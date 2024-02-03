Topman Naughty Dog: er zit nog een derde deel in The Last of Us

Naughty Dog-topman Neil Druckmann meent dat er nog een derde deel in The Last of Us-franchise zit. De man gaf in een documentaire aan dat hij een concept voor een potentieel derde hoofdstuk heeft uitgewerkt. Het is niet duidelijk of en wanneer dat derde deel er zal komen.

Druckmann deed de uitspraak in een documentaire waarin het ontwikkelproces van The Last of Us Part II onder de loep wordt genomen. De man vertelde dat zowel het eerste als het tweede deel van The Last of Us een duidelijk concept had en dat hij nu ook een concept heeft bedacht voor een derde deel. "In het eerste deel stond de onvoorwaardelijke liefde van een ouder ten opzichte van een kind centraal. In het tweede deel was het concept: streven naar gerechtigheid voor onze geliefden tegen elke prijs", klinkt het.

Druckmann zou naar eigen zeggen jarenlang hebben nagedacht over een concept voor een derde deel en kon dat naar eigen zeggen ook niet vinden. "Dat is recent veranderd", meent de man. "Ik heb nog geen verhaal, maar ik heb wel een nieuw concept", klinkt het. "Dit concept is volgens mij minstens even spannend als het eerste en tweede deel. Het voelt dus alsof er nog een hoofdstuk in het verhaal zit." Hij gaf daarna geen verdere details.

In de documentaire wordt ook het bestaan van afgevoerde The Last of Us Part II-dlc bevestigd. Druckmann zou een verhaal hebben geschreven dat zich direct na The Last of Us Part II afspeelt, met Tommy als hoofdpersonage. Dit verhaal was volgens Druckmann echter geen volwaardige game. Naughty Dog kon de ontwikkeling ervan ook niet doorzetten omdat de ontwikkelstudio eerst andere interne problemen moest oplossen. Druckmann hoopt dat het verhaal alsnog het levenslicht zal zien en laat in het midden of dat via een game of via een televisieshow kan zijn.

The Last of Us Part I en The Last of Us Part II zijn survival-horrorgames van Naughty Dog. Het eerste deel kwam uit in 2013 voor PlayStation 3, gevolgd door The Last of Us Remastered voor PlayStation 4. In 2022 kwam het eerste deel ook uit voor PlayStation 5 en in 2023 kwam The Last of Us Part I ook uit voor pc. Naughty Dog bracht in 2020 The Last of Us Part II uit. Dit spel verscheen voor PlayStation 4 en is sinds begin 2024 ook te verkrijgen voor PlayStation 5. In 2023 bracht HBO het eerste seizoen van The Last of Us-serie uit. De productie en opnames van het tweede seizoen zouden begin dit jaar van start zijn gegaan.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-02-2024 11:30 136

03-02-2024 • 11:30

136

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Reacties (136)

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TheDukemaster 3 februari 2024 12:23
Ik zou wel open staan voor een soort prologue waarin men focust op Joel en wat er met hem gebeurt is tussen de outbreak en part 1. Het leren overleven in die nieuwe wereld, zien hoe de wereld verandert in de eerste maanden. Dat lijkt me een goede basis voor een game.
vickypollard @TheDukemaster3 februari 2024 12:31
Dat lijkt me interessant :) Of een deel tussen part 1 en part 2.
paul99 @TheDukemaster3 februari 2024 19:40
Interessant idee, al denk ik dat ze nooit Ellie uit de game gaan laten.
Darthpaulx @TheDukemaster5 februari 2024 23:14
Oh ja. Dat zal wel cool zijn.
FrankoNL 3 februari 2024 11:53
Ze hebben sinds 2016 eigenlijk maar 1 game uitgebracht. Daarna was het cashgrab tijd. Naughty dog is kwa de productiewaarde van de games van een hoog niveau maar het is wel echt bedroevend wat er de afgelopen jaren uit die studio is gerold.
Donstil @FrankoNL3 februari 2024 11:58
Ze hebben sinds 2016 eigenlijk maar 1 game uitgebracht. Daarna was het cashgrab tijd. Naughty dog is kwa de productiewaarde van de games van een hoog niveau maar het is wel echt bedroevend wat er de afgelopen jaren uit die studio is gerold.
Eentje na 2016 (Uncharted 4: A Thief's End) en dan doel je op The Last of us 2 neem ik aan? Want in 2017 kwam ook nog Uncharted: The Lost Legacy en die vond ik persoonlijk ook erg sterk.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:27]

