CD Projekt RED gaat negen procent van personeel ontslaan

CD Projekt RED gaat negen procent van zijn personeel ontslaan. Dat maakte het bedrijf op woensdag bekend. Het bedrijf zegt momenteel te veel mensen in dienst te hebben. De ontslagronde komt neer op ongeveer honderd mensen.

CD Projekt-ceo Adam Kiciński kondigt de ontslagen aan in een blogpost. Volgens hem wordt de ontslagronde niet direct afgerond; sommige medewerkers vertrekken rond het einde van het eerste kwartaal van 2024 bij de studio. De ontslagen vallen in de ontwikkelaars-, uitgevers- en backoffice-teams van CD Projekt RED.

Kiciński schrijft dat CD Projekt RED momenteel overbezet is voor de projecten die het Poolse gamebedrijf op de planning heeft staan. De topman zegt dat het bedrijf 'getalenteerde mensen' in dienst heeft die momenteel hun huidige taken aan het afronden zijn. "Op basis van de huidige en verwachte projectbehoeften weten we nu al dat we het komende jaar geen andere mogelijkheden voor hen hebben."

CD Projekt RED werkt momenteel aan Phantom Liberty, de eerste en enige uitbreiding voor Cyberpunk 2077. Deze dlc moet in september uitkomen. Daarna staan verschillende andere projecten op de planning, waaronder een remake van The Witcher, een nieuwe The Witcher-game, een nieuwe Cyberpunk-titel en een nieuwe franchise met de codenaam Hadar.