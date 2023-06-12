Phantom Liberty verandert ook kernaspecten van basisgame Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 krijgt een uitbreidingspakket dat ook kernaspecten van de basisgame moet veranderen, waaronder de beloningen- en vaardighedensystemen en gevechten in auto's. Spelers die de originele versie van Cyberpunk 2077 bezitten, krijgen automatisch de updates.

Creative director Pawel Sasko laat aan VideoGamesChronicle weten dat vrijwel geen enkel systeem van de originele game onveranderd blijft. Phantom Liberty, dat naar verwachting in september wordt uitgebracht, voegt een nieuwe wijk toe aan Night City, genaamd Dog Town. Spelers hebben via bestaande savegames toegang tot de wijk.

Het beloningen- en vaardighedensysteem is volledig opnieuw opgebouwd in Phantom Liberty. Dat wijzigt de manier waarop spelers progressie maken in de game. Volgens Sasko is de moeilijkheidscurve anders, evenals de drops van loot. Verder kunnen spelers speciale upgradepunten krijgen in de nieuwe regio voor bepaalde nieuwe skills in de skilltree. De wijzigingen moeten leiden tot meer variatie in de game.

Ook zijn er voertuiggevechten toegevoegd die achtervolgingen met auto's mogelijk maken. Spelers hebben nu meer mogelijkheden om al rijdend de strijd aan te gaan met vijanden of gebruik te maken van bewapende voertuigen met kanonnen of geweren aan boord.

Volgens Sasko is ook de kunstmatige intelligentie in het spel uitgebreid en is het politiesysteem vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Dat politiesysteem heeft nu verscheidene levels met diverse vijanden die de speler achtervolgen. Die vijanden verschillen, afhankelijk van waar de speler zich in het spel bevindt.