DJI staakt verkoop drones in Rusland en Oekraïne

DJI heeft besloten om zijn diensten en de verkoop van zijn drones in Rusland en Oekraïne tijdelijk te staken. Dit doet de Chinese fabrikant, omdat het niet wil dat zijn drones worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.

Een woordvoerder van DJI zegt woensdag tegen Reuters dat het stopzetten van zijn activiteiten in Rusland en Oekraïne 'niet bedoeld is om een oordeel te vellen over een land, maar om onze principes te laten zien'. "DJI verafschuwt elk gebruik van onze drones om schade te veroorzaken. Daarom schorten we de verkoop in deze landen tijdelijk op er zeker van te zijn dat niemand onze drones gebruikt in gevechten."

In maart verscheen beeldmateriaal online dat leek te suggereren dat het Russische leger drones van DJI gebruikt. Als reactie hierop hebben andere bol.com en MediaMarkt drones van DJI uit hun schappen gehaald, schrijft NU.nl. De dronefabrikant wist van de beelden af, maar kon niet bevestigen dat zijn drones werden gebruikt door het Russische leger. Oekraïense ambtenaren en burgers hebben DJI ervan beschuldigd dat het gegevens over het Oekraïense leger naar Rusland lekt. DJI noemde deze 'volstrekt onjuist'.

Volgens Reuters is DJI het eerste grote Chinese bedrijf dat de oorlog in Oekraïne als reden noemt om de verkoop van zijn producten in Rusland en Oekraïne stop te zetten. Veel Chinese bedrijven in Rusland blijven doorgaan met de verkoop van hun diensten en producten, ondanks Ruslands invasie van Oekraïne. De Chinese regering heeft ervoor gekozen om geen kritiek te leveren op Moskou.