CD Projekt kondigt nieuwe Witcher-games, vervolg Cyberpunk 2077 en nieuwe IP aan

CD Project maakt zijn plannen bekend voor de komende jaren en kondigt verschillende nieuwe games in het Witcher-universum aan. Daarnaast komt er een vervolg op Cyberpunk 2077 en werkt het gamebedrijf aan een nieuwe IP onder de naam Hadar.

CD Projekt kijkt in een update vooruit naar waar het bedrijf de komende jaren aan werkt. De Poolse uitgever werkt aan drie verschillende Witcher-projecten. Het eerste project is Project Sirius dat een multiplayergame wordt binnen het Witcher-universum. Deze game wordt ontwikkeld door een nieuwe studio van CD Projekt in de Verenigde Staten. De studio komt in de stad Boston en zal samen met de bestaande studio in Vancouver CD Projekt Red North America vormen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een direct vervolg op The Witcher 3: Wild Hunt. Deze game zal het eerste deel zijn in een nieuwe trilogie. De werktitel voor deze game is project Polaris. Tot slot krijgt het Witcher-universum nog een compleet nieuwe game, die onder de codenaam project Canis Majoris wordt ontwikkeld. Deze game moet een nieuwe open-wereld-rpg worden, die los staat van de bestaande Witcher-games. CD Projekt maakt op dit moment verder geen details bekend over de games.

Dat geldt ook voor een nieuwe game in het Cyberpunk 2077-universum. Deze game is onder de naam project Orion in ontwikkeling. Deze game wordt ontwikkeld naast de nieuwe uitbreiding die volgend jaar moet verschijnen voor Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Ook zegt CD Projekt dat er wordt gekeken meer alternatieve projecten zoals Cyberpunk 2077 Edge Runners dat recent op Netflix verscheen.

Dan is er nog een nieuwe IP die wordt ontwikkeld onder de naam project Hadar. Deze game is sinds 2021 in ontwikkeling, maar CD Projekt is nog niet klaar om details over deze game te delen. Ook is niet bekendgemaakt wanneer de titel moet verschijnen.

CD Projekt maakte vorig jaar al bekend dat het ging herstructureren om meerdere AAA-games tegelijk te kunnen ontwikkelen. Daarnaast beloofde het bedrijf om beter voor zijn werknemers te zorgen, nadat er veel kritiek kwam op de crunch die nodig was voor de ontwikkeling van Cyberpunk 2077, waardoor werknemers veel moesten overwerken. Eerder maakte het bedrijf de belofte om crunch te vermijden niet waar.