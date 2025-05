WhatsApp hint naar release eerste native iPad-app

WhatsApp heeft voor het eerst gereageerd op verzoeken van gebruikers voor een native iPad-app met een ogenemoji op sociale media. De reactie suggereert dat moederbedrijf Meta mogelijk een tabletversie van WhatsApp zal uitbrengen.

WhatsApp kan wel worden gebruikt op de iPad, maar het gaat om de iPhone-versie zonder native interfaceoptimalisaties. WhatsApp heeft tot nu toe enkel een native app voor iPhone en Mac. Een testversie van een native WhatsApp-versie voor de iPad draait al bijna twee jaar via Apples TestFlight-programma voor bètagebruikers, maar tot de reactie van WhatsApp op X was er geen teken dat deze zou worden uitgebracht.

Ook Instagram zou naar verluidt werken aan een iPad-app. Dat meldde The Information in april. Enkele jaren geleden zei Instagram-topman Adam Mosseri nog dat het publiek daarvoor te klein was. Van Meta's vier grote apps heeft alleen Facebook momenteel een volwaardige iPad-versie.