Vhxrsion @Donstil3 februari 2024 12:13
1 TLOU game. In de TLOU franchise hebben ze nu 2 echte games en 3 remasters..
Donstil @Vhxrsion3 februari 2024 12:28
1 TLOU game. In de TLOU franchise hebben ze nu 2 echte games en 3 remasters..
Ja 1 TLOU game maar dat zegt hij niet, hij heeft het over de studio.
Vhxrsion @Donstil3 februari 2024 12:28
Fair, maar dat interpreteerde ik wel.
Donstil @Vhxrsion3 februari 2024 12:31
Fair, maar dat interpreteerde ik wel.
Hij heeft het over 2016, dat is geen TLOU jaar en daarom heeft het geen betrekking op alleen die serie.

Ik vind het overigens helemaal prima als ze de tijd nemen, Naughty Dog is een van de beste developers van het gaming landschap als je het mij zou vragen, liever de kwaliteit die we gewend zijn dan de kwantiteit van andere.
Vhxrsion @Donstil3 februari 2024 13:16
Mwah ja, Naughty Dog maakt zeker wel goeie games, zover story gaat en dergelijke, maar gameplay vind ik soms nog wel tegenvallen. Het is altijd hetzelfde, de hele game door, alleen veranderen de enemies af en toe en hoe de omgeving in elkaar zit met wat platforming en puzzling hier en daar.
EnigmaNL @Vhxrsion3 februari 2024 12:41
2 remasters en 1 remake.
EnigmaNL @FrankoNL3 februari 2024 12:43
Kwaliteit > kwantiteit.

Overigens hebben ze vanaf 2016 drie games uitgebracht. Uncharted 4 in 2016, Uncharted The Lost Legacy in 2017, The Last of Us Part II in 2020.
FrankoNL @EnigmaNL3 februari 2024 14:17
Vanaf 2016 is dus 2 games in dit geval. Een uitbreiding waar ze een eigen game van hebben gemaakt en the last of us 2. Verder alleen maar cashgrabs remakes. Een remake voor deel 2… waanzin.

De andere game hebben ze in 9 jaar 3 keer uitgebracht, full price.
EnigmaNL @FrankoNL3 februari 2024 14:40
Voor TLOU2 is nog geen remake, enkel een remaster. Voor de mensen die de PS4 versie al hebben is het een goedkope upgrade (10 euro).
Bulls @EnigmaNL3 februari 2024 18:29
Heb het wel geüpgraded maar eigenlijk vind ik dat zoiets ook best gratis kan. Net zoals CDPR met the Witcher 3 deed
Llopigat @EnigmaNL5 februari 2024 08:22
Stomme vraag maar de PC versie van TLOU1, is dat dan het origineel of de remake of de remaster?? :?

Ik heb hem pas gekocht in de aanbieding maar nog niet gespeeld, en ik wist niet dat er zo veel versies waren. Dus nu ben ik wel benieuwd.
EnigmaNL @Llopigat5 februari 2024 09:09
Dat is de remake.
D3ft0n3 @FrankoNL4 februari 2024 00:41
Een nieuwe game per 3~4 jaar met wat remakes/remasters on the side is toch niet zo verkeerd? Dat is meer dan veel andere (grote) studio's. Snap niet dat men hier zo over valt.
Verwijderd @FrankoNL3 februari 2024 13:22
Ze hebben sinds 2016 eigenlijk maar 1 game uitgebracht. Daarna was het cashgrab tijd.
Een cashgrab van slechts één 10tje voor een upgrade van de Last of us II (Remastered) inclusief wat extra content zoals No Return...

Ook een upgrade voor Uncharted 4 was destijds maar één 10tje, met Naughty Dog zit het wel goed en hun spellen koop ik ook gewoon zonder er verder bij na te denken.

Wat noem je dan een cashgrab ;)
FrankoNL @Verwijderd3 februari 2024 14:19
Volgens mij is die game gewoon 50/60 euro zonder upgrade. De ps4 versie kon je regelmatig voor 2 tientje op de kop tikken.

= cashgrab.
Verwijderd @FrankoNL3 februari 2024 14:59
Klopt, digitaal 50 euro en op schijfje momenteel rond de 45 euro, maar een upgrade voor slechts 10 euro, dat hadden ze niet hoeven doen en ook bezitters van de PlayStation 4 versie alsnog 50 euro kunnen laten betalen voor de remaster versie.
FrankoNL @Verwijderd3 februari 2024 20:15
Dat had helemaal geschift geweest. Dit hoort gewoon een gratis update te zijn.

