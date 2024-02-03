Google Assistant werkt vanaf 1 maart niet meer op Samsung-televisies

Google Assistant zal vanaf 1 maart 2024 niet meer werken op recente Samsung-televisies. Volgens de fabrikant komt dit door een wijziging in het beleid van Google. Gebruikers kunnen wel nog gebruikmaken van andere spraakassistenten zoals Samsung Bixby of Amazon Alexa.

De maatregel geldt volgens Samsung voor alle Samsung Frame-, Terra-, Sero-, Crystal UHD-, 4k- en 8k QLED-televisies uit het jaar 2020, maar ook voor de Samsung Smart TV-modellen uit het jaar 2021 en 2022.

Samsung geeft geen verdere details over het motief van deze beslissing, maar volgens de redactie van SamMobile zou de recente aanpassingen van Google ten opzichte van Google Assistant er iets mee te maken hebben. Google kondigde begin dit jaar aan dat het enkele functies uit Google Assistant zou schrappen of wijzigen omdat deze nauwelijks gebruikt worden. Het bedrijf kondigde bijvoorbeeld aan dat het stopt met de rijstand in Google Assistant.

Google Assistant op Samsung TV
Google Assistant op Samsung TV

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-02-2024 12:03 198

03-02-2024 • 12:03

198

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Reacties (198)

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Liquid_Bisquit 3 februari 2024 12:09
Ik vind dat een kwalijke evolutie. Toch al te vaak meegemaakt dat zomaar diensten worden afgeschaft waar ik dankbaar gebruik van maakte.

Soms heb ik als geriatrische millennial (geboortejaar 1981) echt heimwee naar de tijd van cassetjes muziek, draaiknoppen, games die 'af' waren en software die je eenmalig diende aan te kopen en dan was je effectief eigenaar ipv al dat abbo-gedoe... Word ik oud?
Sabas @Liquid_Bisquit3 februari 2024 13:12
Ik denk dat iedereen die voor 2000 geboren is hetzelfde heeft. Heeft niets met ouderdom te maken, maar met het feit dat je nog een tijd hebt meegemaakt met andere normen. Connectiviteit en cloud-diensten zijn voor jongeren weliswaar vanzelfsprekender, maar dat dit regelmatig ten koste gaat van de betrouwbaarheid richting jou en jouw autonomie als gebruiker leidt bij iedereen wel tot gevoelens van onrecht.

Mijn smart tv (niet Samsung) is pas 3 jaar oud en sommige van de meest gebruikte apps in Nederland zijn nu al uit het hoofdmenu verdwenen door (een gebrek aan) softwareupdates. Een deel van mijn favoriete media is uit Netflix en Spotify verdwenen zonder goed alternatief, waardoor ik moet uitwijken naar illegale downloads. Mijn Google Assistent-apparaten lijken met het jaar dommer te worden door het schrappen van functies en het resetten van instellingen na updates.

Wat dat betreft vind ik dat dit simpelweg falende consumentenbescherming is. Soms zijn er legitieme beveiligingsredenen om bepaalde functies of diensten af te voeren, maar meestal lijkt het toch echt te gaan om puur bedrijfseconomische redenen (niet langer willen onderhouden, nieuw product dat moet worden verkocht, licentie niet verlengd...). En dan zijn wij de dupe.
memphis @Sabas3 februari 2024 14:19
Dergelijke consumentenbescherming vereist wereldwijde afspraken/gelijkheid en probeer dat maar voor elkaar te krijgen. Inderdaad wel lastig als een dienst ineens verdwijnt. Zelf ooit een Philips smart DVD speler gekocht en na 1 jaar was de smart weg, dat bleek dus extern gehost te worden.
Macshack @memphis4 februari 2024 00:25
Nee hoor. hier heb je geen bescherming voor nodig. Gewoon consumenten die de moed hebben om hun geld uit te geven aan bedrijven die een betere track record hebben of kleinere bedrijven die dit wel beloven. En anders gewoon niet kopen.

Echt iedereen wil beschermt worden. Gebruik gewoon je geld om het uit te geven aan bedrijven die jouw waarden reflecteren. Gebruik of sponsor mensen die dit soort praktijken aan de kaak stellen.

Stop aub om overal bureaucratie te creëren. Echt de regeldrang die overheden 1 steeds meer macht geven en 2 waardoor de overheid alleen maar duurder en duurder wordt. Wat je niet uitgeeft aan je TV geef je nu uit aan ambtenaren. Bescherming is niet gratis. Maar als je zelf het geld in je zak houdt heb je veel directere invloed en hoeft niet iedereen mee te betalen die dit soort luxe problemen helemaal op nummer 1 op hun prio-lijst staat. Veel mensen hebben hele andere en veel grotere uitdagingen dan een één of ander bedrijf en hun praktijken omtrent ondersteuning van dit soort luxe.
Goderic @Macshack4 februari 2024 01:46
Sorry, nee. Dat klinkt mooi op papier, maar zo goed als niemand heeft daar de energie en/of kennis voor. Gewoon bedrijven verplichten zich een beetje te gedragen.
Macshack @Goderic4 februari 2024 01:54
Jij hebt daar geen energie voor. Misschien moet je geld betalen aan een belangenvereniging die dit voor je regelt. Maar laat niet andere betalen waar jij geen energie voor hebt.
Goderic @Macshack4 februari 2024 05:42
Dat doe ik al via de belastingen.
Macshack @Goderic4 februari 2024 18:18
Klopt. Maar dat is een hele dure en trage manier om dit te bereiken. Plus het heeft een negatieve invloed op minderheden en vaak ook de armste.
sympa @Macshack4 februari 2024 08:22
Zoveel keus is er niet in techreuzen. En beloftes maken kunnen ze allemaal.
Als ik of jij naar de tv-winkel gaan hebben we gewoon de machtspositie niet om te eisen dat de smart-spullen het over 5 jaar nog doen.
En ook als je een brief naar de fabrikant schrijft, "ik wil uw tv best kopen maar ik wil van u de belofte dat ..."
Wat denk je dat er gebeurt? Ze weten toch wel dat de andere fabrikanten het ook niet doen.
En sterker nog, ze kunnen het niet eens. Want de fabrikanten van de chips stoppen met de softwaresupport voor oudere modellen chips. De nieuwe modellen zijn soms 99% hetzelfde, maar de oude hebben toch geen nieuwe drivers meer...
Raymond Deen @Macshack4 februari 2024 10:24
Ik denk eerlijk gezegd dat mensen wel beschermd móeten worden.
Streaming en dergelijke abonnement diensten klinken heel eenvoudig, maar hebben grote en ingewikkelde implicaties; kijk maar naar de juridische strijd waarin die diensten zitten en hoe onduidelijk het is wat je nu eigenlijk precies afneemt als klant.
De meeste mensen hebben hier geen kaas van gegeten en worden in de luren gelegd door de mooie woorden over het gemak en de toegankelijkheid. Ondertussen worden de mogelijkheden om media zelf op een drager in bezit te hebben aan alle kant afgebroken of onaantrekkelijker gemaakt door hoge prijzen en als je straks een keertje geen internet hebt of in die diensten moest snijden door bijvoorbeeld werkeloosheid dan doet jouw smart tv helemaal geen moer meer.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Raymond Deen op 22 juli 2024 20:40]

FreezeXJ @memphis3 februari 2024 16:14
Nee hoor, gewoon Europese regels is al voldoende, en Nederlands an sich ook al, maar dan is een product hier gewoon spontaan niet meer verkrijgbaar.

