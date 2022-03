WhatsApp start met vrijgeven multi-device-bèta naar alle gebruikers

WhatsApp is begonnen met het beschikbaar maken van zijn 'multi-device'-functie. Daarmee kunnen gebruikers WhatsApp aan andere apparaten koppelen, en vanaf die apparaten berichten versturen op de dienst. Daarvoor hoeven ze niet verbonden te zijn met een smartphone.

De multi-device-functie verscheen recentelijk in WhatsApp-versie 2.21.180.14 voor iOS, merkte XDA Developers op. Tweakers heeft de functie ook weten te testen op een Android-smartphone, in versie 2.21.18.17 van de dienst.

Gebruikers krijgen een prompt te zien om zich bij de multi-device-bèta te voegen wanneer ze op 'linked devices' drukken in WhatsApp. Wanneer gebruikers dat doen, worden alle bestaande sessies op WhatsApp Web en Desktop beëindigd. Daarna kunnen gebruikers nieuwe apparaten koppelen middels een QR-code.

Met de feature is WhatsApp op maximaal vier andere apparaten te gebruiken, naast de originele smartphone. Deze extra apparaten mogen geen andere smartphones zijn. Vooralsnog lijkt de feature alleen te werken op desktops en laptops, maar op termijn moeten ook iPads en Android-tablets via deze weg native WhatsApp-ondersteuning krijgen.

Gebruikers konden WhatsApp al op hun desktop of laptop gebruiken via WhatsApp Desktop of Web, maar daarvoor moesten de smartphones van gebruikers gekoppeld worden. Met de multi-device-functie werken de desktop- en webversies van de chatdienst ook zonder dat er een verbinding met de smartphone is. WhatsApp meldde eerder dat encryptie behouden blijft met de nieuwe multi-device-functie.

De bèta van multi-device brengt nog enkele beperkingen met zich mee. Zo kunnen multi-device-gebruikers geen mensen vanaf gekoppelde apparaten bellen wanneer die een oudere versie van WhatsApp op hun smartphone gebruiken. Ook kunnen 'prestaties en kwaliteit beïnvloed worden'.