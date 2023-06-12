Phantom Liberty verandert ook kernaspecten van basisgame Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 krijgt een uitbreidingspakket dat ook kernaspecten van de basisgame moet veranderen, waaronder de beloningen- en vaardighedensystemen en gevechten in auto's. Spelers die de originele versie van Cyberpunk 2077 bezitten, krijgen automatisch de updates.

Creative director Pawel Sasko laat aan VideoGamesChronicle weten dat vrijwel geen enkel systeem van de originele game onveranderd blijft. Phantom Liberty, dat naar verwachting in september wordt uitgebracht, voegt een nieuwe wijk toe aan Night City, genaamd Dog Town. Spelers hebben via bestaande savegames toegang tot de wijk.

Het beloningen- en vaardighedensysteem is volledig opnieuw opgebouwd in Phantom Liberty. Dat wijzigt de manier waarop spelers progressie maken in de game. Volgens Sasko is de moeilijkheidscurve anders, evenals de drops van loot. Verder kunnen spelers speciale upgradepunten krijgen in de nieuwe regio voor bepaalde nieuwe skills in de skilltree. De wijzigingen moeten leiden tot meer variatie in de game.

Ook zijn er voertuiggevechten toegevoegd die achtervolgingen met auto's mogelijk maken. Spelers hebben nu meer mogelijkheden om al rijdend de strijd aan te gaan met vijanden of gebruik te maken van bewapende voertuigen met kanonnen of geweren aan boord.

Volgens Sasko is ook de kunstmatige intelligentie in het spel uitgebreid en is het politiesysteem vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Dat politiesysteem heeft nu verscheidene levels met diverse vijanden die de speler achtervolgen. Die vijanden verschillen, afhankelijk van waar de speler zich in het spel bevindt.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 12-06-2023 16:21
49 • submitter: Xtuv

12-06-2023 • 16:21

49

Submitter: Xtuv

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Reacties (49)

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John Doos 12 juni 2023 16:24
Ooh wauw niet zomaar een DLC dus, maar echt een rework van core mechanics!

New game+ incoming, zin in :)
DonJunior @John Doos12 juni 2023 16:28
Wat ik geleerd heb van de eerste Cyberpunk 2077 aankondigingen (en daaropvolgende release):
"Eerst zien.. dan geloven"
Ik hoop het je oprecht hopen maar pas nu op met té enthousiast zijn.. dan kan het vaak alleen maar tegenvallen.
Pas op de plaats en rustig afwachten is het devies.
Polderviking @DonJunior12 juni 2023 16:47
Dit zou ik gewoon bij elke release toepassen, en niet alleen hier omdat je een keertje bent gebeten.
Die hype trains zijn zelden een recept voor meer dan teleurstelling, daarvoor zijn games veel te veel marketing tegenwoordig.

Ik heb (buiten de technische problemen, want ik startte op PS4...) nooit een fundamenteel probleem gehad met Cyberpunk en het was vanaf launch één van mijn favoriete titels
Maar ik heb ook niet eindeloos naar de marketinggewauwel zitten luisteren pre-launch dus ik hoor niet tot dat groepje mensen dat helemaal over de rooie ging van het ontbreken van allerlei opsmuk zoals openbaar vervoer of minigames binnen de stad omdat het een beetje als een GTA concurrent in de markt is gezet.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 23:53]

