groot land is maar het heeft maar een economie ter grote van Italië. Dat enorme leger wat ze hebben komt omdat Rusland rond de 10% van uitgaven in zijn militaire apparaat stopt. Zouden ze er bv. een fatsoenlijk sociaal of medisch stelsel op nahouden zou dat niet mogelijk zijn.
nullbyte @Ford Prefect30 augustus 2022 10:47
China is letterlijk bezig de wereld te kopen, Rusland inclusief.
Je kan een land vaak niet letterlijk opkopen. Ook al heb je b.v. een huis in Nederland gekocht. De grond blijft eigendom van de Nederlandse Staat.
fastbikkel @nullbyte30 augustus 2022 12:37
Wat ze o.a. doen in afrikaanse landen is het afsluiten van deals tegen onmogelijke betalingen.
Dan komen de chinezen b.v. met "we willen best jullie haven opknappen, maar dan krijgen wij de zeggenschap hierover tot jullie terugbetaald hebben".
En dat terugbetalen gebeurt niet of nauwelijks dus blijven de Chinezen de macht houden.
Die deals maken ze met lokale corrupte bewindvoerders die een gouden handdruk krijgen, hun boeit het niet wat er gebeurt.
De lokale bevolking staat met lege handen.

Dit doen ze ook met werkzaamheden aan wegen en infrastructuur, zowel in Afrika, Zuid Amerika en Azie.
En hiermee beinvloeden ze ook de politiek omgeving, o.a. in de VN en zo krijgen ze meer macht in de wereld, want de landen waar ze de deals mee hebben, die stemmen sneller met China mee.
Het is goed dat we veto recht nog laten bestaan, anders zijn we mogelijk het volgende land waar een invasie wordt goedgekeurd door een meerderheid in de VN.
Extreem voorbeeld, snap ik, maar China is ertoe in staat.

[Reactie gewijzigd door fastbikkel op 22 juli 2024 15:32]

bilgy_no1 @nullbyte30 augustus 2022 11:32
Nee. Als je het eigendomsrecht hebt is het van jou. Echter: ongeacht de eigenaar van de grond (bijv. een Chinees staatsbedrijf) is een stuk grond nog steeds onderdeel van Nederland.

Maar waar het om gaat is dat China bezig is om cruciale infrastructuur in zijn bezit/onder controle te krijgen. Niet dat het dan Chinees grondgebied wordt.
magic45 @nullbyte30 augustus 2022 15:29
Dus dan is het tot dat moment het eigendom van iemand anders...valt anders niets te onteigenen..
nullbyte @bilgy_no130 augustus 2022 13:32
Wetten kunnen aangepast worden. In get geval van een Chinese overname is een dergelijke actie behoorlijk plausibel bij een eventueel conflict in laten we zeggen Taiwan.
PageFault @Keypunchie29 augustus 2022 20:14
Er zijn al maanden geleden afspraken gemaakt tussen Rusland en China over verkoop van o.a. ijzererts, olie en gas en omgekeerd ook. Vrienden zullen ze nooit 100% worden, maar ze hebben elkaar vaak zat gesteund in wereldwijde kwesties.

Daarbij komt dat overheidsinfrastructuren in Westerse landen tegenwoordig geen Chinees spul meer mag gebruiken en ik denk dat China een flinke afzetmarkt in Rusland wel kan waarderen.
Keypunchie
@PageFault29 augustus 2022 20:21
We gaan het zien, China zal zeker staan te springen om Rusland tot hun vazal te maken.

Dat is wat ‘vriendschap’ met China geo-politiek betekent.
bilgy_no1 @PageFault30 augustus 2022 11:34
De afzetmarkt in Rusland is veel kleiner dan de Westerse landen. China zal dus altijd de belangen moeten afwegen. Wel kunnen ze in Rusland nu zeggenschap krijgen over bepaalde grondstoffen, waar ze wereldwijd al een leidende positie hebben.
Iblies @Sean9329 augustus 2022 19:01
als ze zelf niks gelijkwaardigs (kunnen) produceren?
En wat kunnen ze zoal niet zelf produceren?

Rusland maakt vrij veel zelf en/of halen ze uit omringende landen. Er wordt de illusie gewekt dat de diensten/producten een beslissende rol hebben gespeeld.


En dan nog zijn er vragen;

https://www.yahoo.com/lif...pen-former-134353504.html
Waar een heel interessant stukje in zit;
The deal mirrors a wider trend among Western brands, which has been changing the country's retail and corporate landscapes as the conflict in Ukraine enters its sixth month.

Renault sold its majority stake in carmaker Avtovaz to a Russian player for just one rouble, while McDonald's Corp, whose restaurants have now become Vkusno & tochka, did not disclose a figure.

