'Cyberpunk 2077 draait 31 procent sneller op Linux dan op Windows 11'

YouTuber Maximum Fury heeft een video gepubliceerd waaruit moet blijken dat Cyberpunk 2077 patch 2.0 31,2 procent sneller draait op Linux dan op Windows 11. Er werd bij beide tests gebruikgemaakt van dezelfde pc-build, met een AMD-processor en AMD-gpu.

De processor was een AMD Ryzen 5 5600, terwijl de videokaart een AMD Radeon 5700 XT zou zijn geweest. Maximum Fury maakte ook gebruik van 16GB aan DDR4-geheugen. De YouTuber heeft in beide gevallen de cpu en de gpu overgeklokt en maakte gebruik van een ASRock B550M Pro4-moederbord.

Cyberpunk 2077, met patch 2.0 geïnstalleerd, haalde op Windows 11 versie 22H2 een gemiddelde framerate van 48,55 fps. Dat blijkt uit de benchmarkresultaten van de game zelf. Op Linux-distro Nobara haalde het spel een gemiddelde framerate van 63,72 fps. Deze resultaten werden behaald door in beide gevallen de resolutie van het spel op 1920x1080 in te stellen, de texture quality op high te zetten en geen gebruik te maken van hdr. Er werd ook geen gebruik gemaakt van ray tracing, VSync of AMD FSR.

Het is onduidelijk of eventuele andere wijzigingen of patches de betere prestaties van Cyberpunk 2077 op de Linux-distro in de hand hebben gewerkt. De YouTuber zegt in een van de opmerkingen onder de video wel dat de SMT-patch die in patch 2.0 van het spel werd geïntroduceerd, een eerder prestatieverschil tussen Windows en Linux groter heeft gemaakt.