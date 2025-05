Nvidia's gamingafdeling draait recordomzet, die van datacenters tien keer zoveel

Nvidia's Gaming-divisie was afgelopen kwartaal goed voor een recordomzet van 3,76 miljard dollar. Ook de Data Center-afdeling bracht met 39,11 miljard dollar nog nooit zoveel geld in het laatje. De totale omzet is twee derde hoger dan een jaar geleden.

De techgigant realiseerde een omzet van 44,06 miljard dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2026, dat afliep op 27 april 2025. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en 69 procent meer dan hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De overgrote meerderheid van dat bedrag is afkomstig van de Data Center-tak, die met 39,11 miljard dollar 73 procent meer opbracht dan een jaar geleden. In vergelijking met het voorgaande kwartaal gaat het om een relatief bescheiden stijging van 10 procent.

Naast datacentra heeft ook de gamingdivisie een recordomzet van 3,76 miljard dollar gerealiseerd. Dat is 48 procent meer dan het kwartaal daarvoor en 42 procent meer dan een jaar geleden. Nvidia schrijft dat de recordopbrengst onder meer te danken is aan de RTX 5070 en RTX 5060 Ti, die afgelopen kwartaal op de markt kwamen. Het is niet duidelijk in welke mate de Nintendo Switch 2, waarvan Nvidia de processor levert, heeft bijgedragen.

Nvidia is ook optimistisch over het huidige kwartaal. Zo verwacht de chipontwerper een nieuwe kwartaalomzet van 45 miljard dollar. Dat bedrag houdt rekening met de maar liefst 8 miljard dollar die het bedrijf naar eigen zeggen misloopt omdat het zijn H20-accelerators wegens verstrengde exportregels niet meer mag verkopen aan Chinese bedrijven. Een maand geleden zei Nvidia nog dat het bedrijf hier 5,5 miljard dollar op zou verliezen.