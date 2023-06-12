Voormalig Samsung-topman gearresteerd op verdenking kopiëren Samsung-fabriek

In Zuid-Korea is een 65-jarige oud-topman van Samsung gearresteerd op verdenking van het stelen van het ontwerp en technologie van een Samsung-chipfabriek in China. De man zou anderhalve kilometer verderop een kopie van de fabriek hebben willen bouwen.

Het zou gaan om een Samsung-fabriek in de Chinese plaats Xi'an. De Samsung-topman zou 'technologie en data' van Samsung ter waarde van 216 miljoen euro gestolen hebben en was van plan met een investering van 5,8 miljard euro van een Taiwanees bedrijf een kopie van de fabriek te bouwen. Toen dat bedrijf zijn belofte niet nakwam, wendde hij zich tot Chinese investeerders. Die gaven hem 332 miljoen euro om een start te maken en naar verluidt is met dat geld de research & development-afdeling van de fabriek gebouwd en heeft deze zelfs prototypes kunnen produceren.

De man, die aangeduid wordt met 'Mr. A.', zou in het verleden achttien jaar lang voor Samsung gewerkt hebben, maar ook voor SK Hynix. De man had tweehonderd medewerkers in dienst, voornamelijk afkomstig van Samsung en SK Hynix in China. Naast Mr. A. zijn nog zes anderen gearresteerd, op verdenking van medeplichtigheid. Dat alles schrijven Yonhap, Business Korea en Bloomberg.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 15:40 44

12-06-2023 • 15:40

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Reacties (44)

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ruftman 12 juni 2023 15:48
Hoe had hij dat op zo'n korte afstand willen doen, zonder dat het opvalt?
Het is wel weer es wat anders dan alleen een enkel product te kopiëren.
Verwijderd @ruftman12 juni 2023 16:24
hiding in plain sight :)
Bozebeer38 @Verwijderd12 juni 2023 16:37
Zal meer te maken hebben met bepaalde infrastructuur en arbeiders pool.
Die hangen allemaal in dezelfde regio.
Aldy @Verwijderd13 juni 2023 15:52
Ja, want voorlopig heeft hij al heel lang z'n gang kunnen gaan.
skapiche @Verwijderd13 juni 2023 16:49
Ja dan ook het gebouw helemaal kopiëren inclusief het Samsung logo op de gevel. Heb je ook nog kans dat Samsung medewerkers per ongeluk een dagje voor jou komen werken :P
M. Schaap @ruftman12 juni 2023 17:43
Met de juiste connecties en een zak geld kun je in China heel ver komen.
Praetextatus @M. Schaap12 juni 2023 18:52
Dat geldt over de hele wereld eigenlijk. Zelfs in Nederland waar je een prioriteit krijgt als je met de grootste zak geld zwaait.
eitjeappeltje @M. Schaap13 juni 2023 09:06
Dat is een universele regel die niet alleen op China van toepassing is. Ook Nederland draait om geld en macht. Politici zitten vaak in het zadel alleen zodat ze later de leuke baantjes kunnen opstrijken. Links of rechts, uiteindelijk zijn het vaak dezelfde zakkenvullers. Iedereen is corrumpeerbaar. Ook Nederland loopt vol met lobbyisten die graag samenwerken met beleidsmakers. Het is vriendjespolitiek ten top. En anders wordt er wel naar de pijpen van Almighty America gedanst. Enige transparantie rondom de deal waar ook ASML bij betrokken was bijv kun je op je buik schrijven. We zullen nooit de waarheid weten. Is Nederland in pure zin eigenlijk wel een soevereine staat? Het valt te betwijfelen. Het is makkelijk om altijd naar China te wijzen maar Nederland is geen haar beter. Nederland weet het alleen beter te verbergen en te doen alsof het om rechten en moraal gaat.
Willie @eitjeappeltje13 juni 2023 10:24
^^ wappie

Of netter geformuleerd: vanwaar al deze complotdenkerij? "Nederland is geen haar beter dan China", kom op zeg.
eitjeappeltje @Willie13 juni 2023 11:12
Dat heeft niks met complotten te maken. Mensen zijn mensen en overal zitten lieden op posities voor eigen gewin. Dat is gewoon de realiteit. Elk land kent corruptie, ook Nederland. Tenzij je in sprookjes gelooft. Complotten doe ik niet aan. Ik zit niet eens op social media. Er is een verschil tussen kritisch denkvermogen en maar alles voor waarheid aannemen. Met je wappie.
Willie @eitjeappeltje13 juni 2023 11:21
Als jij vindt dat een goed functionerende parlementaire democratie geen haar beter is dan een totalitaire politiestaat, en daar als argument voor aanvoert dat alle politici in Nederland in feite corrupt zijn dan noem ik dat complotdenken.