DonJunior @Polderviking12 juni 2023 17:07
Beter had ik het niet kunnen verwoorden en ben het helemaal met je eens.
Ik ben sowieso niet van de pre-order maar kijk liever de kat uit de boom.
Was zelf wel enthousiast geworden van de CB2077 aankondiging destijds maar heb toch gewacht met aanschaf. Achteraf nooit meer aangekocht.. (ook vanwege andere reden hoor.. heb nu geen tijd/energie meer op te gamen.. (jonge kids))
burgt @Polderviking12 juni 2023 22:32
Ik had hem pas gepreordered vlak vor de uiteindelijke launch, wat daar in de launch trailers zat vond ik al overtuigend, maar de development fase heb ik niets van gevolgd. Na de eerste week patches ook geen grote problemen gezien op PC. Ik heb Nomad uitgespeeld met de verschillende eindes die daarbij mogelijk zijn, volgende ronde maar eens beginnen met een van de andere startpunten wanneer de DLC uitkomt.
Argantonis @Polderviking13 juni 2023 06:46
Bij mij was het meer andersom. Had een vrij nieuwe gaming laptop, eigenlijk amper technische problemen bij release al, kon het spel heel goed doorspelen en heb me er ook prima mee vermaakt. Maar als ik achteraf kijk dan heb ik helemaal geen interesse om er nog een keer doorheen te gaan. Weet niet wat het is maar het voelde toch leeg achteraf. Ik weet niet of het inmiddels de moeite is om er nog eens doorheen te gaan.
Ludewig @DonJunior12 juni 2023 17:39
Wat ik geleerd heb van de eerste Cyberpunk 2077 aankondigingen (en daaropvolgende release):
"Eerst zien.. dan geloven"
Wat bij Cyberpunk in elk geval wel positief is dat de studio aan het spel blijft werken, waar veel studio's dat niet doen, of hoogstens betaald als DLC. Vergeet niet dat het spel ondertussen al 3 jaar oud is.
centr1no @Ludewig12 juni 2023 19:26
Nou ja, afgezien van het feit dat het een behoorlijk populair spel was/is, is het niet zo dat ze veel keus hebben. Al dat werk moet ook gewoon geld opleveren en er viel/valt genoeg te verbeteren.
Bovendien is het spel, zelfs na update 1.6 nog steeds niet zoals het had moeten zijn, met alle content die het had moeten hebben.
En deze DLC is ook niet gratis.
alex.p @centr1no13 juni 2023 09:36
gelukkig is het het wel met alle beschikbare MODS,
Ze hebben het spel goed modbaar gemaakt (voor PC in elk geval) en dat heeft spelers veel ruimte gegeven om het spel op eigen houtje te verbeteren en naar eigensmaak!
FrankoNL @DonJunior12 juni 2023 18:11
Ben het wel met je eens maar cyberpunk is ondertussen niet meer te vergelijken met de game die het op release was. Moet goedkomen dus dit.
Parrotmaster @John Doos12 juni 2023 16:27
Ik zag een lijst op Reddit langskomen en het zag er allemaal heel goed uit. Vooral de extra RP elementen rond cyberware.

Mijn grootste klacht blijft dat de prologue erg leeg is en daarna alles draait om het kernaspect van het verhaal, maar de rest is prima.
Martinspire
@Parrotmaster12 juni 2023 17:08
Ik hoop dat je de lijst hebt opgeslagen, want de site werkt nu helemaal niet meer haha.

Maar inderdaad. Ziet er goed uit en zo te merken willen ze echt wat nieuws gaan doen, niet zozeer meer van hetzelfde.
YopY @John Doos12 juni 2023 22:52
Maar zijn het wijzigingen waar om gevraagd zijn / die de 1.x versie van het spel voor kritiek kwamen te staan?
Schway 12 juni 2023 16:33
En nog steeds zullen mensen pre-orderen.
Wat ontzettend maf is, want 't is niet alsof het op raakt.
Vagax @Schway12 juni 2023 16:39
De personen die pre-orderen doen het natuurlijk ook niet omdat ze bang zijn dat de digitale gigabytes op zijn, maar die weten nu al zeker dat ze de uitbreiding hoe dan ook wel gaan spelen en door een pre order te zetten hebben ze game straks preloaded op hun computer staan als die uitkomt. En soms heb je natuurlijk ook pre order bonussen waar mensen opgewonden van worden
GekkePrutser @Vagax12 juni 2023 17:53
Ja meestal is het maar wat digitale content waar je niet zo vreselijk veel aan hebt (ik ben niet zo'n barbiefan dus het 'aankleden' van mijn karakter doe ik alleen voor de RPG stats in deze game).

Maar soms zit er ook een early access bij, en idd, je gaat het vaak toch kopen dus waarom niet.

In dit geval is de auto wel leuk, maar ik heb zelf vooral gepreorderd omdat ik weet dat ik het op dag 1 toch al wil hebben.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:53]

GekkePrutser @Schway12 juni 2023 17:50
Als je de limited edition preordert natuurlijk wel. Al weet ik niet of deze ook voor de DLC uitkomt. Edit: Nope. Maar rondom Cyberpunk is er altijd al veel merchandise geweest :) Er was zelfs een heuse telefoon, helaas kon je die in Europa niet krijgen :'(

Uiteindelijk heb ik die collector's edition achteraf nog kunnen bemachtigen voor de game zelf omdat het zo'n flop was (voor de console dan, voor de PC vond ik het fantastisch) maar die waren vooraf uitverkocht.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:53]

