Voormalig Samsung-topman gearresteerd op verdenking kopiëren Samsung-fabriek

Dat is een universele regel die niet alleen op China van toepassing is. Ook Nederland draait om geld en macht. Politici zitten vaak in het zadel alleen zodat ze later de leuke baantjes kunnen opstrijken. Links of rechts, uiteindelijk zijn het vaak dezelfde zakkenvullers. Iedereen is corrumpeerbaar. Ook Nederland loopt vol met lobbyisten die graag samenwerken met beleidsmakers. Het is vriendjespolitiek ten top. En anders wordt er wel naar de pijpen van Almighty America gedanst. Enige transparantie rondom de deal waar ook ASML bij betrokken was bijv kun je op je buik schrijven. We zullen nooit de waarheid weten. Is Nederland in pure zin eigenlijk wel een soevereine staat? Het valt te betwijfelen. Het is makkelijk om altijd naar China te wijzen maar Nederland is geen haar beter. Nederland weet het alleen beter te verbergen en te doen alsof het om rechten en moraal gaat.
In China kan je heel ver komen....in de rest van de wereld ook. Opvallend is dat eerder Samsung telefoons heel goed gekopieerd werden. Echt alleen voor kenners van detais nog te onderscheiden van nep S22 en S23 toestellen. En nu wordt dit al op een hele fabriek toegepast.
Dit is plagiaat en daarmee kom je uiteindelijk in de westerse wereld niet zover als elders.
Maar wat je zegt over corruptie en vriendjespolitiek geldt zeker in het westen steeds sterker. Mooie praatjes verkopen in het populisme goed. Een werkbezoek hier, een informatieve lunch daar en stieken vlechten lobbyisten zich overal doorheen. Eigenlijk ook toch wel heel opzichtig, maar als het openbaar benoemd wordt dan geloven wij Nederlanders het maar moeilijk. Dat ook ons land net zo currupt en van Maffia en criminaliteit verweven is. Dat de boven en onderwereld hier vergaand één zijn. Dat we lang niet in allegevallen democratisch willen laten beslissen.
Daarvoor is er een breed palet van biïnvloeding op alle niveau's. We willen terecht geen wappies zijn. Op Tweakers zijn we dat zeker niet. Maar als een medetweaker een serieus probleem aankaart zoals @eitjeappeltje
doet, praat dit dan niet meteen de put in. Haal even adem voor je meteen reageert. Kijk eens wat je er van zou vinden als je ontdekt dat dit helaas wel zo is. Ook in de Nederlande praktijk.
En geloof je het niet: kijk eens consumentenprogramma's, kijk eens naar Zembla, kijk eens naar Reporter. Publiek gefinancierd onderzoek zonder Wappies. Je hoeft zeker niet in panniek te raken. Maar wees je bewust dat het er is. Overal. Niet alleen in China. Maar ook hier. Gewoon in Nederland.
Ja helaas had ik dat ook graag anders gezien. Maar soms heb je zelf ook niet door hoe je onbewust beinvloed wordt.
En wil je iets niet zeggen of iets niet beslissen: dan laten we een extern bureau het wel zeggen. Verdekte lobby.
Een afwijkend geluid is niet altijd leuk, of altijd welkom. Maar waak er voor dat we ons teveel in een tunnel laten duwen. Als Tweakers onderling is dat niet nodig.
[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 09:04]