Waar is je bewijs?
eitjeappeltje @Willie13 juni 2023 12:01
Als ik dat zou vinden ja maar dan voer je deze discussie met de verkeerde persoon want dat is nergens zo opgeschreven.
Willie @eitjeappeltje13 juni 2023 12:21
Is het dan verstandig om dit soort ongefundeerde beweringen te doen op het internet?
eitjeappeltje @Willie13 juni 2023 12:59
Ik denk dat het vooral verstandig zou zijn als je even goed leest wat er geschreven is en niet teveel zelf invult voor andere mensen. Er worden al genoeg verkeerde aannames gemaakt en daar weer hele gevolgtrekkingen aan gehangen. Begin even bij wat M. Schaap heeft geschreven. Wat jij er vervolgens bijhaalt, is in ieder geval niet van toepassing op mijn reacties hier noch op mijn overtuigingen. Het is iets wat jij toevoegt aan de discussie. Dat is op zichzelf prima maar dat kun je niet zonder meer aan andere mensen toeschrijven. Hou de discussie zuiver aub.
kakanox @Willie13 juni 2023 15:23
"Goed functionerende parlementaire democratie" zijn misschien wat teveel klopjes op de eigen borst.
We hebben een hoop uitdagingen in dit land, en het feit dat populistisch gezever en complottheorieën momenteel zo aan terrein winnen bewijst dat onze parlementaire democratie op dit moment niet heel goed functioneert.

Maar een haar beter dan China? Ja, zeker. Zelfs zoveel, dat men niet zou zeggen dat ik kaal was als ik ze op m'n hoofd had.
Willie @kakanox13 juni 2023 17:11
Geheel mee eens.

Wat ik bedoelde met die uitspraak over goed functionerende democratie is dat Nederland op dit punt wereldwijd vergeleken een van de best functionerende landstaten is. Zo ongeveer 95% van de andere landen wereldwijd zijn er veel slechter aan toe.

Er zijn zeker ernstige problemen met de binnenlandse politiek zoals je al benoemde, maar ik wilde vooral de opmerkingen van eitjeappeltje in perspectief plaatsen.
ucsdcom @eitjeappeltje13 juni 2023 12:33
Dat is een universele regel die niet alleen op China van toepassing is. Ook Nederland draait om geld en macht. Politici zitten vaak in het zadel alleen zodat ze later de leuke baantjes kunnen opstrijken. Links of rechts, uiteindelijk zijn het vaak dezelfde zakkenvullers. Iedereen is corrumpeerbaar. Ook Nederland loopt vol met lobbyisten die graag samenwerken met beleidsmakers. Het is vriendjespolitiek ten top. En anders wordt er wel naar de pijpen van Almighty America gedanst. Enige transparantie rondom de deal waar ook ASML bij betrokken was bijv kun je op je buik schrijven. We zullen nooit de waarheid weten. Is Nederland in pure zin eigenlijk wel een soevereine staat? Het valt te betwijfelen. Het is makkelijk om altijd naar China te wijzen maar Nederland is geen haar beter. Nederland weet het alleen beter te verbergen en te doen alsof het om rechten en moraal gaat.
In China kan je heel ver komen....in de rest van de wereld ook. Opvallend is dat eerder Samsung telefoons heel goed gekopieerd werden. Echt alleen voor kenners van detais nog te onderscheiden van nep S22 en S23 toestellen. En nu wordt dit al op een hele fabriek toegepast.

Dit is plagiaat en daarmee kom je uiteindelijk in de westerse wereld niet zover als elders.

Maar wat je zegt over corruptie en vriendjespolitiek geldt zeker in het westen steeds sterker. Mooie praatjes verkopen in het populisme goed. Een werkbezoek hier, een informatieve lunch daar en stieken vlechten lobbyisten zich overal doorheen. Eigenlijk ook toch wel heel opzichtig, maar als het openbaar benoemd wordt dan geloven wij Nederlanders het maar moeilijk. Dat ook ons land net zo currupt en van Maffia en criminaliteit verweven is. Dat de boven en onderwereld hier vergaand één zijn. Dat we lang niet in allegevallen democratisch willen laten beslissen.

Daarvoor is er een breed palet van biïnvloeding op alle niveau's. We willen terecht geen wappies zijn. Op Tweakers zijn we dat zeker niet. Maar als een medetweaker een serieus probleem aankaart zoals @eitjeappeltje doet, praat dit dan niet meteen de put in. Haal even adem voor je meteen reageert. Kijk eens wat je er van zou vinden als je ontdekt dat dit helaas wel zo is. Ook in de Nederlande praktijk.