Both of those deals included buyback options, but Pinskiy said that didn't apply to Starbucks due to the franchise model it operated under in Russia.
nullbyte @Iblies29 augustus 2022 19:38
Ja joh, Russische chips, auto's, smartphones, enz enz zijn onwijs populair. Laten we wel wezen, als Rusland goede spullen zou maken dan zouden wij ze ook in huis hebben. Rusland fabriceert weinig bijzonders anders dan wapentuig (dat imago is recent gedaald) en brandstof.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 15:32]

pepsiblik @nullbyte29 augustus 2022 22:24
Ook dat wapentuig is voor een deel gewoon assemblage. De IR apparatuur op hun tanks komt uit de VS bijvoorbeeld. En datzelfde geldt voor de geleidingsmechanismen in hun slimme wapens.
M. Schaap @pepsiblik30 augustus 2022 11:53
In buitgemaakte Russische tanks werd warmtebeeldapparatuur uit Frankrijk aangetroffen. Geproduceerd in 2019, terwijl dat sinds 2014 vanwege sancties niet meer geleverd mocht worden. Geleverd door Thales, waarin de Franse staat nota bene een meerderheidsbelang heeft.
pepsiblik @M. Schaap30 augustus 2022 11:58
Tja, via de zwarte markt is nog van alles te krijgen. Een aantal jaren terug gingen een groot aantal Franse AMX tanks van het Cypriotische leger naar de schroothoop. Je mag raden wat daar allemaal uitgesloopt is en is doorverkocht aan God-weet-wie allemaal.
M. Schaap @pepsiblik30 augustus 2022 12:12
Dat is een heel ander verhaal. Dat zijn reserveonderdelen die waarschijnlijk niet meer gemaakt worden omdat het al heel oud spul is. En heel veel zal het niet zijn.
De Thales verkoop betrof honderden state-of-the-art 'thermal imagers', waarmee de Russen hun modernste tanks en ifv's konden upgraden:
https://news.yahoo.com/th...n-fran-ais-070000241.html
Verwijderd @nullbyte29 augustus 2022 20:19
Rusland is vooral groot in het exporteren van gronstoffen zoals: olie, gas, bruinkool, maar ook ijzer en staal (niet hoogwaardig). Wapentuig kunnen ze ook goed maken en vergeet vooral niet Asbest niemand gebruikt en maakt meer asbest dan Rusland.
nullbyte @Verwijderd29 augustus 2022 21:37
Dat is exact wat ik ook zei, op asbest na. Want niemand wil dat nog gebruiken de vraag is dus nihil en het product dus verder irrelevant.
nullbyte @Iblies29 augustus 2022 21:35
De kans is groot dat je dagelijks iets in je mond stopt wat uit Rusland komt.
Dat lijkt me erg sterk, er komt niets meer uit Rusland hierheen. Verder is Nederland 1 van de grootste exporteurs van voedsel. Wij kweken hier groente in flatgebouwen dat onder andere naar Rusland ging.
Want een land draait op chips, auto’s, smartphones enz enzo…
Jazeker.
Chips en electronica kan worden ingekocht zoals alle andere landen dat ook doen. De “embargo’s” stellen wat dat betreft weinig voor en zijn met name bedoeld voor direct zaken doen,
Lariekoek, chips kunnen helemaal niet zomaar ingekocht worden. De embargo's hebben zeker wel effect. Argumenten die uit de dikke duim komen houden geen stand.

Chips kopen uit China heeft ook weinig zin, China heeft geen Fabs die high end nodes kunnen fabriceren en loopt generaties achter op TSMC, Samung en Global Foundries.

Rusland zelf maakt ook chips, die nog mider voorstellen.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 15:32]

Croga @nullbyte30 augustus 2022 05:36
Bedenk je eens hoe erg het is om "generaties" achter te lopen.....

Hoe zou, bijvoorbeeld, een Ryzen5 1600 nu presteren in een PC? Of een i5-6500?