Ik zou het prettiger vinden als Google dan ook alle andere gepushte reclame ging verwijderen, en Samsung idem. Sowieso snap ik niet waarom mensen een 'smart' TV hebben, er zit nu meer reclame op (in apps, tussen apps, onder apps, overal dwars doorheen) dan ooit, en een simpele computer ernaast doet het ook prima. Dan weet je ook dat je em zelf kunt updaten :)
Verwijderd @FreezeXJ3 februari 2024 20:09
Ik moet binnenkort een tv kopen en zit te zoeken naar een niet-smart tv. Ik kan letterlijk HELEMAAL niks vinden van een beetje normaal formaat en normale kwaliteit...
bzzzt @Verwijderd3 februari 2024 20:38
Je kan het jezelf heel moeilijk maken of je gebruikt de smart functionaliteit gewoon niet (die van mij staat gewoon geblocked op router nivo, net als een HP netwerkprinter die daardoor vorig jaar geen sabotage update kreeg)
Verwijderd @bzzzt3 februari 2024 20:58
Waarom niet gewoon geen verbinding laten maken in plaats van het blocken via de router?
brinkkemper @Verwijderd3 februari 2024 22:53
Soms wil je wel binnen je eigen netwerk verbinding maken, maar niet met het internet.
Verwijderd @brinkkemper4 februari 2024 00:51
Uiteraard, maar daarvoor prefereer ik een netwerk wat geen actieve verbinding heeft met het internet. Dan hoef ik op de router niets te blokkeren omdat er geen verbinding met ‘buiten’ is.
Frame164 @FreezeXJ3 februari 2024 23:24
Dan wordt de kans wel groter dat bedrijven Europa dan maar links laten liggen en we (nog verder) gaan achterlopen op de rest van de wereld.
sympa @Frame1644 februari 2024 08:20
De EU is 1 van de 3 grote economieën van de wereld. Die laat men niet zomaar liggen. En indien wel, dan springt wel een ander in het gat.
Misschien ben je wel de "gratis" diensten kwijt die na 3 jaar niet meer gratis zijn, omdat de gratis jaren zijn betaald met geld van investeerders die nu weer terugbetaald moeten worden...
nijntje82 @Frame1644 februari 2024 08:20
Of lopen we niet dan vooruit op de rest ;)
bzzzt @Sabas3 februari 2024 20:47
Een deel van mijn favoriete media is uit Netflix en Spotify verdwenen zonder goed alternatief, waardoor ik moet uitwijken naar illegale downloads.
1) Het is niet jouw media, streaming is vergelijkbaar met huur.
2) Je 'moet' helemaal niets. Media = entertainment, geen recht. Prima als je het er niet mee eens bent, maar een niet beschikbare favoriete TV serie is een echt first world problem, doen alsof je met de rug tegen de muur staat en niet anders kan dan illegaal downloaden is gewoon bullshit verzinnen om jezelf voor de gek te houden.
Ik ben zelf ook van mening dat copyright te ver is doorgeslagen, maar als het alternatief is dat we straks alleen nog maar naar bagger kunnen kijken omdat het maken van kwaliteitsmedia niks meer oplevert betaal ik graag voor dingen die ik tof vind.
pHennyWise @bzzzt4 februari 2024 08:36
Volgens mij zijn we al lang op het punt van bagger aangekomen, ik skip bijvoorbeeld al het eigen werk van Netflix en Amazon Prime. Series en films hebben altijd een belachelijk einde waarbij je beseft dat het enige doel was dat je bleef kijken.

Ik ben (sinds de jaren 80) een groot fanaat van films, en zie gewoon dat er niks fatsoenlijks meer uitkomt. Allemaal pre-quals of remasters of kopies welke moeten voldoen aan genderneutrale, woke toestanden. Ik snap wel dat filmmakers en acteurs zich hier niet meer aan willen branden.

Daarmee koop ik het digitaal recht op goede films uit het verleden (en besef me dat daar ook altijd de stekker uit getrokken kan worden), daarnaast bouw ik nog een fysieke blu-ray bibliotheek op maar goed dat is natuurlijk ook ooit een keer eindig.
Aezeal1980 @pHennyWise4 februari 2024 10:24
Is gewoon onzin natuurlijk en een erg scheve vergelijking. Vroeger huurden we 3 films per week, was veel duurder dan 2 streamingsdiensten nu zijn (eigenlijk na 1.5 week al) en als je ze niet kopieerde had je 2 dagen erna al niets meer en moest je ook nog je huis uit en rijden naar de videotheek. Je kan streaming niet vergelijken met het kopen van fysieke films. Als je een fysieke film kocht was het 30-40 gulden (na 30 jaar makkelijk 30E gezien inflatie).. dan kon je echt veel minder kijken dan nu voor dezelfde prijs... En je kan nog steeds fysiek kopen.. dat gebeurd veel minder omdat streaming wel degelijk een goed alternatief is is prijs en gemak.
pHennyWise @Aezeal19804 februari 2024 10:30
Ik heb het toch helemaal nergens over de kosten van streaming diensten?

[Reactie gewijzigd door pHennyWise op 22 juli 2024 20:40]

Aezeal1980 @pHennyWise4 februari 2024 10:37
Dat is toch inherent aan de vergelijking en de rest van de discussie in dit topic. Het opbouwen van je fysieke blu-ray bibliotheek en je digitale rechten is toch veel duurder dan je abonnementjes. En het meeste van die blu-ray zal je waarschijnlijk niet eens een 2e keer kijken (meestal relatief kort erna dus dan zou het ook nog op de streaming staan - ervaring uit het verleden).
Happyme @Aezeal19804 februari 2024 13:52
Chips/computers zijn ook een doodsteek voor zovel de visuele als audio industrie.
Om daar maar over te zwijgen.
Happyme @Aezeal19804 februari 2024 13:47
Ik heb hier films op dvd liggen waar toch echt 59,95 euro op staat en dat zijn de "betere films" niet Wel waren ze destijds de nieuwste/laatst verschenen hier in Nederland! Dit was in 1999-2000.

Om even hierboven op in te gaan: Dat is nu exact de verkeerde vergelijking die iedereen maakt. Je moet kijken naar het Intellectuele eigendom, wat nog altijd van de uitgevers is en de daarbij gemaakte investeringen. Zelfde deal(s) als bij games of boeken/Audio CD's.

Het punt is: Heb je het op fysieke media, dan kun je het kijken wanneer je wilt offline/online/zelf geripped (voor zover dit te rechtvaardigen valt). Met streamingsdiensten eigen je niks, je hebt alleen toegang tot een bepaald aanbod. (Ik vind het ook niet normaal dat ze voor zulke geringe prijzen ten eerste een duizenden-tellend aanbod kunnen leveren en dan ook nog zo met zulke bedragen om weten te gaan.
Dit slaat bij mij als een tang op een varken.)
Los gezien van de kwaliteit van een 4K Bluray, die heer en meester is hierover en de feed daarvan, heb je dus een optie en alternatief (streamingsdiensten) om intellectuele eigendommen te bekijken/beluisteren ten koste van een fractie van de prijs van 1x de titel op een 4K Bluray + meer.