dinoballz @Schway12 juni 2023 21:53
De DLC van CDPR is over het algemeen echt de moeite. Kijk maar naar de twee expansions van Witcher 3.
Schway @dinoballz12 juni 2023 23:34
"De games van CDPR is over het algemeen echt de moeite. Kijk maar naar Witcher 3."
dinoballz @Schway13 juni 2023 18:36
Tja, de eerste release van Cyberpunk heeft dat patroon een beetje doorbroken he.
computer1_up 12 juni 2023 17:07
Cyberpunk 2077 krijgt een uitbreidingspakket dat ook kernaspecten van de basisgame moet veranderen, waaronder de beloningen- en vaardighedensystemen en gevechten in auto's. Spelers die de originele versie van Cyberpunk 2077 bezitten, krijgen automatisch de updates.
De eerste zin zegt dat het uitbreidingspakket voor de updates zorgt. De laatste zin zegt dat spelers met de originele versie de updates krijgen. Spreekt dit elkaar niet tegen?
BiaggioLuciano @computer1_up12 juni 2023 17:49
Nee, het is inderdaad paradoxaal, maar dit gebeurt al jaren in andere spellen met uitbreidingspakketten. Om een bepaalde functionaliteit van het nieuwe stuk echt te laten werken, moesten/wilden ze de broncode aanpassen waarschijnlijk. En om dan updates aan te bieden daarvoor, is het niet handig om meerdere versies te hebben van het spel.

Zie bijvoorbeeld ook de Sims, waarbij nieuwe features naar het basisspel komen.
McBacon @computer1_up12 juni 2023 18:07
Is ook zo met Monster Hunter World: Iceborne (een expansion). Iedereen kan alleen een versie waar Iceborne al in zit downloaden (iig op Playstations), maar als je de "licentie" niet hebt blijft de daadwerkelijke functionaliteit vergrendeld. Behalve de expansion zelf waren er geloof ik ook o.a. wat core mechanics veranderd die ook effect hebben op de base game, dus als je Iceborne niet zou kunnen downloaden mis je ook al die fixes.

Ik verwacht voor Cyberpunk dat die nieuwe opzet van de skill trees etc dus voor iedereen beschikbaar zal zijn, maar je kan gewoon niet de nieuwe area in zonder dat je de DLC ook echt hebt.
Apart @computer1_up12 juni 2023 21:26
De pre-patch met de grote revamp komt eerst, daarna komt de expansion uit.
Menesis 12 juni 2023 17:23
Ik heb deze game met veel plezier op Stadia gespeeld. En later nog op Steam gekocht (wat toch wat fijner speelt). Ik heb weinig last gehad van bugs, geen enkele volledige crashes. 1 keer zat mn auto vast. Tja, de stad voelt wat doods aan vergeleken bij GTA 5. So what, deze game speel ik voor het verhaal en het is gaaf om te zien dat ze met nieuwe content komen.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 23:53]

PdeBie @Menesis12 juni 2023 18:41
Waarom op Steam en niet op GOG? Op GOG kreeg je er van alles bij.
Apart @PdeBie12 juni 2023 21:27
De goodies zijn zowel op Steam, Epic en GOG. Het enige wat je hoeft te doen is je Steam of Epic account te linken met je GOG account, en daar op de games hebben die nodig zijn (TW3 en Gwent).

[Reactie gewijzigd door Apart op 23 juli 2024 23:53]

Menesis @PdeBie12 juni 2023 19:50
Waarom op Steam en niet op GOG? Op GOG kreeg je er van alles bij.
oh wist ik niet :+
Was wel iets van 50% korting toen op steam

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 23:53]

The Zep Man 12 juni 2023 16:24
De uitbreiding moet in september beschikbaar komen.
Dus voor de spelers die het basisspel op GOG hebben gekocht, even in augustus de laatste versie ophalen voor de vergelijking en archivering. :)
Apart @The Zep Man12 juni 2023 16:37
De patch komt binnenkort al uit, misschien al eerder dan we denken. De uitbreiding pas op 26 september.
riotrick 12 juni 2023 16:41
Het klinkt goed. Maar eerst maar eens wat reviews lezen/kijken tegen de tijd dat het uit is. Zeker geen preorder meer.

[Reactie gewijzigd door riotrick op 23 juli 2024 23:53]

Flowiee 12 juni 2023 16:44
Ik moet hem nog steeds gaan spelen, aangezien ik mijn PC eerst nog wil upgraden maar dit is nog niet gelukt. Geen verkeerde keuze blijkt :)
maddog4004 12 juni 2023 16:56
Hmmmm dit wordt dus gewoon uitbreiding kopen, en gewoon helemaal vanaf scratch weer beginnen. Which is good.
MeMeBot 12 juni 2023 16:59
Natuurlijk eerst afwachten of de beloftes waargemaakt gaan worden, maar de aankondiging hiervan klinkt wel als iets waar ik vrolijk van wordt.
Dutchzilla 12 juni 2023 17:01
Ben benieuwd of ze de kopers van de series X cyberpunk editie nog gaan compenseren. Dat hebben ze namelijk nog geroepen.

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