Generaties achter lopen is geen enkel probleem voor de meeste toepassingen. En China produceert die dingen in hoeveelheden waar TSMC alleen maar van kan dromen.
icecreamfarmer @Croga30 augustus 2022 09:17
Je moet meer mikken op pentium 4's qua snelheid.
abbringm @nullbyte30 augustus 2022 16:37
TSMC ... de T staat voor Taiwan .... beetje vooruit schaken alvast heh
nullbyte @Iblies30 augustus 2022 11:53
Dat je daarnaast doodleuk beweert dat er toch echt niks in je mond komt vanuit Rusland,
Zoals hieronder wordt aangegeven, er komt hier alleen iets uit Rusland in de mond als je vriend uit Rusland komt.
Verwijderd @Iblies29 augustus 2022 21:45
De kans is groot dat je dagelijks iets in je mond stopt wat uit Rusland komt.
Als je vriend uit Rusland komt wel, anders niet.
JizLt82 @Verwijderd29 augustus 2022 21:57
:D _/-\o_
Clubbtraxx @Verwijderd29 augustus 2022 23:29
Geniaal! _/-\o_
sudo @Iblies29 augustus 2022 19:21
Rusland is net erg beperkt op vlak wat ze zelf kunnen produceren. Machine tooling, chips, elektronica, telecom apparatuur zijn maar enkele voorbeelden van essentiële producten waar Rusland quasi niets van zelf produceert. Ze assembleren hier en daar wel iets op basis van buitenlandse conmponenten, maar daar stopt het meestal ook bij.
holoduke51 @sudo29 augustus 2022 21:46
Allemaal producten die ze uit China halen. Daarnaast zijn China en Rusland maximaal bezig om import export betrekkingen te verbeteren. Rusland ruwe materialen, China de fijne technologie. Daar is het westen echt niet meer bij nodig.
sudo @holoduke5129 augustus 2022 22:19
Voor veel high tech spullen is China ook nog steeds afhankelijk van het westen. Zo zal Rusland de technologie die ze nodig hebben voor hun olie en gas industrie efficiënt uit te baten niet in China kunnen vinden.
Onderdelen met Amerikaanse componenten of IP in gaan door China verder ook niet meer zomaar aan Rusland verkocht mogen worden, China zal daar zeker na wat er met Huawei gebeurd is erg voorzichtig mee zijn.
lukjah @sudo30 augustus 2022 09:51
Sinds wanneer trekt China zich wat aan van IP van buitenlandse bedrijven? Dat wordt gewoon geproduceerd en aan Rusland geleverd.
amigob2 @lukjah30 augustus 2022 10:29
Nee dat doet China niet want als ze dat doen komt er een export verbod op die halve/producten naar China en dat heeft China ze ook niet meer. China is op high end nog steeds afhankelijk van de westerse wereld en dat gaan ze echt niet op het spel zitten voor de kleine afzet markt dat Rusland is
Verwijderd @holoduke5130 augustus 2022 01:54
China heeft zelf helemaal geen fijne technologie, het kan geen lenzen maken, geen chips, noem maar op. De tandem rusland-china is gedoemd om te falen, en rusland zal sowieso wel ten onder gaan na hun debacle in Oekraine.
Croga @Verwijderd30 augustus 2022 05:33
Van lenzen heb ik geen verstand. Maar chips kan China wel degelijk maken. Ze zijn meester in het reverse engineeren van ASML machines. Daar doen ze wel een paar jaar over maar ze liggen lang niet zo ver achter als Rusland en al helemaal niet zo ver als jij hier impliceert.

Zie hier ook de reden dat ze het wel uit hun hoofd laten om Taiwan binnen te vallen. Alle embargos op China zijn leuk maar zolang TSMC nog bestaat blijft China indirect toegang houden tot alle westerse technologische ontwikkelingen.
icecreamfarmer @Croga30 augustus 2022 09:15
Ze liggen 20 jaar achter. Die ASML machines proberen ze nu al 20 jaar te reverse engineren maar dat lukt ze niet.
Sissors @holoduke5129 augustus 2022 22:38
Dus worden ze afhankelijk van China. Hun probleem hoor, maar laten we niet net doen alsof het een vrijwillige keuze is van Rusland om van China afhankelijk te zijn, en alsof ze vriendjes zijn ofzo. Als er genoeg te halen valt voor China doen ze echt wel mee, maar niet omdat ze Rusland zo aardig vinden.
KoffieAnanas @Sissors30 augustus 2022 12:35
Precies, China doet wat ze willen met Rusland. De Russen hebben zo goed als niks te bieden, en zoals gebruikelijk is het China die bepaalt. Uiteraard doet China alsof ze samen optrekken met Rusland, achter de bühne trekt China aan de touwtjes. Rusland heeft zich inmiddels volledig afhankelijkheid gemaakt van buitenlandse mogendheden. Rusland valt ver terug in de tijd. Ze zullen het overleven, dat doet Noord Korea ook nog altijd. De levensstandaard gaat echter flink achteruit in Rusland. En het zal er voorlopig niet beter op worden.
Z100 @holoduke5130 augustus 2022 01:27
En toch was Rusland een van onze (NL) grootste klanten voor landbouw apparatuur en machines. Als onze concurrenten zoveel beter waren, dan hadden ze allang die van de concurrentie gekocht. Dat Rusland in een 'can't lose' situatie zou zitten is een illusie. Het Russische schip lekt aan alle kanten. Hun bevolking zit sinds de invasie stevig aan de antidepressiva om de reden dat alles zwaarder is geworden. China zal overigens hooguit profiteren van Ruslands precaire situatie. De Chinezen geven nooit iets gratis weg.