Ik denk dat we niks te zeuren hebben met hetgeen wat al en wel bereikt is met streamingsdiensten, natuurlijk is er altijd wel iemand/een groep mensen die willen al het nieuwste van het nieuwste en zelfs daar word nog wel eens gehoor aan gegeven door streamingsdiensten met een primeur of exclusive. Stel je voor dat je vanavond nog even de blurays terug moet brengen naar de video/disctheek in dit weer? :P
Afstandsbediening pakken en gaan met die "TILE"???
bzzzt @pHennyWise4 februari 2024 11:51
Tsja, het kan natuurlijk zijn dat de originele series van Netflix en Amazon niet jouw smaak zijn, maar je kan moeilijk verwachten dat ze 100% voor jouw smaak gaan produceren. Vroeger lag de videotheek en DVD winkel ook vol met 90% films en series die mij niet interesseerden maar doorgaans kocht ik die niet.
Ook in de jaren 80 werden er films opnieuw gemaakt waarbij ze meer naar de tijd werden gezet. Slechte remakes zijn altijd jammer, maar de oorzaak is zelden dat een bepaalde persoon tegenwoordig een kleurtje heeft, homo is of dat er te weinig vrouwen worden geslagen.
Ik zou die digitale rechten met een korrel zout nemen. Amazon heeft in sommige gevallen al aankopen bij mensen van het account verwijderd, dus bij een rechten ruzie sta je als klant doorgaans achteraan. Fysieke discs zijn in dat geval toch echt superieur. (ja, ik koop soms ook nog een blu ray voor de betere beeld/geluidskwaliteit en voor films die ik misschien over 10 jaar nog eens wil zien)
AnD @pHennyWise4 februari 2024 21:37
Ik deel dezelfde mening, ja ik was vroeger ook een grote filmfanaat wel meer van in de jaren negentig want ik ben van vooraan jaren tachtig. Toen had je nog goede films tegenwoordig is het allemaal remaster/reboots etc. en inderdaad van die woke toestanden er dan nog in, het zijn allemaal slappe afkooksels.
Ikzelf heb een tijd Netflix gehad en ook Amazon Prime, maar tegenwoordig niet meer omdat wat daar op is van zo slechte kwaliteit is. Een mens kan beter een Bollywood film kijken bij wijze van spreken.
kozue
@AnD5 februari 2024 07:24
Ik ben getrouwd met een Indiase, dus wij kijken wel eens wat Bollywood samen, maar daar is het al weinig beter hoor. Ze recylen daar ook hetzelfde concept keer op keer, de kwaliteit van CGI is erbarmelijk (doet de westerse wereld een stuk beter), maar het ergste is nog de acteurs. In de jaren 90 had je een groepje populaire acteurs en die worden nu nog steeds uitgemolken. Een opa van 50+ die nog een gespierde held moet spelen. Meh. Of erger nog, hun talentloze kinderen die door worden gedrukt als opvolger omdat het 1 grote bak vriendjespolitiek is daar.

Om het nog maar niet eens te hebben over de koppeling tussen film en muziek daar. Hier wordt muziek gemaakt voor de muziek, daar omdat ze dansjes willen doen als nutteloze onderbreking om dure sari’s te showcasen en daarvoor moet even wat nieuwe muziek worden uitgepoept. Die klinkt meestal hetzelfde als muziek van 20 jaar geleden. Ze hebben daar nauwelijks een echte muziekindustrie, die wordt beheerst door filmmakers, met alle gevolgen voor kwaliteit van dien.

Een jaar of 10 geleden had ik het idee dat ze de achterstand op ons aan het inhalen waren, maar tegenwoordig denk ik dat ze weer terug in de tijd gaan qua productiewaarde.
Xerpan @bzzzt5 februari 2024 09:30
1) Over het woordje "favoriete" heen gelezen zeker?
2) Hier erger ik me steeds meer aan. Mensen die gaan verdedigen dat dingen 'verdwijnen' die je gewend was. "Als het je niet bevalt, ga je toch weg", is zo'n dooddoener.
Een abbo op content is inderdaad makkelijk op te zeggen. Maar als je halverwege een serie zit, ga je toch uitwijken naar downloads om de rest te kunnen zien.
En als hardware functionaliteit verliest, kun je die niet zomaar terug brengen.
Het verbaast mij daarom niets dat downloaden weer in trek komt. In ieder geval dan geen gezanik meer met abbo's aan en weer uit zetten. Ook geen gedonder meer met haperende apps die op een gegeven moment niet meer worden ondersteund op je ooit zo 'slimme' TV.
Koop een NAS, download de zooi die je wil zien en kijk wanneer je wil, hoe vaak je wil en wordt 'baas' over je eigen keuzes. Ik zie daar wel de aantrekkelijkheid van.
bzzzt @Xerpan5 februari 2024 13:09
Koop een NAS, download de zooi die je wil zien en kijk wanneer je wil, hoe vaak je wil en wordt 'baas' over je eigen keuzes. Ik zie daar wel de aantrekkelijkheid van.
Volgens artikel 131 Wetboek van Strafrecht ben je nu al strafbaar, denk dat Tweakers daar ook nog wel wat van vindt in het huisreglement.
Ik verdedig niet dat dingen verdwijnen, alleen dat de deal helemaal niet is dat je onbeperkte tijd toegang krijgt. Als je het daar niet mee eens bent moet je niet net gaan doen of je wat gekocht hebt en dat afgepakt wordt.
metalmania_666 @bzzzt4 februari 2024 13:51
Feit is dat je steeds meer streamingdiensten nodig hebt om hetzelfde te zien als een aantal jaren geleden.
Ik had een abonnement op Netflix en NPO+. Later kwamen daar HBOmax en Amazon Prime bij. Toen ook nog een tijdje Disney+ erbij gehad.

Maar kijkend naar de kosten, heb ik besloten om weer terug te gaan naar lineaire televisie en af en toe de bioscoop. En ja soms gebruik ik een illegale download
bzzzt @metalmania_6664 februari 2024 16:58
Feit is dat je steeds meer streamingdiensten nodig hebt om hetzelfde te zien als een aantal jaren geleden.
Dat is niet helemaal waar, er is meer aanbod in diensten gekomen waardoor de content verspreid is. Maakt het nog steeds niet ok om illegaal bezig te gaan al snap ik waar je frustratie vandaan komt. Het blijft natuurlijk ook vermaak / een luxe product.
noway @bzzzt5 februari 2024 16:31
Wat een ....Brein.... Verhaaltje.
Je moet helemaal niks? Media verdienen kapitalen....er is niks mis met hun?
En over vroeger werd al gekopieerd....alles.

Rede is dat er weer word gedownload is....zij maken alles duurder.