En geloof je het niet: kijk eens consumentenprogramma's, kijk eens naar Zembla, kijk eens naar Reporter. Publiek gefinancierd onderzoek zonder Wappies. Je hoeft zeker niet in panniek te raken. Maar wees je bewust dat het er is. Overal. Niet alleen in China. Maar ook hier. Gewoon in Nederland.

Ja helaas had ik dat ook graag anders gezien. Maar soms heb je zelf ook niet door hoe je onbewust beinvloed wordt.

En wil je iets niet zeggen of iets niet beslissen: dan laten we een extern bureau het wel zeggen. Verdekte lobby.

Een afwijkend geluid is niet altijd leuk, of altijd welkom. Maar waak er voor dat we ons teveel in een tunnel laten duwen. Als Tweakers onderling is dat niet nodig.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 09:04]

Aldy @ucsdcom13 juni 2023 15:57
Wat jij schrijft is toch iets genuanceerder dan wat @eitjeappeltje schrijft.
Zyphlan
@ruftman12 juni 2023 16:24
Waarschijnlijk omdat het ongeacht toch uit komt , lijkt me nou niet echt een industrie waar er duizenden concurrenten zijn.

Hoogstwaarschijnlijk heeft die het zo dichtbij gedaan omdat dankzij zijn werk bij samsung een goed lokaal netwerk in China heeft opgebouwd met de overheid. Dit betekent ook grote voordelen ( gratis land / subsidies).

Dus klinkt heel dom om te doen maar de voordelen wegen toch wel op tegen de nadelen.

Ik snap vooral niet waarom die zo dom is geweest om naar zuid korea te gaan. Je weet met dit soort dingen toch wel dat als je ze doet dat het dan niet heel slim is op bezoek te gaan bij het land ( helemaal omdat in zuid korea samsung en andere gigantisch veel macht hebben).

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 09:04]

RaJitsu @ruftman12 juni 2023 16:45
Het is natuurlijk niet zo dat ze alle nieuwe fabrieken checken op of daar een infrastructuur ingezet wordt die wel erg lijkt op een andere fabriek.
gimbal @ruftman12 juni 2023 17:11
Nou hoeft de fabriek er van buiten natuurlijk niet identiek uit te zien om toch een identieke fabriek te zijn.
vrow @gimbal13 juni 2023 08:54
Ik zie dan al een hele grote circustent staan midden tussen allemaal industrie en fabrieken…
De vermomde chip-fabriek :-)
Sanghelios @ruftman12 juni 2023 17:31
Living on the edge :D
droofx 12 juni 2023 18:18
Misschien lees ik niet goed, maar ik zie niet wat voor fabriek dit was. Samsung maakt een hoop verschillende producten
Groningerkoek @droofx12 juni 2023 19:18
Chipfabriek volgens het artikel.
jpsch @Groningerkoek12 juni 2023 19:40
Maar die stond al in China. Konden ze daar zelf geen kopie van trekken?
heuveltje @jpsch13 juni 2023 10:41
Ook in china hebben ze iets van een recht-systeem
Die fabriek is van samsung, die man is niet(meer van samsung.
Dus dan mag hij ook niet een fabriek bouwen met documenten die hij van samsung "geleend en vergeten terug te geven" heeft.

Verder vreemd verhaal, want ik geloof ik niet dat je met 330miljoen ook maar iets van een fab kan opzetten.
Zyphlan
@heuveltje13 juni 2023 15:31
Verder vreemd verhaal, want ik geloof ik niet dat je met 330miljoen ook maar iets van een fab kan opzetten.
Meer context , Hij zei dat die een deal had met een niet genoemde taiwanees bedrijf dat 6.2 miljard zou investeren echter is dat nooit een succes geworden en hij heeft 330 miljoen van lokale investeerders gekregen en daar een testlab van kunnen bouwen.

Ik zou geen eens verbaasd zijn als de taiwanese partij nooit bestaan heeft en hij hoopte op grotere investeringen domestic ( nogal veel fraudezaken plaatsgevonden dus overheden zullen toch echt wel enigzins due dilligence doen en dat zijn de grote investeerders via state owned companies).

https://www.chinatalk.med...dollar-heist-how-scammers
https://asia.nikkei.com/B...ts-lack-of-accountability
https://www.telecomtv.com...d-in-fraud-scandal-45135/

Het is in China wel enigzins normaal ( in andere landen ook) om subsidies te krijgen om jezelf rijk te maken ipv gebruiken waar het voor bedoelt is , echter is het in China gewoon de standaard setting aangezien met de juiste overheid backing niks hoeft te vrezen ( afgezien als jouw backing door een andere interne partij wordt verslagen zoals Xi en Jiang de laatste 10 jaar).
Ook in china hebben ze iets van een recht-systeem
Dan kom je op de definitie rechtsysteem, in china hebben ze geen wat wij zouden zien als rechtsysteem aangezien als ik iemand met een honkbal knuppel op straat te lijf ga zonder reden maar vrienden bij de overheid hebt dat ik er 0.0 gevolgen van zou hebben.

