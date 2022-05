Studenten DroneTeam Twente onthullen humanitaire hulpdrone Thunderbird

Het studentendroneteam van de Universiteit Twente heeft de volgende inzending voor de dronewedstrijd iMechE UAS Challenge onthuld: Thunderbird. Het onbemande vliegtuig is ontworpen voor het snelle transport van middelen voor medische hulpverlening.

DroneTeam Twente moet zich voor de inzending voor de dronewedstrijd houden aan verschillende parameters om punten te verdienen, waaronder een maximumgewicht van tien kilogram. Dat is 10kg voor de drone inclusief medische payload, zo legt het studententeam uit. Het team maakt voor de romp gebruik van een 'speciale schuimachtige kunststof' die door een 3d-printer tot het omhulsel van de drone gevormd wordt. Intern gebruikt de Thunderbird een frame van carbon.

Nog een onderscheidende factor van de Thunderbird is het gebruik van een 'boxwing'-ontwerp, waarbij de vleugels van de drone uit één geheel bestaan. “Een cruciale parameter voor efficiëntie is de lift-to-drag-ratio. (...) Met het nieuwe ontwerp hebben we meer opwaartse kracht en minder luchtwervelingen, doordat de voor- en achtervleugels met elkaar verbonden zijn. Ook kun je de horizontale stabilisator weglaten, waardoor de luchtweerstand nog verder afneemt. De verminderde weerstand betekent ook dat de snelheid omhooggaat. De nieuwe drone kan een topsnelheid van 120 km/u halen.”

Naast een gooi naar het podium tijdens de iMechE UAS Challenge wil DroneTeam Twente naar eigen zeggen dat zijn 'drone-innovaties in de echte wereld worden toegepast voor humanitaire doeleinden'. Hiervoor gaat het team samenwerken met ontwikkelingshulporganisaties in Afrika. "In deze gebieden is medische hulp moeilijk bereikbaar. De wegen zijn ongeschikt voor auto's of dorpen liggen niet op de juiste plaats op de kaart. Dit kan tot problemen leiden als er bijvoorbeeld een ambulance nodig is." Een autonome drone kan in een dergelijk geval, ongeacht de staat van de weg, snel medische hulpmiddelen afleveren.