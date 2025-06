Sony kondigt State of Play-presentatie aan voor woensdag 4 juni

Sony houdt op woensdag 4 juni een State of Play-livestream. Deze vindt plaats om 23.00 uur Nederlandse tijd en zal te zien zijn op YouTube en Twitch.

De Japanse fabrikant schrijft in een blogpost dat de meer dan veertig minuten durende presentatie nieuws en updates bevat over 'must-play-games' die voor de PlayStation 5 zullen verschijnen.

Sony zegt dat er een selectie games van ontwikkelaars over de hele wereld aan bod komt, maar treedt niet in detail. Het is mogelijk dat de presentatie meer details bevat over Death Stranding 2 en Ghost of Yōtei, die beide dit jaar worden verwacht. Ook Insomniacs Wolveringe-game behoort tot de kanshebbers.