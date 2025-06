Epic Games toont techdemo van The Witcher 4 met Unreal Engine 5.6

Epic Games heeft Unreal Engine 5.6 uitgebracht. De nieuwe engine is volgens de ontwikkelaar geschikt voor 'grootschalige openwereldgames met levensechte graphics', die op 60fps draaien op 'huidige hardware'. Het bedrijf demonstreert de engine met een techdemo van The Witcher 4.

Tijdens State of Unreal 2025 laat Epic Games beelden zien van The Witcher 4. Daarin is het hoofpersonage Ciri met haar paard Kelpie te zien, die door de bergen en bossen van het nieuwe gebied Kovir naar de stad Valdrest gaan. Tijdens de demonstratie is te zien hoe npc's reageren op de bewegingen van Ciri, waaronder iemand die een bak met fruit laat vallen na een botsing. Op een bepaald moment worden er driehonderd npc's actief gerenderd. Tot slot bevat de demo een blik op de grote havenstad Lan Exeter.

De demo draait naar eigen zeggen op 60fps op een gewone PlayStation 5. Ontwikkelaar CD Projekt Red waarschuwt wel dat dit geen concrete gameplaybeelden zijn, maar een demonstratie van Unreal Engine 5.6. De visuele stijl komt overeen met The Witcher 4, maar is 'niet volledig representatief voor het definitieve spel', schrijft IGN. CD Projekt Red zei recent nog dat de game niet verschijnt in 2026.