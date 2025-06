MSI onthult compacte Nvidia RTX 5060 Cyclone- en Inspire ITX-videokaarten

MSI onthult twee compacte videokaarten op basis van Nvidia's RTX 5060. De Cyclone OC bevat een moderne versie van de iconische Cyclone-koeler, terwijl de Inspire ITX een relatief eenvoudige goudkleurige shroud heeft. De fabrikant noemt nog geen prijzen of releasedata.

De GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC heeft niet hetzelfde ontwerp als de variant die MSI liet zien tijdens de afgelopen Computex-beurs. Die had een koperkleurige heatsink en een klein display in het midden van de fan. De nieuwe RTX 5060-versie bevat wel een open koelontwerp met uitstekende heatpipes en een centraal geplaatste fan. De externe heatsinks zijn bedekt door plaatjes met een arctisch camouflagepatroon.

De Cyclone-videokaart meet 161x125x42mm en weegt 451 gram. De GB206-gpu bereikt een kloksnelheid van 2527MHz, die is op te drijven tot 2535MHz via de MSI Center-software. Het stroomverbruik is gespecificeerd op 145W en wordt geleverd via een 8-pins-PEG-connector. De connectiviteit bestaat uit driemaal DisplayPort 2.1b en een HDMI 2.1b-poort.

De GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX neemt minder plaats, in met afmetingen van 145x120x45mm en een gewicht van 581 gram. Opmerkelijk is dat deze videokaart iets meer dan twee PCIe-slots in beslag neemt, wat problemen kan opleveren in compacte systemen. Dat is niet het geval bij de Cylcone. MSI heeft bij de Inspire ITX eveneens gekozen voor een enkele ventilator, die is omhuld door een relatief eenvoudige goudgekleurde shroud en backplate.

De Inspire is iets langzamer dan de Cyclone, met kloksnelheden van maximaal 2497MHz en 2512MHz via MSI Center. Het is niet duidelijk of dat komt door het verschil in koeling. De productpagina vermeldt opnieuw een tgp van 145W en een enkele 8-pins-PEG-stroomstekker. Ook de connectiviteit is identiek.