Jij typt net als ....je koopt iets betaald de hoofdprijs maar!!!...je hebt niks te vertellen en je hebt nergens recht op!
Werkt voor hun....niet voor mij.
bzzzt @noway5 februari 2024 16:42
Wat een ....Brein.... Verhaaltje.
Ik werk niet voor Brein, maar verdien wel mijn eten met software bouwen. Als iedereen die software gratis zou downloaden zouden veel mensen hun baan kwijtraken en houd je uiteindelijk alleen nog maar hobbywerk over.
Je moet helemaal niks? Media verdienen kapitalen....er is niks mis met hun?
Films maken kost ook kapitalen, dus die moeten ook verdiend worden. Anders geen nieuwe films of alleen nog maar goedkope budget troep.
Jij typt net als ....je koopt iets betaald de hoofdprijs maar!!!...je hebt niks te vertellen en je hebt nergens recht op!
Werkt voor hun....niet voor mij.
Volgens mij is er niet zoveel reden gefrustreerd te zijn. Media is nog nooit zo goedkoop geweest als op dit moment. Voor een paar tientjes in de maand kan je uren en uren TV kijken, eindeloos muziek luisteren en gamen tot je gaar bent. Als je werkloos bent en op de bank zit is de balans tussen vrije tijd en geld voor entertainment misschien niet wat je zou willen, maar voor gewone werkende of zelfs studerende mensen die niet de hele dag TV kijken is er geen enkel probleem.
D13DS3L @Sabas3 februari 2024 14:17
Als persoon uit 2001 omringd door andere gen z'ers, delen wij ook zeker dit sentiment, alhoewel we wel wat flexibeler zijn met onze routines aanpassen, is dat ook alleen maar tijdelijk want ons adaptie vermogen gaat ook wel afnemen. Zal het ook niet gek vinden als dit aan de hippe veranalogisering bijdraagt met film cameras en LP's...
avlt @D13DS3L3 februari 2024 15:27
Wat betreft dat aanpassen... vroeger werden computers aangeprezen als hulp bij allerlei bezigheden. Nu lijkt het erop alsof computers de baas zijn en ik mijn routines steeds moet aanpassen aan de computer i.p.v. andersom.
D13DS3L @avlt3 februari 2024 16:19
dat is zeker ook het geval, ikzelf ben afgehaakt en begonnen met self-hosting, en dit sentiment komt ook steeds vaker voor in mijn generatie. In mijn kringen zijn er ook steeds meer mensen die steeds minder digitale services gebruiken. Ik doe zelf nu een master in Industrial Design en vanuit dat perspectief word het wel duidelijk dat de grote bedrijven zijn doorgeslagen, UX & UI is steeds meer inkomsten optimalisatie en steeds minder bruikbaarheid. Je ziet het misschien wel het beste aan hoe elk product van Teenage Engineering word gezien als een nieuwe innovatie, terwijl vroeger tactiele en fysieke interfaces de standaard waren... Als je echt bruikbare software wilt moet je dat doen via open-source projecten want die worden tenminste gemaakt door de gebruikers zelf...
bzzzt @D13DS3L3 februari 2024 20:34
Als je echt bruikbare software wilt moet je dat doen via open-source projecten want die worden tenminste gemaakt door de gebruikers zelf...
Dat is ook gelijk het zwakke punt van OSS: projecten zijn voornamelijk geclusterd rond doelgroepen waarin veel programmeurs zitten. Voor ontwikkeling van goede interfaces voor echte niet-techneuten is vaak geen tijd, geld of motivatie.
Frame164 @bzzzt3 februari 2024 23:33
Voor goede interfaces voor niet-techneuten moet je ook niet-techneuten hebben om het te ontwerpen. En die werken meestal niet aan open source projecten. Die zitten meestal bij de bedrijven die op basis van open source hun unieke producten maken. Ik zie het in mijn werk ook. Concurrenten gebruiken veelal dezelfde oss maar het verschil wordt gemaakt door de GUIs of de O&M functionaliteit.
D13DS3L @bzzzt4 februari 2024 12:54
I beg to differ! Ik ben als niet programmeur ook vaak involved! Maar ik denk wel dat er meer tools en involvement zou moeten komen voor ontwerpers op platformen zoals GitHub :)
reablom @Sabas3 februari 2024 21:09
Het probleem voor veel bedrijven is waarschijnlijk inderdaad dat het onderhoud op een gegeven moment teveel geld kost.

Vroeger verkochten ze een TV en daarna waren ze er vanaf. Nu blijft zo'n TV hun geld kosten aan onderhoud. Dat houdt dus logischerwijs een keer op.

Mijn tactiek is dan ook zo'n apparaat enkel te kopen en in te zetten voor zijn hoofd functie:
- TV enkel voor beeld
- receiver enkel voor geluid
- het smart deel via de KPN receiver of via een (relatief goedkope) Google Chromecast.

Voor smarthome gekozen voor Z wave en domoticz en dus ook daar niet afhankelijk van één fabrikant en zijn ondersteuning.

Blijft nog over de smartphone en PC. Voor die eerste kun je zoeken naar een telefoon van een fabrikant die lang ondersteuning garandeert. Dat zijn er tegenwoordig best veel (Apple, Samsung, Google, Fairphone). Voor de PC hebben Windows en Apple het update beleid ook wel op orde.

De lastigste is momenteel eigenlijk de auto.
Frame164 @reablom3 februari 2024 23:34
Klopt. TV bouwers snappen nog steeds weinig van een app ecosysteem. Net als de meeste autofabrikanten.
Sp3ci3s8472 @reablom4 februari 2024 01:34
Ik zou best extra geld willen bij leggen voor een domme TV; ik hoef al die meuk niet op een TV.
pHennyWise @reablom4 februari 2024 08:41
This is the way.

Google Chromecast > Google TV dan.
turbojet80s @Sabas3 februari 2024 16:46
Een deel van mijn favoriete media is uit Netflix en Spotify verdwenen zonder goed alternatief, waardoor ik moet uitwijken naar illegale downloads.
Denk je dat de rechter het eens is met die stelling?
memphis @turbojet80s3 februari 2024 17:43
Mwah, met het illegaal downloaden misschien niet maar ik denk dat een rechter best wel eens goed naar het rechtensysteem en de beschibaarheid (of juist het niet beschikbaar) van oudere media mag kijken en anders oordelen. Veel productiemaatschappijen denken vandaag de dag nog steeds een prima service te verlenen met hun middeleeuws systeem terwijl ze juist door steeds meer controle over het internet bij de gebruikers steeds meer ergenis opwekken.
Verwijderd @memphis3 februari 2024 21:26
Waarom zouden ze niet denken dat ze een prima service verlenen? De inkomsten zijn blijkbaar hoog genoeg om door te blijven gaan. Wanneer veel mensen anders denken en niets meer afnemen, zullen ze snel genoegen iets anders komen.

