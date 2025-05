Creative Technology-ceo en persoon achter Sound Blaster-geluidskaarten overleden

De ceo van het Singaporese bedrijf Creative Technology is overleden. Sim Wong Hoo was de oprichter van het bedrijf, dat vooral bekend werd in de jaren '90 door de Sound Blaster-geluidskaarten. Hij is 67 jaar geworden.

De huidige raad van bestuur van Creative Technology schrijft 'met veel verdriet' te moeten aankondigen dat Sim Wong Hoo op 4 januari op vredige wijze is komen te overlijden. Het bestuur spreekt tevens grote dankbaarheid uit voor de 'immense bijdragen' die Sim tijdens zijn tijd als voorzitter en ceo heeft gedaan aan het bedrijf. Op de website van Creative Technology staat dat hij zeer gemist zal worden en dat hij als visionair, uitvinder en ondernemer 'de pc een stem gaf'.

De huidige interim-ceo van het bedrijf, Song Siow Hui, vertelt het volgende over Sim. "Ik heb meneer Sim meer dan 30 jaar gekend en met hem samengewerkt. Dit is een trieste en plotselinge ontwikkeling en we voelen een groot gemis, vooral omdat meneer Sim en ik onlangs uitgebreide discussies hebben gehad over de toekomst van het bedrijf. Tijdens die gesprekken had meneer Sim een vernieuwende visie. Zelfs op de avond ervoor had hij een lange discussie met het ingenieursteam en er stond een vergadering met het onlinesalesteam voor de volgende dag gepland."

Sim richtte het bedrijf in 1981 op en bekleedde de rol als voorzitter en ceo sinds dat moment. Het bedrijf, dat in de Verenigde Staten bekendstaat als Creative Labs, introduceerde onder andere het Creative Music System in 1987 en de Sound Blaster-geluidskaarten in 1989. Deze geluidskaarten waren toen erg succesvol en dat was mede de aanleiding voor het faillissement van concurrent Ad Lib in 1992. Later werden losse geluidskaarten minder populair door de komst van geïntegreerde audiochips en het bedrijf richtte zich toen ook meer op andere producten, zoals de Super X-Fi-technologie. Creative Technology is ook bekend van de patentstrijd tegen Apple, die gericht was op de iPod. In 2006 werd in die zaak een schikking getroffen van 100 miljoen dollar.