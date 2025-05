Signal maakt bewerken van berichten mogelijk

Signal maakt het mogelijk berichten te bewerken na het verzenden. Die optie komt enkele maanden uit nadat WhatsApp dat al deed.

Signal bevestigt op X dat die functie er is. Eerder was die functie er al in bèta. Het bewerken van berichten was al meer dan vijf jaar een van de meestgevraagde featurerequests.

Gebruikers kunnen altijd zien of een bericht aangepast is door erop door te tikken. Er is dan een geschiedenis met wijzigingen te zien. Concurrent WhatsApp heeft een dergelijke functie al maanden.