Verder vind ik ook dat een rechthebbende prima mag beslissen over hoe oude media beschikbaar worden gesteld. Al mag wat mij betreft media in het vrije domein gaan vallen wanneer betrokkenen overleden zijn en niet daarna nog naar erfgenamen gaan.
bzzzt @memphis4 februari 2024 17:02
De vraag is welke rechter? We kunnen hier in Nederland wel iets anders willen dan de rest van de wereld, maar dat gaat ons echt geen extra legaal aanbod opleveren.
Onze copyrightwetgeving is een US export product en daar wordt zoveel mee verdiend dat service aan de klant eigenlijk geen enkele afweging is.
(overigens werkt dat twee kanten op: reden dat sommige Nederlandse muzikanten goed verdienen in het buitenland is dat ze door dezelfde copyright regels inkomen kunnen genereren)
svideo @Sabas3 februari 2024 19:36
We moeten stoppen met smart tv te kopen en naar monitoren vragen.
Een smart stick kost tussen de 50 en 200€
Dan kun je gewoon je beeldscherm op maken.
DNN!S @svideo4 februari 2024 08:30
Helaas zijn monitoren alleen gewenst onder tweakers en wil de “gewone” mens een smart-tv waar YouTube en Netflix al op zitten. Een losse monitor zou ook (veel) duurder zijn omdat smart-tv’s voor de helft worden gefinancierd. Die Netflix-knop zit niet op de ab omdat het handig is, maar omdat Netflix en alle andere voorgeïnstalleerd apps zich hebben ingekocht.
Raymond Deen @DNN!S4 februari 2024 20:20
Ik vraag me oprecht af of die paar gesponsorde knoppen een verschil van honderden euro’s verschil maken op een scherm van zeg ongeveer 50 inch.
Dat heeft volgens mij meer te maken met de mogelijkheid om jou reclame voor te schotelen inkomsten daaruit die ze niet willen mislopen en daardoor de tv zeg 3x12x8=288 euro duurder maken om zo hun in de toekomst misgelopen inkomsten veilig te stellen. (Bedrag en aantal jaar in gebruik uit de lucht gegrepen)

[Reactie gewijzigd door Raymond Deen op 22 juli 2024 20:40]

Frame164 @svideo3 februari 2024 23:26
Een monitor die een beetje huiskamervriendelijk is zou inderdaad het mooiste zijn. Maar het stomme is dat een monitor vaak duurder is dan vergelijkbare tv's terwijl er minder in zit. Al is het beeld van monitoren vaak wel beter.
Brawler1986 @Frame1644 februari 2024 01:30
Monitoren zijn hardwarematig vaak beter gekalibreerd en hebben geen extra processors nodig om bepaalde zaken op te krikken zoals fluid motion of het toepassen van post effects. Kwalitatief dus veel beter en geschikt voor meerdere doeleinden in tegen stelling tot TV.
Dinolog @Sabas3 februari 2024 18:44
Neem Google TV.
Daar kun je uit de appstore apps halen. :) 👌
SpoekGTi @Sabas4 februari 2024 10:04
Een deel van mijn favoriete media is uit Netflix en Spotify verdwenen zonder goed alternatief, waardoor ik moet uitwijken naar illegale downloads

Streaming media alternatieven:

Amazon Prime
Videoland
Disney+

Apple Music

Fysieke media
DVD/Bluray
CD

Of wil je er gewoon niet extra voor betalen, dat kan ook natuurlijk. Maar niet beweren dat er geen alternatieven zijn.
Fermion @Sabas4 februari 2024 13:35
Een deel van mijn favoriete media is uit Netflix en Spotify verdwenen zonder goed alternatief, waardoor ik moet uitwijken naar illegale downloads.
En dan heb je de opportunisten die je onbegrijpelijk aankijken en met alle kracht je dit verbieden. Ik voel met je mee. Gelukkig bestaan er digitale video recorders in alle vormen en maten. Er is jammer genoeg nooit een adequate VHS vervanger voor in de plaats gekomen. Waar is het recht van een thuisopname gebleven.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 20:40]

morphje @Sabas6 februari 2024 10:10
Het enige voordeel van deze smart licentie ellende (voor consumenten) en anti-cloud migratie (voor bedrijven) hopelijk gaat leiden tot een opleving van de HTPC software, zodat we weer een fatsoenlijke interface gaan krijgen die past bij de hedendaagse interface mentaliteit.

Hoewel mijn 4 en 6 jarige kiddo's geen enkel probleem hebben met een linux pc en een bluetooth logitech toetsenbord. Het enige wat ze nog niet snappen is hoe de shift toets werkt (er zit een % in het wachtwoord }> ), maar ik vermoed dat dat niet lang meer gaat duren.

Maar netflix opstarten, geen probleem. Nijntje DVD? Hoppa gaan. Youtube? Alleen als papa of mama erbij is. (de jongste vind raket lanceringen geweeeeeldig). Ik denk dat ik het maar zo laat eigenlijk.
Yggdrasiel590 @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:20
1982 hier

En ja heb het zelfde sentiment. Ik ben daarom ook kritisch op wat ik koop of aanzet op mijn apparaten.
Ik kom niet mee met ‘de verbonden wereld’, die lijkt te zijn gericht om ‘aan mijn wensen te voldoen’.

De zegswijze ‘gemak dient de mens’ heeft voor mij echt grenzen. Moeite doen geeft ook waarde aan je tijd.

Daarnaast is er vanuit het World Economic Forum ooit voorgesteld: You'll own nothing and be happy.
Daar lijken de grote bedrijven graag aan mee te werken

Edit: typo
Sabas @Yggdrasiel5903 februari 2024 13:19
Daarnaast is er vanuit het World Economic Forum ooit voorgesteld: You'll own nothing and be happy.
Daar lijken de grote bedrijven graag aan mee te werken
Voordat we de complotfuik in duiken, nee, dat hebben 'ze' (WEF is een congres met deelnemers, niet een organisatie) nooit voorgesteld. Het gaat hier om een beschouwende essay van een auteur waarin zij de huidige markttrends doortrekt naar 2030 en waarbij vraagtekens worden gesteld bij de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan. Zulke discussiestukken vind je op elk internationaal congres. Dat is voor Tweakers niets nieuws onder de zon: we hebben het dan over de platformeconomie, deelvervoer, streamingdiensten, clouddiensten, enz. En ook hier hebben we veel discussies over de voor- en nadelen.
lenwar
@Yggdrasiel5903 februari 2024 12:28
Die frase is natuurlijk compleet uit z’n verband getrokken. Als je de hele column leest wordt er gesproken over een utopische wereld in een fictieve stad in 2030, waar je niets bezit, maar alles huurt wat je nodig hebt en dat het ad hoc per drone wordt geleverd.
(Waarom zou je hogedrukspuit bezitten voor die twee keer per jaar je tegels reinigen? Waarom een kledingkast vullen met gelegenheidskleding, enz.)
The Zep Man
@lenwar3 februari 2024 12:51
Die frase is natuurlijk compleet uit z’n verband getrokken. Als je de hele column leest wordt er gesproken over een utopische wereld in een fictieve stad in 2030, waar je niets bezit, maar alles huurt wat je nodig hebt en dat het ad hoc per drone wordt geleverd.
"Waar je niets bezit" heeft grote implicaties in dit geschetste scenario. Als alles huren duurder is dan gedeeltelijk bezit+huren, dan lijkt alles huren mij niet het gewenste scenario voor de consument. Liever bezit ik zaken en leen ik op eigen initiatief wel eens wat (gratis!) uit in mijn lokale kring. Dat spreidt welvaart beter.

Dat het WEF terugkrabbelt van deze (domme) uitspraak is logisch en waarschijnlijk was het niet bedoeld in de context waarop kritiek wordt geuit, maar dat maakt voor de kritiek niet uit. Er zijn voldoende bedrijven die de uitspraak van het WEF aangrijpen als rechtvaardiging, en die onnodig (vanuit het perspectief van de afnemer) subscription-based modellen toepassen. De uitspraak is zeker van toepassing op hun denkwijze, en daarop mag gerust kritiek gegeven worden.