Terzijde heeft zelfs de Turkse president Erdoğan onlangs een publiekelijke stelling genomen dat de Krim terug moet naar Oekraïne. Niemand is echt bevriend met Rusland. Hooguit bang, of krijgen steekpenningen.
icecreamfarmer @holoduke5130 augustus 2022 09:14
China zit daar helemaal niet op te wachten. Juist Chinese bedrijven houden zich strikt aan de sancties omdat ze zelf Westerse technologie nodig hebben.
fastbikkel @icecreamfarmer30 augustus 2022 12:29
Strikt? Is dat ook waarom ze gewoon olie kopen van Rusland? Of valt dat buiten de sancties?
China speelt onder 1 hoedje met Rusland helaas en ik vind ook dat China aangepakt moet worden.
Maar goed, ik vind al heel lang dat Rusland en China aangepakt moeten worden, dit gaat veel verder terug dan dit huidige conflict in Oekraine.
icecreamfarmer @fastbikkel30 augustus 2022 16:34
Olie valt er idd buiten.
Ze spelen alles behalve onder 1 hoedje. Sterker nog eigenlijk zijn het elkaars vijanden.
wiseger @holoduke5131 augustus 2022 18:10
Dat gaat dus niet meer tenzij het Chinese product alleen eigen ontworpen chips bevat.
Alkjoa @Iblies29 augustus 2022 19:45
[...]
En wat kunnen ze zoal niet zelf produceren?
In ieder geval geen airbags, ABS of ESP systemen voor hun auto-industrie. Ook al is de Russische auto productie met 90% (!) gezakt, dan nog komen ze niet aan voldoende van deze onderdelen. Tegenwoordig rollen dus nieuwe Lada’s zonder deze onnodige snufjes van de band.
Marzman @Iblies30 augustus 2022 06:30
Rusland maakt wel dingen, maar niet heel erg goed. Ze zijn ook te onbeduidend als economie.

Het enige wat ze hebben is grondstoffen waar ze zelf niet te veel aan moeten verwerken want dan maken ze minder winst dan wanneer ze het zo doorverkopen. En ze hebben een redelijk leger, wat redelijk simpel te behalen is. Amerika heeft een groter leger en die investeren maar 4 procent van hun economie in het leger. Dus dat geeft wel aan dat het redelijk 'goedkoop' is voor schurkenstaten om op deze manier belangrijker te lijken.
HKboy @Sean9330 augustus 2022 08:13
Het blijven luxeproducten, daar hoef je je echt niet schuldig over te voelen.
Vlizzjeffrey @Sean9329 augustus 2022 20:11
Alternatieven uit China importeren.
darkness_nightf @Sean9329 augustus 2022 20:39
hopelijk niet..en het zou me niet verbazen dat het wordt "geadviseerd" het land te verlaten.
TiSneu @Sean9329 augustus 2022 20:58
China
fdboer @Sean9330 augustus 2022 10:08
Shoppen bij de Chinezen.
core_dump @Sean9330 augustus 2022 15:21
Uit China, waar iedereen ze vandaan haalt?
Pianist1985 @slijkie29 augustus 2022 19:09
Importsubstitutie werkt in veel gevallen niet. Zeker niet bij consumentenproducten - het is eigenlijk alleen maar de moeite waard bij strategische goederen waarvan je de complete productieketen van erts tot eindresultaat in eigen huis kunt draaien.
Marve79 @slijkie29 augustus 2022 18:45
Dus als Unilever, Shell, ASML etc uit Nederland zouden vertrekken zou jij dat ook als goed nieuws voor Nederland beschouwen?
Bulkzooi @Marve7929 augustus 2022 19:24
Dus als Unilever, Shell, ASML etc uit Nederland zouden vertrekken zou jij dat ook als goed nieuws voor Nederland beschouwen?
Nederland doet in het internationale speelveld méér dan concurreren op VPB met andere overheden, zowel binnen als buiten de EU.

Bovendien, Shell is maar een marketing naam. In werkelijkheid is dat een rits bedrijven.

Linksom óf rechtsom is dan ook een veel gehoorde kreet in de bestuurskamer, ook bij clubs zoals de AEX.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 15:32]

M. Schaap @Marve7930 augustus 2022 11:58
Unilever en Shell zijn al weg, hoofdkantoren zitten nu in Londen.
Die zaten hier alleen nog maar vanwege het belastingvoordeel. Dat wilde Rutte zo houden, maar hij werd teruggefloten door andere partijen in het kabinet (want er zaten verkiezingen aan te komen).
Marve79 @M. Schaap30 augustus 2022 13:40
Het gaat er niet om waar de brievenbus zit maar waar ze produceren en verkopen. Unilever en Shell breiden hun activiteiten alleen maar uit in Nederland sinds de verhuis van de hoofdzetel naar Engeland.

Eigenlijk alleen maar goed voor NL want nu is het VK een paar belastingontwijkers rijker die daar verder weinig tot niets bijdragen aan de economie.
Powerblast @adje12329 augustus 2022 19:14
Denk dat je nog aardig zou opkijken wat er wegvalt als we alleen maar alles uit binnenlandse productie halen. Vergeet bv. voor een gedeelte fruit en groente maar al, dus dat wordt lekker elke dag een eitje met een boterham.