We moeten als consument echt kritischer worden.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 14:27]

DrWaltman @FrankoNL3 februari 2024 20:28
Hoezo gratis? Je koopt een game die af is maar de ontwikkelaar beslist om een mooiere opgepoetste versie te maken, en jij verwacht dat ze dit maar voor niks doen? Als de nieuwe versie nooit was gekomen had je waarschijnlijk niet gezeurd om een gratis upgrade die nooit was toegezegd bij de aankoop. Of wel? Rockstar maakt het veel bonter, kan je gewoon weer de volle mep betalen.
FrankoNL @DrWaltman3 februari 2024 21:12
Heb je de video van digital foundry gezien? Er is nagenoeg niks opgepoetst.

En natuurlijk is het idioot wat rockstar doet. Maar dat doet hier niks aan af.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 14:27]

itaalol @FrankoNL5 februari 2024 08:03
Als je baas naar jouw toe komt en je vraagt ieder jaar de maand januari gratis te werken, doe je dat ook? Naughty Dog heeft werk verricht en vraagt daar een kleine bijdrage voor, dat is vrij normaal. En het is een tientje, komop zeg..... Als je daar al over klaagt heb ik het met je naasten te doen ;).

Maar even serieus: Een studio mag zich best wat vragen, als het maar in verhouding staat met de kwaliteit.
MauriceDW @FrankoNL3 februari 2024 12:49
Als dat er voor zorgt dat ze genoeg inkomsten creëren om voor hun volgende franchise (die er ongetwijfeld in moet zitten) weer een pareltje neer te zetten, dan vind ik het allemaal hartstikke mooi.

Liever een paar remasters/ remakes dan de microtransactie-battlepass-hell zoals veel games de laatste tijd.
Jeoh @FrankoNL3 februari 2024 12:54
Tja, cashgrab, of TLoU beschikbaar maken voor een breder publiek? Zonder remaster had ik 'm nooit gespeeld.
Knijpoog @FrankoNL3 februari 2024 14:04
Ik vind dit wel makkelijk scoren want Naughty dog heeft met:
Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted en The Last of Us. Bijna 30 jaar! Kwaliteit geleverd.
lanarhoades @FrankoNL4 februari 2024 13:10
Ze zijn nu ook onderdeel van PlayStation Studios. Dus ik denk dat Sony bepaald hoe vaak ze een nieuwe game mogen uitbrengen. De studio’s mogen natuurlijk niet de verkoop van elkaar kannibaliseren.
Geronimous @FrankoNL5 februari 2024 00:17
Liever om de zoveel jaar een dijk van een game dan elk jaar een heel middelmatige assasin's creed.
Carn82 @FrankoNL3 februari 2024 22:05
Tja. Gelukkig komt er eerst nieuwe IP voordat men aan TLOU3 zal beginnen.
ASx2608 @Carn823 februari 2024 22:55
Ik hoop dat de nieuwe IP iets meer duidt op het sciencefiction gedeelte dan zombies afslachten.

Zombies afslachten is in elke game erg leuk, denk aan Cod Zombies, Resident Evil, TLoU en nog alle andere ips, maar wat we vrij weinig hebben is scienefiction gedeelte van gaming (ja ik weet dat Starfield en NMS bestaat). En ik wil dat erg graag zien hoe Naughty dog dat gaat flikken.
Orgel @FrankoNL5 februari 2024 11:51
Bullshit. Dan heb jij overduidelijk deel 2 niet gespeeld
FrankoNL @Orgel5 februari 2024 11:58
En dat baseer je waar precies op?
Orgel @FrankoNL5 februari 2024 12:07
Intuïtie
FrankoNL @Orgel5 februari 2024 13:55
Nergens op dus, zeg dat dan. Heb die game gewoon gespeeld. Game zelf was prima. Dat er nu al een remaster / remake komt is pure creatieve armoede.
Orgel @FrankoNL6 februari 2024 12:15
Dat er nu al een remaster / remake komt is pure creatieve armoede...Ja daar heb je helemaal gelijk in maar om te zeggen dat het wel echt bedroevend is wat er de afgelopen jaren uit die studio is gerold bij Naughty Dog is onzin.
Sanghelios @FrankoNL5 februari 2024 13:45
Dat geldt helaas voor vele games ja.
Hoeveel remakes hebben ze niet uitgebracht voor de PS5.
Persoonlijk zou ik een spel nooit opnieuw kopen en spelen als ik het al eens heb uitgespeeld op een andere console, maar het is meestal makkelijk geld ja.
LaTiNo156 @FrankoNL3 februari 2024 16:04
Wat een gezeur. Ze hebben een kwalitatief geweldig spel uitgebracht en degene die het willen spelen betalen er graag voor.
Als mensen willen betalen voor een remaster dan is dat ook prima.