Een leuk voorbeeld:
Dymo LabelWriters. De nieuwste varianten werken (zonder hacks) enkel met labelrolletjes van Dymo met een NFC-chip erin. Dit terwijl er verder niets veranderd is aan de nieuwste generatie van die apparaten en de vorige generatie die niet deze beperkingen had. Er is geen enkele reden om dit in te voeren anders dan hebberigheid.

Ook maakte Dymo zich schuldig aan het verkopen van nieuwe apparaten via Amazon door bestaande productpagina's van de oudere apparaten te gebruiken, waardoor het leek alsof de nieuwe apparaten goede reviews ontvingen. Dat toont de intentie aan: Dymo weet dat die fout bezig is en hoe er maatschappelijk tegenaan gekeken wordt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:40]

Spatienazi @The Zep Man4 februari 2024 09:41
Je eerste paragraaf is precies waarom dat artikel ooit geschreven is - ze willen de situatie schetsen waar we naartoe gingen toen deelfietsen en dergelijke een heel hip onderwerp waren, en ze wilden dat daar discussie over zou ontstaan, inclusief de gevolgen. Sterker, het verhaaltje zelf geeft al een ietwat nare draai eraan: dat mensen buiten de steden zijn gaan wonen omdat ze meer gaven om de privacy die aangetast werd door deze stedelijke diensten, maar dat het de fictieve schrijfster niet zoveel uitmaakte.

In wezen is het gewoon een goed geschreven realistisch stukje die doel treft. Je opmerking dat het WEF zou zijn "teruggekrabbeld" van deze "(domme) uitspraak" is dan ook helemaal niet waar.

Het maakt in die zin dus wel degelijk uit wat de context van de kritiek is. Veel van de schuld in die kritiek wordt aan de voeten van het WEF gelegd. Dat hebben we hierboven ook gezien. Het zou zomaar iets zijn dat het WEF zou hebben voorgesteld, en dat is niets meer dan een afleiding van de echte discussie.
Loft @lenwar3 februari 2024 12:59
Omdat een groot deel van de markt die jij beschrijft verrot is.
Huurautos zijn nog steeds smerig, maar in buitenland heb je geen keus ;)
Een keer een leenauto in Amsterdam, was in gekotst. Wordt wel opgelost, maar kost tijd en ellende.
Die keren dat ik miijn goede gereedschap uitleende, kreeg ik het vaker smerig of kapot terug, dan heel of schoon....
Zelfs een keer een smoking gehuurd. Zat nog een bon in van de vorige eigenaar.

Natuurlijk zijn er zeker cases waarbij lenen/huren nuttiger is dan zelf kopen. Huurauto in buitenland e.d.
Die hogedruk spuit die jij noemt, nou juist niet! Als je die zelf aanschaft ben 100-200 euro kwijt voor 4 keer per jaar de tuin en 12 keer de auto(wel voldoende afstand houden). Dan is huren al heeeel gauw duurder.

Bijna alles wat je leent of verleent wordt minder netjes mee omgegaan en gaat daarmee eerder kapot. Lease auto als voorbeeld, daat gaat het gros toch matig mee om.
Barsonax @lenwar3 februari 2024 16:35
Over je voorbeeld van een hogedrukspuit. Idd heb je die zelf niet vaak nodig maar binnen de familie of buren wordt zo'n apparaat dan ook gewoon gedeeld. Dat vind ik beter dan dat te centraliseren bij een centrale machtige partij.
Tuskermalt @Yggdrasiel5903 februari 2024 12:26
1981 hier.

Helemaal mee eens. Ik probeer zelf zo weinig mogelijk producten te kopen die afhankelijk zijn van cloud diensten. Gaat er een partij failliet blijft mijn spul tenminste draaien ipv dat het op holslaat of niet meer werkt en weer iets nieuws moet aanschaffen.
Ben ook weer fysieke media aan het aanschaffen van films die ik de moeite waard vind om na een tijd weer eens te zien ipv te zoeken tussen alle streaming diensten die er allemaal aangeboden wordt maar ze dan toch weer niet hebben.
walletje-w @Tuskermalt3 februari 2024 12:42
Maar de wereld is wel substantieel veranderd. Vele producten zijn afhankelijk van integraties met andere services en daar is continue onderhoud voor nodig. Beveiligings updates, nieuwe features, nieuwe standaarden die ondersteund moeten worden, nieuwe devices, etc.

Een abonnement is in veel gevallen ook logisch omdat de kosten voor de producent niet stoppen nadat het product op de markt gebracht is.
Bruin Poeper @walletje-w3 februari 2024 14:31
Ik zie dat je industrial design opleiding had... dan zou je als professional juist vanuit de gebruiker moeten denken.
Maar nee hoor, jij vindt dat die gebruiker zich maar moet aanpassen aan producten die nooit af zijn, waar achteraf aan kan worden gesleuteld.
Vroeger hadden we computers met alles in ROM. Die doen het nog steeds, ook al zijn ze 40,50 jaar oud.
Hetzelfde kan je zien aan Teletekst op TV.
Dat "Vele producten zijn afhankelijk van integraties met andere services en daar is continue onderhoud voor nodig. Beveiligings updates, nieuwe features, nieuwe standaarden die ondersteund moeten worden, nieuwe devices, etc'' lijkt mij een vreselijke smoes om half werk af te leveren én daarna vervolg('onderhouds')opdrachten te scoren.
Maak de kat maar wijs dat onderhoud nodig zou zijn. Je schept je eigen probleemwereld als je product leunt op verlopende licenties.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 20:40]

walletje-w @Bruin Poeper3 februari 2024 15:26
Juist als professional begrijp ik dat de complexiteit van een product enorm is toegenomen ten opzichte van vroeger. De gebruiker is 1 aspect binnen het ontwerp proces; markt, productie processen, compatibiliteit, duurzaamheid, etc. Ik merk dat er wat frustratie bij je zit en dat is begrijpbaar. De manier waarop technologische producten vroeger ontwikkeld werden bood heel veel overzichtelijkheid die nu verdwenen is.

Er worden nog steeds dergelijke producten ontwikkeld maar steeds minder. Doordat de context veranderd is: Internet, ecosystemen, nieuwe bedrijfsmodellen, verwachtingen van de gebruiker, concurrenten die het anders doen en meer winst behalen, etc.

Ook beweer je heel stellig dat er geen onderhoud nodig zou zijn. Volgens mij geef ik voorbeelden die daadwerkelijk aantoonbaar zijn. Het is jammer dat je gelijk zo fel reageert want op een bepaalde manier ben ik het met je eens maar er zit veel meer nuance in het ontwikkelen van een product waardoor het echt daadwerkelijk anders is dan 20 jaar geleden.

