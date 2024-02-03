Topman Naughty Dog: er zit nog een derde deel in The Last of Us

Naughty Dog-topman Neil Druckmann meent dat er nog een derde deel in The Last of Us-franchise zit. De man gaf in een documentaire aan dat hij een concept voor een potentieel derde hoofdstuk heeft uitgewerkt. Het is niet duidelijk of en wanneer dat derde deel er zal komen.

Druckmann deed de uitspraak in een documentaire waarin het ontwikkelproces van The Last of Us Part II onder de loep wordt genomen. De man vertelde dat zowel het eerste als het tweede deel van The Last of Us een duidelijk concept had en dat hij nu ook een concept heeft bedacht voor een derde deel. "In het eerste deel stond de onvoorwaardelijke liefde van een ouder ten opzichte van een kind centraal. In het tweede deel was het concept: streven naar gerechtigheid voor onze geliefden tegen elke prijs", klinkt het.

Druckmann zou naar eigen zeggen jarenlang hebben nagedacht over een concept voor een derde deel en kon dat naar eigen zeggen ook niet vinden. "Dat is recent veranderd", meent de man. "Ik heb nog geen verhaal, maar ik heb wel een nieuw concept", klinkt het. "Dit concept is volgens mij minstens even spannend als het eerste en tweede deel. Het voelt dus alsof er nog een hoofdstuk in het verhaal zit." Hij gaf daarna geen verdere details.

In de documentaire wordt ook het bestaan van afgevoerde The Last of Us Part II-dlc bevestigd. Druckmann zou een verhaal hebben geschreven dat zich direct na The Last of Us Part II afspeelt, met Tommy als hoofdpersonage. Dit verhaal was volgens Druckmann echter geen volwaardige game. Naughty Dog kon de ontwikkeling ervan ook niet doorzetten omdat de ontwikkelstudio eerst andere interne problemen moest oplossen. Druckmann hoopt dat het verhaal alsnog het levenslicht zal zien en laat in het midden of dat via een game of via een televisieshow kan zijn.

The Last of Us Part I en The Last of Us Part II zijn survival-horrorgames van Naughty Dog. Het eerste deel kwam uit in 2013 voor PlayStation 3, gevolgd door The Last of Us Remastered voor PlayStation 4. In 2022 kwam het eerste deel ook uit voor PlayStation 5 en in 2023 kwam The Last of Us Part I ook uit voor pc. Naughty Dog bracht in 2020 The Last of Us Part II uit. Dit spel verscheen voor PlayStation 4 en is sinds begin 2024 ook te verkrijgen voor PlayStation 5. In 2023 bracht HBO het eerste seizoen van The Last of Us-serie uit. De productie en opnames van het tweede seizoen zouden begin dit jaar van start zijn gegaan.