Alsof ze het hierdoor jou nu verplicht zijn om elk jaar een spel uit te brengen.

Als je je druk wilt maken over cash grabs mag je naar EA kijken.
cmegens @FrankoNL3 februari 2024 23:09
Hee, je hoeft het niet te kopen hè. Je hebt nog steeds de game. Die ook gewoon speelbaar is op de PS5. Het is een keuze, geen verplichting. Welkom bij kapitalisme, waar een aanbieder geld mag vragen en een afnemer keuze heeft om wel of niet af te nemen. Vraag en aanbod. Vrije keuze. Sony en ND zijn jou niks verplicht, jij hun ook niet.

En om dat een cash grab te noemen, er zijn dan wel veel betere voorbeelden, zoals de jaarlijkse ea sports uitgave in alle soorten, cod, alle Ubisoft games, etc etc.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 14:27]

itaalol @FrankoNL4 februari 2024 10:03
Natuurlijk zijn ze uit op je geld, dat is het HELE principe van een bedrijf runnen. Het is geen leger des heils, hé? Ja TLOU1 remaster was full price naar TLOU2 was een tientje als je het spel al had. Ontzettend redelijk.

Ik begrijp niet waarom mensen zich altijd beklagen over day commerciële bedrijven geld willen verdienen.
Trick7 @FrankoNL4 februari 2024 11:08
Typische apologists hierboven. "Je hoeft het niet te kopen". "Natuurlijk willen ze geld verdienen, het is een bedrijf".
LaTiNo156 @Trick75 februari 2024 09:02
Klopt ja, jij denkt dat die ontwikkelaars dagenlang aan de slag gaan om een gratis remaster voor je in elkaar te flansen?
ASNNetworks 3 februari 2024 11:54
En wanneer de PlayStation 6 uit komt krijgen we de "Last of Us: Complete Edition" waar ze alledrie de games remastered voor de PS6 samenvoegen als één lopend verhaal/game.
MauriceDW @ASNNetworks3 februari 2024 12:51
Prima toch, ideaal voor mensen die bij de Playstation 6 instappen en deze serie niet gespeeld hebben.
Zelf zou ik hem niet kopen, heb ze gespeeld en vind één copy voldoende.
ASNNetworks @MauriceDW3 februari 2024 12:58
Is ook niks mee. Ik geef hiermee alleen aan dat voor een deel 3 niet alleen gekeken wordt of het qua verhaal past en of mensen het gaan kopen, maar ook hoe de de vorige delen nieuw leven in kunnen blazen samen met deel 3, voor een nieuwe generatie.

Dus een deel 3 lijkt mij zeer voor de hand liggend, ondanks het verhaal.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 14:27]

DeadPhoenix86 3 februari 2024 15:14
Ik ben waarschijnlijk één van de weinige die deel 2 niks aan vond. De verhaal was slecht..
Terwijl Deel 1 zo goed was.

Ik wil liever een nieuwe Uncharted game zien, of een Jak and Daxter game.
VinoNL @DeadPhoenix864 februari 2024 21:49
Ik denk niet dat je één van de weinige bent. In tegendeel. Dat is ook de mening van mij en eigenlijk iedereen die ik in mijn omgeving ken die de game heeft gespeeld; allemaal vonden ze TLOU2 tegenvallen.

Op cosmetisch vlak is de game top, maar ik vond het plot van deel 2 niet best (wraak is geen plot, maar alleen een reden voor een personage om iets te doen. Het plot van True Grit is ook niet wraak, maar gaat over de laatste dagen van het oude westen). Verder vond ik de game veel te lang voor het beperkte verhaal, alle bijrollen één-dimensionaal en de gameplay er weinig op vooruitgegaan. Het meest irritante vond ik dat veel belangrijke 'plotwendingen' via flashbacks worden verteld, hetgeen gekunsteld overkomt.

De hele game lang had ik vooral het idee dat deze aanvankelijk ontworpen was als 'open world' (personages hebben een soort basissen), maar Naughty Dog dat niet werkend kreeg (op technisch of narratief vlak) en daarom vrij laat in het proces toch maar voor een lineaire opzet heeft gekozen.

