WhatsApp laat gebruikers hetzelfde account op meerdere telefoons gebruiken

Meta voegt binnenkort de mogelijkheid toe om één WhatsApp-account te gebruiken op meerdere smartphones. Die feature wordt onderdeel van de bestaande multidevicefunctionaliteit waarmee gebruikers WhatsApp kunnen koppelen aan een tablet of computer.

Meta stelt de functionaliteit 'in de komende weken' beschikbaar voor alle WhatsApp-gebruikers. Gebruikers krijgen daarmee de optie om een bestaand account te koppelen wanneer ze WhatsApp downloaden op een smartphone. Wanneer gebruikers die optie selecteren, krijgen ze een QR-code te zien die ze via de WhatsApp-app op hun bestaande telefoon kunnen scannen. Vervolgens wordt het WhatsApp-account gekoppeld aan het nieuwe toestel. De functie komt beschikbaar voor Android en iOS.

Volgens Meta is de functie onder meer bedoeld voor bedrijven, zodat meerdere werknemers WhatsApp kunnen gebruiken met hetzelfde zakelijke telefoonnummer. De feature komt echter beschikbaar voor alle WhatsApp-gebruikers, waaronder particulieren. Bij gebruik van de functie worden berichten gesynchroniseerd tussen de verschillende apparaten. Die apparaten kunnen afzonderlijk met WhatsApp verbinden. Als het primaire apparaat 'een lange periode' is uitgeschakeld, worden alle gekoppelde apparaten automatisch uitgelogd. Het is verder mogelijk om Android- en iOS-telefoons te combineren. Meta-ceo Mark Zuckerberg meldt op Facebook dat het mogelijk is om hetzelfde account te gebruiken op maximaal vier telefoons.

WhatsApp testte de functie om één WhatsApp-account op meerdere telefoons te gebruiken al langer. Het bedrijf bracht eerder ook al een multidevicefunctie uit, waarmee gebruikers hun WhatsApp-account ook konden koppelen aan pc's, laptops en tablets. Het gebruiken van meerdere telefoons was tot op heden echter niet mogelijk.