Eigenlijk stap je nu ook een beetje in de valkuil waar je mij net van beticht. Dat ik niet aan de gebruiker zou denken. Jij doet hetzelfde, beredeneerd vanuit je eigen perspectief maar negeert de gebruikers die buiten jou referentiekader vallen, mensen die wel behoefte hebben aan software updates om compatibiliteit met de laatste iphone te garanderen, of die wel behoefte hebben aan de integratie met een Home Assistant.
Horla @walletje-w3 februari 2024 17:40
of die wel behoefte hebben aan de integratie met een Home Assistant.
Ha, dat is een goede. Hoeveel % van de fabrikanten ontwikkeld er zelf aan zijn Home Assistant integratie? Als het 5% is, dan zal het al veel zijn. Het grootste deel wordt door vrijwilligers gedaan die het willen integreren. Er was hier onlangs zelfs nog bericht van een fabrikant die iemand sommeerde om er mee te stoppen. Die kwam na grote kritiek daar snel op terug maar het toont aan hoe de fabrikanten over Home Assistant denken...
walletje-w @Horla3 februari 2024 17:44
Het gaat er niet om dat ze actief een Home Assistant integratie ontwikkelen, maar wel een API beschikbaar stellen. Die controleren of die bij een volgende product update blijft werken, geen extra beveiligings risico's met zich mee brengt.

Je geeft het zelf al aan, een fabrikant kan bijna gedwongen worden om toch een integratie mogelijk te maken/houden omdat het ze anders teveel negatieve publiciteit oplevert.

Ik ken meerdere fabrikanten die adverteren met een Home Assistant integratie die niet actief door hun ontwikkeld is, maar wel mogelijk gemaakt is doordat ze hun product op de juiste manier ontworpen hebben.
lenwar
@Horla5 februari 2024 10:06
Grote kritiek loopt natuurlijk in de praktijk wel los. Er kwam wat verontwaardiging van een handje vol mensen (gechargeerd) die de houding van het bedrijf niet aanstond.

De betreffende HACS-Integratie, deed iedere 5 seconden een API call naar de clouddiensten van Haier. Ik snap prima dat dat vrij heftig is voor hun clouddiensten, die daar niet op ontworpen waren. Nou praat ik hun houding natuurlijk niet goed, hè? Het was gewoon een idiote blufpokerreactie, met dreigtaal van 'tegen onze voorwaarden' (wie zegt dat de auteur die heeft geaccepteerd?), of kosten verhalen, enz. enz.
Nu gaan ze dus samenwerken met HACS-modulemaker en komt het goed.

Eenzelfde iets gebeurde met een HACS-module van Zonneplan. Het verschil was alleen dat Zonneplan domweg mensen blokkeerde en contact opnam met de modulemaker en ze hebben direct samengewerkt. Al snel was er een goede oplossing gekomen waar de Zonneplan mee kan leven en de HA-gebruikers wat aan hebben. Zo kan het ook :)

In het verlengde hiervan. Ik heb zelf geen verstand van productontwikkeling, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor bedrijven heel ingewikkeld is, om alles en iedereen maar happy te houden in deze tijden.
Stel dat een bedrijf ervoor kiest om een app te maken voor hun product (al-dan-niet zinvol natuurlijk), dan moeten ze wel een mechanisme bedenken dat redelijkerwijs altijd bij iedereen werkt. Dan is, denk ik, communicatie met clouddiensten in combinatie met je eigen app, het zekerste, want die heb je volledig onder controle. Als je het bijvoorbeeld 'technisch lokaal' wil laten werken, kom je al snel tegen problemen aan van allerlei vage dingen die mensen in hun eigen netwerk hebben. Of denk bijvoorbeeld aan Android toestellen die hardcoded de Google DNS-servers hebben aan staan, en daarmee dus moeite hebben om lokale apparaten goed te vinden. Mensen die VPN's gebruiken van Symantec, enz, enz, enz.. (uiteraard zijn er manieren om dat alsnog lokaal goed te laten lopen, maar het zijn wel voorbeelden van zaken die de fabrikant niet onder controle heeft. En als het dan niet goed werkt, is het een rotproduct en gaan mensen ook klagen op allerlei fora.)

Begrijp me niet verkeerd hè? Ik zou dolgraag zien dat bijvoorbeeld alle apparaten 'alleen lokaal' werken, zonder cloudafhankelijkheid, maar ik snap dat dit ook een complexiteitsfactor toevoegt.

Maar ook als je bijvoorbeeld open API's aanbiedt voor derden om tegen je diensten aan te laten praten, dan krijg je al snel te maken met goedbedoelende (hobby)programmeurs die niet kundig genoeg zijn om goed met je APIs te communiceren. (Zie de voorbeelden van Haier en Zonneplan) Of ook allerlei grappenmakers die het leuk vinden om gaan DDOSsen of proberen je API's te misbruiken voor verkeerde doeleinden. Allemaal gedoe.

Bovenstaande is mijn beeld van het geheel. Allicht heeft @walletje-w er een ander/beter beeld van natuurlijk :)
DdeM @Bruin Poeper3 februari 2024 19:57
Teletekst is nou een mooi voorbeeld van iets wat al heel oud is, en continu onderhoud nodig had :/
Bruin Poeper @DdeM4 februari 2024 00:33
Teletekst is nou een mooi voorbeeld van iets wat al heel oud is, en continu onderhoud nodig had :/
Daar heb ik als gebruiker nooit wat van gemerkt. TV's hebben bij mijn weten nooit updates voor Teletekst (nodig) gehad.
bzzzt @Bruin Poeper3 februari 2024 20:51
Vroeger hadden we computers met alles in ROM. Die doen het nog steeds, ook al zijn ze 40,50 jaar oud.
Mijn Windows XP machine doet het ook nog steeds, kan ik nog steeds een spelletje op spelen maar ik ga er geen ethernet kabel meer in prikken om in te loggen op internetbankieren.
De 'use case' voor zo'n 40 jaar oud apparaat was totaal anders en onvergelijkbaar met wat je nu 'computer' noemt.
Aezeal1980 @Bruin Poeper4 februari 2024 10:33
Als simpele gebruiker kan ik alleen maar zeggen dat we veel meer luxe apparaten hebben, dat het meeste veel makkelijker is dan vroeger dus dat er in dit topic behoorlijk gezeurd wordt en dat 'de gebruiker' die hier geschetst wordt zeker niet de gemiddelde gebruiker is dus dat is ook een scheve vergelijking. De gemiddelde gebruiker vindt gemak WEL handig en ziet in dat als je streamt en alleen je echt favoriete films fysiek koopt je veel goedkoper uit bent en dus meer andere dingen kan doen tov elke film die je ooit ziet (naast TV dan) fysiek te kopen. Overigens.. ook fysieke opslag van vroeger degradeert (zag na 10 jaar al VHS banden met slechtere kwaliteit) dus zelfs die vergelijking gaat na 30 jaar slecht op.
Tuskermalt @walletje-w3 februari 2024 12:48
Snap ik maar neem nou sonos met de eerste generatie luidsprekers die ze zomaar wilde afschrijven. Recentelijk een thermostaten merk die failliet ging. Allemaal voorbeelden waarbij spullen die je koopt misschien niet eens 4 jaar mee gaan. Producent trekt de stekker eruit en jij moet weer iets nieuws kopen.

Ik heb al mijn smart devices zelf in controle via Home Assistant ondersteund lidl of ikea de zwave bridge niet meer blijft het bij werken doordat ik het zelf in beheer heb en niet afhankelijk van clouddiensten ben.

