WhatsApp brengt functie voor bewerken van reeds verzonden berichten uit

WhatsApp brengt een nieuwe functie uit waardoor gebruikers reeds verzonden berichten binnen vijftien minuten nog kunnen bewerken. De functie wordt nu wereldwijd uitgerold en zou 'in de komende weken' voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Na verzending kunnen WhatsApp-gebruikers binnen vijftien minuten een bericht lang ingedrukt houden, waarna er in een menu de optie 'bewerk' verschijnt, schrijft de chatdienst. Eenmaal bewerkt blijft een bericht aangemerkt als zodanig; de verzender en ontvanger kunnen dus zien dat een bericht aangepast is en op welk tijdstip dat gebeurde.

Er is geen bewerkgeschiedenis beschikbaar, dus eerdere versies van het bericht zijn niet meer terug te zien of te herstellen. Voor zover bekend komt de bewerkfunctie zowel naar de mobiele versie als de webversie van WhatsApp, aangezien de functie eerder al voor die platformen getest werd in bètareleases.

Tot dusver was het via WhatsApp alleen mogelijk om reeds verzonden berichten te verwijderen waarna de verzender een eventuele correctie kan versturen. Er blijft in dat geval altijd een voormalige tekstballon met de tekst 'U hebt dit bericht verwijderd' in het gesprek zichtbaar. De bewerkfunctie werd al enige tijd getest onder bètatesters.