[Reactie gewijzigd door VinoNL op 22 juli 2024 14:27]

Juggernaut1987 @DeadPhoenix865 februari 2024 11:14
Helaas zijn ESG scores tegenwoordig ook voor game studio’s belangrijk. Een game met een man in de hoofdrol scoor je geen ESG punten mee, als er een Uncharted sequel in de pijp zit dan wordt dat sowieso een game met de dochter van Nathan in de hoofdrol.

Kan ook leuk zijn, maar het is jammer dat dingen zoals ESG de verhaallijnen van onze games beïnvloeden. TLoU2 gooide bij veel mensen de ramen in maar scoorde ontzettend hoog ESG en de daarmee geaffilieerde awards wise.

Veel mensen weten dat ook niet maar de reden dat Hogwarts Legacy ontbrak in awardsland is omdat JK Rowling niet goed ligt bij de ESG crowd. Dit ondanks dat de game iedereen aanspreekt met they/them en daarmee dus wel probeert te scoren op ESG doelen.

Ik zou graag zien dat er ook hier wat meer open over dit soort onderwerpen gediscussieerd zou kunnen worden. Vaak worden berichten zoals de mijne nu met -1 gebombardeerd puur en alleen maar vanwege het aansnijden van het onderwerp.
Lapras @Juggernaut19875 februari 2024 13:26
Zet je complottheorieën maar even in de kast.

Hogwarts was een uitermate middelmatige game. In een jaar dat Baldur's Gate 3 uitkwam, mag Hogwarts nog niet eens met het hoofd richting de award begraven worden.

En nee, TLOU 2 heeft het beste verhaal en storytelling dat we ooit gezien hebben in een game. Deel 1 was een prima verhaal, met geweldige (voice) acting. Deel 2 was een verdieping van wat een game teweeg kan brengen met verhaal en gameplay. Als je denkt dat deel 2 om wraak draait, dan heb je het gewoonweg niet begrepen.
4acesNL 3 februari 2024 11:54
Geweldige games. Het hoeft van mij zeker niet worden uitgemolken. Maar een derde deel om er een einde aan te breiden thematisch lijkt me super!
Verwijderd @4acesNL3 februari 2024 14:09
Wellicht met Abby in de hoofdrol, zou een mooie afsluiter zijn :)
FPSUsername 3 februari 2024 11:58
Ik ben benieuwd naar hoe het verhaal tentoongesteld gaat worden. Ik vond deel twee wel goed, maar het haalt toch wat van de spanning af als de climax aan het begin plaats vind. Het is net zoals het kijken van een race als je weet wie er in de top 3 eindigd. De spanning tussen de gevechten in de laatste rondes valt compleet weg met voorinformatie. Of zoals een "slechte"/voorspelbare film.

Het 1e deel was zeer goed gemaakt en vrijwel chronologisch met een opbouwende spanning, zoals een film eigenlijk.

Ik laat me verassen.
MissMe NL @FPSUsername3 februari 2024 18:01
Ben daar het wel mee eens. Was meer gebruikt voor shock value. Ondanks vond ik part 2 heel goed.
Linksquest Moderator Spielerij
3 februari 2024 13:27
Met het einde van Part 2 had ik niks anders verwacht dan dat er nog een part 3 zou komen. Maar er zal ook wel ruimte genoeg zijn voor andere verhalen rondom the last of us, denk hierbij aan andere personages in een andere wereld deel.
KaasKop16 3 februari 2024 22:30
Hopelijk kunnen ze deze keer wel een goed verhaal verzinnen die niet alles wat ze eerder opgebouwd hebben uit de raam gooit.
larrylaffer 4 februari 2024 10:36
Ze doen maar. Deel 2 rijmde dusdanig slecht met mijn verwachtingen dat ik wel helemaal klaar ben met deze franchise.
Gely 4 februari 2024 14:03
Had van Naughty Dog liever gelezen dat er nog een deel 6, 7 en 8 in Uncharted zit :)

Edit: Als ik Uncharted: The Lost Legacy als deel 5 reken uiteraard.

[Reactie gewijzigd door Gely op 22 juli 2024 14:27]

tweak-eddie @Gely4 februari 2024 21:14
Helemaal mee eens, al die apocalyps, alien en zombiegames...ben er zo klaar mee.

Een mooie nieuwe Uncharted zou idd heel welkom zijn.

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