Ik snap dat je als land niet afhankelijk wilt zijn voor kritische onderdelen, maar terug naar alles binnenlands halen, dan ga je wel heel erg ver in de tijd terug... ze deden zelfs in de middeleeuwen al aan ruilhandel.
Bulkzooi @Powerblast29 augustus 2022 21:23
Denk dat je nog aardig zou opkijken wat er wegvalt als we alleen maar alles uit binnenlandse productie halen. Vergeet bv. voor een gedeelte fruit en groente maar al, dus dat wordt lekker elke dag een eitje met een boterham.
Probeer bij Appie de grootgrutter maar eens een diepgevroren vis te vinden die niet met een satelliet en door een visfabriek-op-zee (Alaska) gevangen is.

En die Nederlandse boterham wordt nog moeilijk...

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 15:32]

gast128 @Powerblast29 augustus 2022 19:24
Globalisten zijn van mening dat je alles overal kan laten produceren voor de laagste prijs en / of de beste kwaliteit. Autarkie is zo'n beetje het omgekeerde. Ik denk dat bepaalde essentiële zaken zoals de voedselvoorziening en nutsbedrijven binnen de landsgrenzen moeten worden gehouden maar het is onmogelijk om alle technisch hoogwaardige producten zoals computerchips, auto's etc. zelf te kunnen produceren.

Computerchips worden ontworpen door Intel, AMD, Nvidia; gemaakt met machines van ASML in fabrieken van TSMC etc. Een jaartje zonder computerchips wordt lastig maar nog altijd te prefereren boven een jaartje zonder eten.
sympa @gast12829 augustus 2022 20:06
Bedenk dat we in Europa wel een kei als ST hebben. Niet wat er hip zit te wezen in je telefoon, wel de starlink-terminals en de vermogenselektronica in een Tesla.
Sissors @sympa29 augustus 2022 22:47
En NXP, en Bosch, en nog wat andere. Maar hoewel die ook wel wat aan rekenkracht hebben in de vorm van ARM processoren, hebben we voor de 'echte' CPUs en GPUs toch echt andere nodig.
cariolive23 @gast12829 augustus 2022 22:32
Autarkie is nog nooit succesvol geweest, eerder een recept voor totale mislukking.

Heb jij wel eens een melkrobot gezien zonder chips? Melk en melkproducten kun je wel vergeten wanneer die dingen uitvallen en niet zijn te leveren cq repareren. Maar dat geldt ook voor het poten van aardappelen, etc. etc. Er is heel veel geautomatiseerd. En hoe denk je dat een veiling werkt zonder werkende computer? Of het transport?

Je hebt er niets aan wanneer er in Groningen aardappelen in de grond zitten, maar jij ergens in de Randstad woont. Die aardappel komt echt niet vanzelf naar jou toe. En dat ei uit Barneveld, ook dat wordt geen succes.

Voedsel op de verkeerde plek, of in een onbruikbare vorm, heb je niets aan. Dat is een probleem waar de VN ook vaak tegen aanloopt bij noodhulp, de producten zijn er wel, maar op de verkeerde plek. En juist omdat we dit zo enorm hebben geautomatiseerd, krijgen we dit in het Westen tegen lage kosten toch binnen de gestelde tijd naar de juiste plek toe.
gast128 @cariolive2329 augustus 2022 23:16
Autarkie is nog nooit succesvol geweest, eerder een recept voor totale mislukking.
De USA kon zich 75 jaar geleden nog redelijk zelf bedruipen.
Heb jij wel eens een melkrobot gezien zonder chips? ...
Mocht de wereldhandel om wat voor reden dan ook ineens stilvallen dan zullen we niet op dezelfde voet verder kunnen. Evenwel sta je er een stuk beter voor als in ieder geval primaire levensbehoeftes afgedekt zijn. Maar misschien hebt u wel gelijk en zijn wel al te ver gespecialiseerd zonder 'fallback' scenario's.
Bulkzooi @gast12829 augustus 2022 21:28
Globalisten zijn van mening dat je alles overal kan laten produceren voor de laagste prijs en / of de beste kwaliteit.

Autarkie is zo'n beetje het omgekeerde. Ik denk dat bepaalde essentiële zaken zoals de voedselvoorziening en nutsbedrijven binnen de landsgrenzen moeten worden gehouden maar het is onmogelijk om alle producten op eigen bodem te kunnen produceren.
Lol, een tweakert-filosoof...

Maar daar dachten onze politici in de jaren Negentig anders over; die verkochten de NUTS-bedrijven gingen productie uitbesteden aan lageloon-landen.

Enig idee waarom wij geen CERN hebben? Wij willen toch ook deeltjes versnellen zeker?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 15:32]

gast128 @Bulkzooi29 augustus 2022 22:18
Enig idee waarom wij geen CERN hebben? Wij willen toch ook deeltjes versnellen zeker?
Da's precies mijn punt. Wellicht eerst lezen i.p.v. 13+ reacties op dit forum achterlaten.
Bulkzooi @gast12829 augustus 2022 22:21
Da's precies mijn punt.
Ah Oke. Daarom verbeter ik je populisme in wat concretere termen zodat je punt wat beter overkomt. Maar da's mijn punt dus.

