CD Projekt RED begint productie volgende The Witcher-game

CD Projekt RED is begonnen met de productie van de vierde The Witcher-game. Dat bevestigt de studio op sociale media. CDPR bevestigde de komst van die game in 2022 al. Er is nog geen releasedatum bekend.

"Project Polaris is de productiefase ingegaan", meldt CD Projekt RED in een korte verklaring op sociale media. Polaris is de interne codenaam voor de volgende Witcher-game, zo bevestigde de ontwikkelaar in 2022 al. Er werd in januari al gemeld dat het spel ergens dit jaar in productie zou gaan, maar het was toen nog niet bekend wanneer dat precies zou gebeuren.

Er is verder nog weinig bekend over Polaris. CD Projekt RED meldde eerder wel dat de game een begin vormt van een geheel nieuwe saga binnen de The Witcher-franchise. De ontwikkelaar bevestigde eerder ook dat de game gemaakt gaat worden in Unreal Engine 5. Voorheen gebruikte de studio zijn eigen RED-engine.