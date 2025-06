Operationele kosten Signal bedragen in 2025 ongeveer 50 miljoen dollar

Chatdienst Signal heeft tegen 2025 ongeveer 50 miljoen dollar per jaar nodig om te kunnen blijven draaien. De non-profitorganisatie achter de dienst wil nog meer kleine en middelgrote donateurs aantrekken zodat het op een veilige manier aan fondsenwerving kan blijven doen.

De non-profitorganisatie achter de chatdienst schrijft in een blogpost dat het jaarlijks 14 miljoen dollar moet uitgeven om zijn infrastructuur draaiende te houden. Met dat bedrag kan Signal onder andere zijn wereldwijde servernetwerk in de lucht houden, voldoende bandbreedte inkopen en sms-berichten aankopen die voor verificatie van gebruikers wordt gebruikt. De chatdienst meent dat zijn versleuteldecommunicatietechnologie ervoor zorgt dat er meer bandbreedte nodig is en dus ook dat er meer geld uitgegeven wordt aan de aankoop ervan.

De personeelskosten van Signal worden op ongeveer 19 miljoen dollar per jaar geraamd. Het bedrijf heeft drie teams ter beschikking die de ontwikkeling, de ondersteuning en het onderhoud van Signal voor Android, iOS en de desktopomgeving voor hun rekening moeten nemen. Er zijn in totaal vijftig mensen voltijds in dienst bij de chatdienst.

De organisatie meent dat ze vrij zuinig zijn in vergelijking met andere populaire chatdiensten die volgens Signal in veel mindere mate de privacy van gebruikers respecteren. "Dit is een industrie waarin gratis consumententechnologie bijna altijd gepaard gaat met surveillance en schending van privacy", klinkt het. De organisatie wil daar naar eigen zeggen niets van weten en wil daarom naar een financieringsmodel evolueren waarbij het rekent op een groot aantal kleine en middelgrote donateurs. Dat zou volgens Signal de veiligste manier van fondsenwerving zijn.