Voormalig Samsung-topman gearresteerd op verdenking kopiëren Samsung-fabriek

In Zuid-Korea is een 65-jarige oud-topman van Samsung gearresteerd op verdenking van het stelen van het ontwerp en technologie van een Samsung-chipfabriek in China. De man zou anderhalve kilometer verderop een kopie van de fabriek hebben willen bouwen.

Het zou gaan om een Samsung-fabriek in de Chinese plaats Xi'an. De Samsung-topman zou 'technologie en data' van Samsung ter waarde van 216 miljoen euro gestolen hebben en was van plan met een investering van 5,8 miljard euro van een Taiwanees bedrijf een kopie van de fabriek te bouwen. Toen dat bedrijf zijn belofte niet nakwam, wendde hij zich tot Chinese investeerders. Die gaven hem 332 miljoen euro om een start te maken en naar verluidt is met dat geld de research & development-afdeling van de fabriek gebouwd en heeft deze zelfs prototypes kunnen produceren.

De man, die aangeduid wordt met 'Mr. A.', zou in het verleden achttien jaar lang voor Samsung gewerkt hebben, maar ook voor SK Hynix. De man had tweehonderd medewerkers in dienst, voornamelijk afkomstig van Samsung en SK Hynix in China. Naast Mr. A. zijn nog zes anderen gearresteerd, op verdenking van medeplichtigheid. Dat alles schrijven Yonhap, Business Korea en Bloomberg.