We moeten gewoon Google eruit kicken en een eigen deeltjesversneller maken.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 15:32]

Verwijderd @gast12830 augustus 2022 01:56
Globalisme is de toekomst, en kan niet snel genoeg hier zijn.
fastbikkel @gast12830 augustus 2022 12:41
"Globalisten zijn van mening dat je alles overal kan laten produceren voor de laagste prijs en / of de beste kwaliteit."
Niet allemaal, maar ik snap wat je bedoelt.
Globalisatie is toch niet alleen maar handel? Het gaat ook over de gedachte dat we gewoon 1 mensheid zijn en dat we beter kunnen samenwerken?
Dat dit niet altijd lukt is nog wel een ding natuurlijk.
EdwinH. @adje12330 augustus 2022 13:16
De boer wil helemaal niet aan de consument verkopen. Nu exporteren ze 80%, waarmee ze een flinke berg Europese exportsubsidies opstrijken.
Deli @slijkie30 augustus 2022 11:05
Enkel dan grondstoffen importeren vanuit de hele wereld. Voordat je de spullen daarna weer over de hele wereld exporteer.

Er is geen ontkomen aan.
Al ben ik het zeker mee eens dat Europa minder afhankelijk moet worden van Rusland, China en VS.

Edit: oops, bedoelde minder! Niet meer!

[Reactie gewijzigd door Deli op 22 juli 2024 15:32]

fastbikkel @Deli30 augustus 2022 12:41
"Al ben ik het zeker mee eens dat Europa meer afhankelijk moet worden van Rusland, China en VS."
Ooh, ik dacht dat je ging zeggen 'minder afhankelijk'.
Deli @fastbikkel30 augustus 2022 13:37
Oops. Foutje! Ik bedoelde inderdaad minder.
fastbikkel @Deli5 september 2022 09:57
:-)
Dank!
MornixRS @slijkie30 augustus 2022 11:49
Nee echt niet. Dat zorgt er vooral voor dat ze geen steeds minder toegang hebben tot kwaliteitsproducten. Dit soort zaken vervangen gaat jaren duren als ze het al voor mekaar zouden krijgen. Voor nu is het vooral goed nieuws voor Oekraïne. Hoe meer bedrijven daar vertrekken hoe beter.
Transferno @slijkie30 augustus 2022 12:51
Ik ga ervan uit dat Rusland sowieso de tech bedrijven uit de VS wil voorkomen. Als ze nu ook geen europese bedrijven meer hebben, zijn ze vooral aangewezen op Chinese bedrijven.
Ik denk dat je als land niet blij moet zijn als je hele infrastructuur in handen is van 1 enkele andere grootmacht. Dus eerder goed voor China en slecht voor Rusland. Indirect ook slechter voor ons aangezien onze buur (Rusland) zo een puppet dreigt te worden van China.

P.S.: Ik ga er even vanuit dat met ericsson dus ook de hele Telecom Core netwerk tech bedoeld wordt. Logitech lijkt me een minder probleem.
Bulkzooi 29 augustus 2022 19:07
Dell, Logitech, Ericson & Nokia stoppen dus met leveren aan Rusland? Wordt dat grijze import dan? Of een mooie kans voor de Chinese moguls?

Volgens mij valt de impact reuze mee. Oke, er is x omzet mee gemoeid, en qua mensen gaat het vooral om sales, niet zozeer de engineers. Of ze assets, zoals gebouwen, daar hebben betwijfel ik.

Economische ban's zijn de opmaat, phase 1 in oorlogvoering. Dat beursgenoteerde bedrijven politiek stelling nemen is dan denk ik phase 2?

Ik ga vanavond nog een kaarsje aansteken zodat Apple uit ZuidOost Azië vertrekt.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 15:32]

Noresponse @Bulkzooi29 augustus 2022 20:18
Een groot deel 3G netwerk is bijna door Nokia aangelegd en 4G is voornamelijk Ericsson en deels Nokia en Huawei. 5G weet ik dat Nokia veel heeft gedaan in Russiche steden zoals Moskou, Sint Petersburg etc. en vermoed ook wel Ericsson. Het 5G netwerk in Rusland mag alleen met Russische communicatie gaan en is hierdoor extra beveiligd.

ik denk toch dat Rusland hierin een probleem gaat krijgen met onderdelen, onderhoud, vervangen van masten ,onderdelen etc. Hoewel dit in Amerika met Huawei ook nog geen echt groot probleem is bij aanbieders die nog wel onderdelen en reparaties kunnen uitvoeren, maar die situatie is ook anders, want dat beleid zit in Amerika zelf.