Je kunt volgens de grondwet direct aanschrijven aan de centrale overheid over dingen die in andere steden gebeuren echhter
The central authorities turn a blind eye to these extra-judicial detention facilities often referred to as "black jails". They fear that the thousands of petitioners could potentially form a dangerous protest movement in the heart of the capital.
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26462568

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 09:04]

biomass @droofx12 juni 2023 19:24
Beperk het tot de producten die SK Hynix en Samsung gemeen hebben. Gelegenheid maakt de dief.

Uit Business Korea door @Mark_88: "A former senior executive of Samsung Electronics, referred to as Mr. A, has been arrested and will stand trial for his attempt to copy Samsung Electronics' semiconductor plant in its entirety in China."

[Reactie gewijzigd door biomass op 23 juli 2024 09:04]

bbc 12 juni 2023 16:07
Een kennis was voor een energiereus een raffinaderij aan het helpen opzetten in China. Er was wat vertraging. Ze lieten hem overkomen om het probleem op te lossen en brachten hem naar een kopie 100km verder. Hij heeft ze uiteraard niet geholpen en voor zover ik begrepen had hebben ze het project afgeblazen.

The names have been omitted to protect the innocent.
FONfanatic @bbc12 juni 2023 16:35
The names have been omitted to protect the innocent.
Dat sensatieverhaal ken ik, en dus ook de bron. IJdelheid is de meest voorkomende zwakke plek bij hen die geheimen koesteren.
Cogency 12 juni 2023 15:50
ot; Toen ik de titel las was ik heel erg onder de indruk van deze man. :P
Shamalamadindon @Cogency12 juni 2023 15:56
Ik had inderdaad ook het idee in mijn hoofd dat er een gigantische 3D printer aan de gang ging of iets in die riichting.
mac1987 @Cogency12 juni 2023 16:00
Er zijn inderdaad een hoop mensen die weleens een CD hebben gekopieerd, maar dit is wel next-level ;)
Server.1968 @mac198712 juni 2023 17:11
Even over de wet en wat een misdrijf is: Een CD heeft over het algemeen geen beveiliging wat in NL betekent dat je er legaal kopieën van kunt maken. Je vergelijkt een niet-misdaad met een misdaad, ervan uitgaande dat een fabriek kopieëren wel een misdrijf is.
blorf @Server.196813 juni 2023 06:43
Ligt eraan. Als de architectuur van het gebouw copyrighted is kan dat een probleem worden. :+

Dit krijgt wel een hoog FUD-gehalte zo. Wat is er precies gekopieerd? Niet een "fabriek", waarschijnlijk, en een produktielijn kopiëren is een beetje lastig.. Niemand lijkt details te kennen. Dat China interesse heeft in Westerse dingen namaken weten we al lang.
bartje @Cogency12 juni 2023 16:01
"Voormalig Samsung-topman gearresteerd op verdenking stelen samsung technology"

zou waarschijnlijk een betere titel zijn.
Templar @bartje12 juni 2023 17:00
"Voormalig Samsung-topman gearresteerd op verdenking stelen Samsung technologie"

Dit is een nog betere titel. ;)
RoamingZombie 12 juni 2023 15:58
Ik zie hem al voor mij met een smartphone de hele vorige fabriek inscannen met een soort Polycam app :+
Platypussy 12 juni 2023 16:13
You Wouldn't Steal a Factory? Piracy. It's a crime.
Crp 12 juni 2023 16:48
Hij staat al wel langer bekend met het kopiëren van de concurrent ;)
dasiro 12 juni 2023 18:27
jammer, dat wordt weer wat langer wachten op de levering van m'n nieuwe Sumsang Gaxaly S24 Ultra :+
Jan Onderwater 12 juni 2023 18:41
Zou hij hem hebben gedownload?
Relief2009 12 juni 2023 21:47
Ah joh, met wat gelddonaties aan de grootste politieke partij komt hij over 2 jaar vrij vanwege "slechte" gezondheid of geeft de president/premier hem amnestie.

OF

Hij mag voor de rest van zijn leven rotten in de gevangenis, want don't f*** with Samsung ;).

[Reactie gewijzigd door Relief2009 op 23 juli 2024 09:04]


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