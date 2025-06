Regio Twente en universiteit krijgen 165 miljoen euro subsidie voor chipfabriek

De regio Twente krijgt gedurende de komende zes jaar een subsidie van 165 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van de lokale chipindustrie. Er moet onder meer voor 70 miljoen euro een chipfabriek met de naam New Origin gebouwd worden, op of nabij de Universiteit Twente.

Het geld wordt vrijgemaakt uit de door de overheid gesteunde groeifondsen Quantum Delta, PhotonDelta en Nextgen Hightech, zo detailleert het AD. Deze indirecte overheidsfondsen worden gebruikt om innovatieprojecten te stimuleren. De vermelde fondsen hebben allemaal te maken met chipproductie, waaronder in het geval van Quantum Delta specifiek chips voor quantumcomputers. De chipfabriek New Origin gaat dan ook zogenoemde lichtchips op basis van siliciumnitridekanalen maken. Dergelijke chips worden ook wel lichtchips genoemd en maken gebruik van fotonen in plaats van elektronen voor de overdracht van data in quantumcomputers.

Professor Guus Rijnders van de Universiteit Twente legt aan Tweakers uit dat deze niche binnen de chipindustrie zorgvuldig gekozen is. "Er is gekeken naar een sector met een relatief kleine omvang om op een kleinere schaal te kunnen instappen." De New Origin-fabriek zou de reguliere chipindustrie niet kunnen bijbenen, maar moet wel mee kunnen groeien met de quantumsector, die nog in de opkomende fase verkeert. De betreffende lichtchips kunnen overigens ook toegepast worden in onder meer lidar-systemen voor de automotive-industrie.

Rijnders benadrukt dat de fabriek een aanjaagfunctie heeft voor de regio. "We willen New Origin zo snel mogelijk tot private partij maken. De fabriek heeft een aanjaagfunctie voor de regio en moet andere bedrijven en nieuwe werknemers opgeleid aan de universiteit aantrekken." Volgens de professor is er al internationale aandacht voor de aankomende siliciumnitridechipfabriek, al kan hij niet delen welke partijen van de toekomstige foundry gebruik willen maken.

Momenteel maken verschillende bedrijven uit de regio Twente nog gebruik van de cleanroom van het MESA+ Instituut, waar Rijnders wetenschappelijk directeur van is. Deze productieruimte wordt daarentegen te klein voor de wensen van betrokken bedrijven. Wanneer de nieuwe fabriek binnen de komende twee à drie jaar in gebruik genomen wordt, kan het MESA+-lab weer volledig voor onderzoeksprojecten gebruikt worden.