De oorlog die ze zijn begonnen brengt ze echt terug naar de jaren '90/'00 zomteen qua eigen productie en mogelijkheden en ze zijn helemaal van China afhankelijk als het zo doorgaat en benieuwd wat die er mee gaan doen. Die werken nog niet helemaal mee met Rusland, mede ook ban g negatieve handel met het westen doen ze het rustig aan wel kopen ze veel gas en olie in tegen spotprijzen ;)

De vraag is ook of ze software gebruiken , want vaak zijn juist die mensen die voor Nokia, Ericcson werken de gene die issues kunnen oplossen voor als er een stukje software is blijven hangen etc. in het netwerk en wie gaat dat dan doen. Ik wens ze succes.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 15:32]

Tomatoman @Bulkzooi29 augustus 2022 20:03
Ongetwijfeld zal er heel wat illegale import via buurlanden zoals China verlopen, maar dat kan alleen met ‘eenvoudige’ hardware zoals laptops en toetsenborden. Met veel complexere hardware die nauw is verweven met de software die erop draait en de diensten die je erbij moet afnemen is dat heel veel moeilijker. Even wat apparatuur voor 5G GSM-masten bestellen gaat echt niet lukken. Garantie claimen bij Logitech gaat ook niet lukken. Feit is dat de Russische economie hier echt veel last van hebt, ongeacht welke (enigszins objectieve) bron je hierover raadpleegt.
Ik ga vanavond nog een kaarsje aansteken zodat Apple uit ZuidOost Azië vertrekt.
Dit heeft niets met een handelsoorlog te maken. In het artikel gaat het over een aantal specifieke bedrijven die - mede in relatie tot Europese en Amerikaanse sancties als gevolg van een oorlog - uit Rusland vertrekken. Dat heeft niets met Apple te maken en niets met Zuidoost Azië. Mocht je je niet kunnen bedwingen om te trollen, zorg dan tenminste dat je on topic reageert.
JBVisual @Tomatoman29 augustus 2022 20:39
Logitech heeft vast wel wat minder bekende Chinese concurrenten (per productsoort een ander natuurlijk). Maar Ericsson is verwaarloosbaar.

Ja deze laatste is misschien een grote speler, maar Huawei zal dit gat zeker opvangen. Dit Chinese bedrijf zit waarschijnlijk al in zijn handen te vrijven om hier de complete markt over te nemen.

Bestaande apparatuur zal ook gewoon tot het einde van de contractperiode ondersteund moeten blijven (Het heet niks voor niks afbouwen).
Als bedrijven vertrekken uit een land, maar nog wel een internationaal moederbedrijf houden, dan blijven bestaande overeenkomsten geldig onder de regels van de WHO.
(Faillisementen uitgesloten uiteraard)

De impact van het vertrek van deze 2 bedrijven zal dus uiteindelijk niet heel veel impact hebben, en alleen maar de samenwerking tussen China en Rusland bevorderen.

P.s. mijn stelling blijft wel dat we Rusland zo had mogelijk moeten raken, ik zeg alleen dat deze 2 bedrijven weinig effect teweeg zullen brengen met hun vertrek.
_Pussycat_ @JBVisual30 augustus 2022 06:24
Huawei zal enorm hoge prijzen vragen, als ze al mogen leveren, want er is geen concurrentie meer. Zodoende wordt het leven voor de rus weer iets duurder.
Verder maakt putin zijn land nu 100% van China afhankelijk. De einige klant van zijn gas, de enige bron van zijn technologie.
Frame164 @Bulkzooi29 augustus 2022 20:10
Nokia en Ericsson hadden daar ook engineers. Die netwerken bouwen zichzelf niet.
Bulkzooi @Frame16429 augustus 2022 20:15
Nokia en Ericsson hadden daar ook engineers. Die netwerken bouwen zichzelf niet.
Ik heb het vooral over engineers die producten maken. Jij beredeneert hetzelfde begrip, maar dan meer vanuit de implementatie. Ik vanuit R&D.

Maar het punt is de marginale impact van handelsban's. Ik bedoel, heb je al een Rus horen klagen dat de Mac's daar weg zijn? Volgens mij zijn ze daar zelfs blij mee.

