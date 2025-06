The Last of Us Part II Remastered komt op 19 januari 2024 uit voor PS5

Sony en Naughty Dog hebben de remastered versie van The Last of Us Part II voor PlayStation 5 aangekondigd. Het spel zal op 19 januari 2024 verschijnen en bevat een nieuwe spelmodus, technische verbeteringen en diverse toegankelijkheidsopties.

Sony en Naughty Dog schrijven dat The Last of Us Part II Remastered dezelfde verhaallijn als de originele versie volgt. Het spel bevat wel een gloednieuwe survivalmodus, getiteld No Return. In deze modus moet een speler confrontaties met vijanden zien te overleven. Volgens Naughty Dog kunnen er in No Return met verschillende personages gespeeld worden en kan de speler ook verschillende speelstijlen hanteren. Het is ook mogelijk om voor de start van elke ronde aan te duiden welke beloningen er gewonnen kunnen worden. Die beloningen bestaan naar verluidt uit skins en andere speelbare personages. Spelers kunnen het ook tegen elkaar opnemen via een dagelijkse run. De resultaten daarvan verschijnen op wereldwijde leaderboards.

De ontwikkelaar heeft ook enkele nieuwe extra locaties aan de game toegevoegd, via de zogenaamde Lost Levels. Dit zijn nieuwe levels die niet volledig afgewerkt zijn en de definitieve versie van het spel nooit hebben gehaald. Spelers krijgen dankzij deze toevoeging een blik achter de schermen bij de ontwikkelaar, want Naughty Dog voegde ook commentaren toe waarmee extra context voor deze levels wordt gegeven.

De ontwikkelaar voerde ook enkele technische verbeteringen door aan het spel. De fidelity mode biedt ondersteuning voor native 4k-resolutie. In performance mode wordt een 1440p-beeld opgeschaald tot 4k. Er komt ook ondersteuning voor VRR en Naughty Dog meent dat de resolutie van bepaalde textures is verhoogd. De schaduwkwaliteit zou overigens verbeterd zijn, samen met een opwaardering van enkele andere grafische parameters.

Het spel zal ook ondersteuning bieden voor de haptische feedback van de PlayStation DualSense-controllers. De fotomodus zou verbeterd en uitgebreid zijn en zijn nieuwe toegankelijkheidsopties aan de game toegevoegd. Spelers die dat willen, kunnen nu ook een speed run van levels doen. Die modus moet wel vrijgespeeld worden.

The Last of Us Part II Remasterd kan vanaf 5 december vooruitbesteld worden. Er zal een standaardeditie te koop zijn, maar er zal ook een Remastered Washington Liberation Front Edition worden aangeboden. Die editie bevat een steelbookcase, vier pins, een kledingpatch en 47 verzamelkaarten. Eigenaars van The Last of Us Part II voor PlayStation 4 kunnen voor 10 euro upgraden naar de remastered versie van het spel voor de PlayStation 5. Het wordt voor deze gamers ook mogelijk om savefiles over te dragen naar de nieuwe versie van de game.

The Last of Us: Part II kwam uit in 2020. Het betreft een actie-survivalgame en de opvolger van PlayStation-game The Last of Us uit 2013. Tweakers publiceerde in 2020 een review waarin dieper ingegaan wordt op de gameplayelementen en het verhaal van het spel.