WhatsApp brengt iPad-versie uit

WhatsApp heeft een iPad-versie van de chatapp uitgebracht. Het gaat om de eerste native iPad-app van het platform. Eerder op dinsdag hintte het bedrijf al naar de komst van de tabletversie. De iPad-versie heeft een aangepaste interface voor het grotere schermformaat.

De iPad-versie van WhatsApp is per direct te downloaden via de App Store. Voorheen moesten iPad-gebruikers bijvoorbeeld WhatsApp Web gebruiken en daardoor bepaalde functies missen. Met de native tabletapp krijgen gebruikers dezelfde functies als iPhone-gebruikers, maar dan met een interface toegespitst op het grotere tabletscherm. WhatsApp werkt naar verluidt al in ieder geval sinds 2019 aan de iPad-app.