Bovendien, het gaat over beursgenoteerde conglomoraten.
Tomatoman @Bulkzooi29 augustus 2022 21:04
Maar het punt is de marginale impact van handelsban's. Ik bedoel, heb je al een Rus horen klagen dat de Mac's daar weg zijn? Volgens mij zijn ze daar zelfs blij mee.
Ik weet niet waar jij deze mening op baseert, maar alle enigszins objectieve bronnen die daar serieus onderzoek naar hebben gedaan, komen tot de conclusie dat de Russische economie hier behoorlijk last van heeft. Een dooddoener als “heb jij al een Rus horen klagen dat […]” snijdt geen hout, want bij de vraag “heb jij al een Rus horen juichen dat […]” steken evenmin iemand zijn hand op.
theobril @Bulkzooi29 augustus 2022 20:55
Wel bijzonder dat Mac er jaren winst heeft gedraaid, als de bevolking blij is dat ze weg zijn, dan ging je er toch ook niet eten?
theobril @Bulkzooi29 augustus 2022 21:29
Het gaat over eten. In Rusland hebben ze ook Russisch eten. Als men blij zijn dat ze weg zijn, waarom hebben ze het dan voor die tijd wel gegeten? Niet dat er geen ander eten in Rusland was, wat voor sommige chips wel geldt.
Onzin verkondigen is iets anders dan een uitgekauwde discussie.
theobril @Bulkzooi29 augustus 2022 21:37
Je schreef dit: "Ik bedoel, heb je al een Rus horen klagen dat de Mac's daar weg zijn? Volgens mij zijn ze daar zelfs blij mee." Dat is onzin, want de macs hebben er best lang gezeten, en als de Russen dat eten niet bliefden, dan waren ze al veel eerder weggegaan, omdat ze niets verkochten. Dus je opmerking dat de Russen blij zijn dat de macs weg zijn, is hiermee ontkracht.
theobril @Bulkzooi29 augustus 2022 21:48
Russisch eten (ik noem een wereldberoemde koolsoep) was gewoon beschikbaar. Dus je opmerking over beschikbaarheid snap ik niet. En agnostiek? https://www.merriam-webster.com/dictionary/agnostic
Geen idee wat dat met French fries te maken heeft.
theobril @Bulkzooi29 augustus 2022 21:57
Je kunt ook een ander woordenboek nemen, of wikipedia, is essentie zeggen ze allemaal: agnostiek is het niet weten of er een god bestaat. Nu dacht ik: laat ik eens een wereldberoemd woordenboek gebruiken, daar zul je wel niet over vallen. I was wrong. Doe mij dan een woordenboek wan een andere betekenis van agnostisch serveert? Ik ben oprecht benieuwd.
TheekAzzaBreek @Bulkzooi29 augustus 2022 20:34
Economische ban's zijn de opmaat, phase 1 in oorlogvoering. Dat beursgenoteerde bedrijven politiek stelling nemen is dan denk ik phase 2?
Waaruit maak je op dat hier politiek stelling genomen wordt? Kan net zo goed een puur zakelijke afweging zijn: door (o.a.) de sancties is daar waarschijnlijk niets te verdienen.

En sancties zijn geen opmaat naar oorlog, sancties zijn een middel om druk te zetten terwijl je een oorlog wil vermijden.
TheekAzzaBreek @Bulkzooi29 augustus 2022 21:25
Zeker zetten staten bedrijven in bij conflicten: sancties noemen wet dat.

Maar je negeert mijn punt.

Dit is geen situatie met een open Russische markt, er heerst een zwaar sanctie regime. In die situatie kan ik me goed voorstellen dat een Russische tak domweg niet meer rendabel is, of te veel risico's oplevert in andere markten
Als jij andere informatie hebt hoor ik dat graag.
Verwijderd @Slux30 augustus 2022 01:59
Wij voeren oorlog om de normen en waarde van Europa te beschermen en veilig te stellen. Dat mag kosten wat het kost, is het sowieso waard. Ja, zelfs jouw vrijheid wordt daar beschermd, zelfs als je eigenlijk niet weet waarover het gaat.
SMSfreakie 29 augustus 2022 19:03
huawai heeft nog wel wat overschotten
Frame164 @SMSfreakie29 augustus 2022 20:09
Die hebben de productie van netwerkapparatuur flink teruggeschroefd dus daar ligt niet veel in het magazijn.
01--Rolf--01 @Frame16429 augustus 2022 21:49
Huawei heeft licentie problemen door boycot vanuit de VS. Kortom ze kunnen BP IC niet meer gebruiken. Dat kost ze veel problemen, je moet dus complete productlijnen opnieuw ontwikkelen en je krijgt geen reserve onderdelen. Zo ook op software gebied. Kortom Huawei moet nu zelf aan de bak, eens kijken wat ze echt kunnen.......
_Pussycat_ @SMSfreakie30 augustus 2022 06:19
Die ze als enige overgebleven aanbieder vast voor een appel en een ei aan de Russen cadeau doen.
bussie66 29 augustus 2022 23:18
Lekker op tijd...
_Pussycat_ @holoduke5130 augustus 2022 06:20
Overleven mogen ze ook, zolang ze maar niet andere landen aanvallen.
wiseger @Roy81NL31 augustus 2022 18:19
En wat voor software draait er dan op die Huwei zonder Andriod?
Wat voor chips gaan er dan in die Huwei?

De santies tegen Rusland gaan veel verder dan de sancties tegen Huwei.
Roy81NL @wiseger1 september 2022 13:03
En hoeveel van het aardoppervlak (grondstoffen) en wereldbevolking (workforce) bevatten Rusland en China samen?!

Als die 2 landen nu niet volledig zelfvoorzienend zijn, zal dat niet lang op zich laten wachten.
Zeker niet in het huidige geopolitieke klimaat.

Je gelooft in sprookjes als je denkt dat wij (het Westen) die twee samen iets kunnen maken.

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