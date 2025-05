Reuters: Nvidia komt met goedkopere Blackwell-chip voor Chinese markt

Nvidia ontwikkelt een betaalbare AI-chip op basis van de Blackwell-architectuur specifiek voor China, met massaproductie gepland vanaf juni. Dat meldt persagentschap Reuters aan de hand van bronnen.

De nieuwe chip krijgt een adviesprijs tussen 6.500 en 8.000 dollar, lager dan de 10.000 tot 12.000 dollar van het H20-model. De kostenverlaging is mogelijk doordat de chips eenvoudiger te produceren worden en de specificaties zwakker zijn, zegt Reuters. Het ontwerp is gebaseerd op de RTX Pro 6000D-processor van Nvidia en maakt gebruik van standaard GDDR7-geheugen in plaats van high bandwidth memory. Ook vallen de geavanceerde packagingtechnieken van TSMC weg.

Om geëxporteerd te mogen worden, moet de bandbreedtecapaciteit van het geheugen beperkt blijven tot maximaal 1,8 terabytes per seconde, tegenover 4 terabytes per seconde bij de H20. Het bedrijf werkt volgens het persagentschap ook aan een tweede Blackwell-variant voor China. Deze zou in september in productie moeten gaan. Over de tweede variant is nog geen technische informatie over bekend.

Nvidia's marktaandeel in China daalde van 95 procent voor 2022 naar 50 procent door Amerikaanse handelsbeperkingen. Ceo Jensen Huang waarschuwde eerder dat verdere restricties Chinese klanten naar de Ascend 910B-chips van concurrent Huawei zullen drijven.