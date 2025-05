Rechter keurt Cyberpunk 2077-schikking van 1,85 miljoen dollar goed

Een Amerikaanse rechter heeft de eerder gesloten schikkingsovereenkomst tussen Cyberpunk 2077-uitgever CD Projekt en investeerders ondertekend. Daarmee is deze gecombineerde zaak over misleiding bij Cyberpunk 2077 ten einde.

De rechter heeft goedkeuring gegeven aan de schikking door te concluderen dat de overeenkomst geen aanleiding geeft om de eerlijkheid te betwijfelen. Die twijfels zouden er kunnen zijn als de rechter tot het oordeel komt dat een partij onevenredig wordt bevoordeeld, of als er sprake is van inadequate compensatie of excessieve vergoedingen voor de advocaten. Daar is in dit geval geen sprake van. Er volgt op 1 juni nog een laatste hoorzitting waarbij onder meer de eerlijkheid, redelijkheid en adequaatheid van de schikking nogmaals besproken wordt, maar dat zal waarschijnlijk slechts een formaliteit zijn.

Na de release van Cyberpunk 2077 in december 2020 hebben verschillende investeerders rechtszaken aangespannen tegen CD Projekt omdat de uitgever niet eerlijk zou zijn geweest over de staat van het spel op de Xbox- en de PlayStation-consoles. In de loop van 2021 werden vier zaken samengevoegd en eind 2021 is de schikking tot stand gekomen in de huidige, samengevoegde zaak.

Conform deze overeenkomst doen de eisers afstand van alle vorderingen bij de uitgever en zal CD Projekt 1,85 miljoen dollar uitbetalen. Iedereen die aandelen heeft verhandeld gedurende het grootste deel van 2020, komt in aanmerking voor compensatie. Dat komt neer op ongeveer 0,49 dollar per aandeel. Ars Technica schrijft dat een consultant eerder namens de investeerders heeft geschat dat de totale schade neerkomt op 11 miljoen dollar. De klagende partijen delen nu dus slechts een klein deel van dat totale bedrag dat men naar eigen zeggen heeft verloren.