En dan hebben we het nog niet over alle e-waste die hierdoor ontstaat doordat de meeste consumenten het oude weggooien en er iets nieuws voor in de plaats kopen.
walletje-w @Tuskermalt3 februari 2024 12:53
Valide punten, maar dit hoort bij de transitie waar we inzitten. Eentje van statische producten naar geïntegreerde dynamische producten. Zodra je iets aan slimmigheden introduceert moet je je er van bewust zijn dat je de levensduur verkort omdat je afhankelijk bent van meerdere variabelen.

Home Assistant is prachtig, maar enkel doordat er zoveel tijd door vrijwilligers in gestoken word is dit niet betaald. Maar eigenlijk is dit hetzelfde, continue updates zijn noodzakelijk wil het product blijven functioneren.

En ja je kunt je huidige setup zo laten en dan zal het grotendeels blijven werken, maar als je connectiviteit buiten je netwerk wilt hebben heb je beveiligings risico's, zodra je een nieuwe telefoon neemt kan die weer niet goed geintegreerd worden of je TV stopt er mee en moet die vervangen maar is niet in je oude setup geintegreerd.

Als er dus voldoende vrijwilligers zijn dan zit er geen abonnement aan vast maar heb je meer onzekerheid dat een edge case niet opgelost word.
Koennnn @walletje-w3 februari 2024 17:23
Kortom, alles alle producenten zich van optimaal rendement als belangrijkste bedrijfsdoel zouden distantiëren en de stekker of de update alleen in het uiterste geval in de strijd zouden gooien, zeker weten dat dan de professionele gebruikers hier een stuk vriendelijker zouden reageren.
walletje-w @Koennnn3 februari 2024 17:41
Er zijn meerdere type gebruikers. Sommige zullen vriendelijker reageren inderdaad maar juist een andere doelgroep zal zich weer gepasseerd voelen.

Samsung die nu aankondigt 7 jaar updates uit te brengen voor haar smartphones kan hier ook op veel gejuich komen te staan, maar deze 7 jaar aan updates zitten nu wel in de prijs verwerkt. Maar ik kan me een toekomst voorstellen waarbij je een abonnement neemt op een update beleid.

Het grootste heikelpunt is denk ik dat soms een update misbruikt word om meer geld te verdienen op een meer onethische manier en dat is waar zeker mensen boos om mogen en moeten worden.

Maar waar ik tegen wil ageren is dat alle abonnementen enkel bedoeld zijn om meer geld te verdienen. Het is ook vanuit een ethisch standpunt goed te verantwoorden dat er kosten zitten aan het onderhouden van een product nadat het aangeschaft is. En dat is een nieuw aspect in de economie wat daarvoor zelden aanwezig was en moest er onderhoud gepleegd worden dan was het vaak te verantwoorden als service naar de klant toe omdat het qua kostenpost te overzien was.
lenwar
@Tuskermalt5 februari 2024 08:01
Ik deel je sentiment en handelen, maar de voorbeelden die je geeft zijn natuurlijk niet helemaal kloppend.

Je vergelijkt lampen met schakelaars met een streaming-luidspreker. 😊 Redelijkerwijs moet die speaker sowieso het internet op kunnen.
Audio streamen over Zigbee/Z-Wave gaat hem niet worden natuurlijk.

Ik heb persoonlijk ook zo veel mogelijk lokaal. Mijn thermostaat bestaat uit een zwik thermometers/bewegingssensoren, zwave radiatorkranen en een z-wave relais die m’n cv in- en uitschakelt. (Ik heb dus voor (relatief) weinig geld een flexibel systeem waarmee ik per kamer de warmte kan regelen via Home Assistant)
Kizanko @Tuskermalt3 februari 2024 13:19
Daarnaast is de bitrate ook ontzettend laag voor streamingdiensten. Van wat ik heb begrepen is de bitrate van 1080p blu ray disks ook veel hoger dan 4K streamingdiensten die volgens mij schommelen op ongeveer 15mb terwijl een 1080p blu ray al 50mb kan zijn. En 4K Blue ray zelfs 128mb.

Ook Christopher Nolan heeft wat zorgen over streaming diensten en heeft er wat opmerkingen over. https://youtu.be/hC25mKvYrTo
lithiumangel @Kizanko3 februari 2024 14:15
Kijk eens naar Sony's streaming dienst. Die leveren gewoon 80 Mbit streams aan, je hebt gewoon geen verschil tussen een disk en wat ze aanbieden meer.
Tuskermalt @lithiumangel3 februari 2024 15:16
Klinkt goed maar dan heb je nog alleen maar films/series die van sony zijn. Wil je een andere film kijken buiten sony om heb je weer een andere dienst nodig. En als sony zelf de rechten niet heeft geld het het zelfde.
Heb je de fysieke media zelf kan je kijken wanneer je wil.

Stuk van Nolan had ik ook gezien en had mij heel erg aan het denken gezet. Daarna ook weer films aan kopen via MP e.d. puur en alleen dat ik het zelf in bezit heb.
lithiumangel @Tuskermalt3 februari 2024 15:31
Het gaat bij Sony enkel om films, geen TV series. En er zijn daar ook genoeg films buiten Sony om die van o.a Universal enzo zijn.

Enfin, neemt niet weg dat je gelijk hebt. Ook al kan je bij de Sony streaming dienst films kopen; als die dienst ooit eens een keer uit de lucht gaat; lijkt het me sterk dat ze je de file v.d film die je gekocht hebt laat downloaden om te bewaren ala gog.

Neemt ook niet weg dat als je een film op Bluray koopt je daar wettelijk gezien niet de eigenaar van bent, je hebt in feite alleen een licentie om die film af te spelen. Met een Bluray schijfje heb je geen infrastructuur van een ander nodig (cloud streaming) om het af te spelen though dus voelt dat meer als "van jou"

In de muziek wereld zijn ze al een stuk slimmer, ik koop af en toe een album op Vinyl; 8/10 keer zit de laatste tijd daar gewoon een code bij om de muziek in welke formaat je wilt digitaal te downloaden.
Microsoft is nu platform agnostic met hun games, als je een Gears of war koopt kan je die spelen op je Xbox, in hun cloud of op de PC. Je hebt gewoon 1 "versie" die je koopt die voor alle supported platforms werken.

Als ze dit nou ook toepassen in de film industrie? Waarbij je de licentie voor de film koopt; en je hem of physiek op schijfje koopt en/of digitaal krijgt. En zelfs sterker nog, dat er een CRM systeem v.d filmmaatschappij (i.e universal) is waar je op inlogt en als er een nieuwe media uitkomt die Blu-ray vervangt je ook nog eens voor een leuk prijsje de film kan laten printen en shippen op de nieuwe media ? Dat zou helemaal perfect zijn.

Toekomst muziek I guess.
Tweakert2020 @Yggdrasiel5903 februari 2024 12:45
Gaan we weer. Beetje te pas en te onpas wordt die zijn gebruikt.
bytemaster460 @Frappuccino3 februari 2024 18:03
Onzin. Die complotten blijven maar rondzingen. Journalisten zijn er ook welkom en die doen gewoon eerlijk verslag van wat daar besproken wordt. Het is allemaal niet zo spannend. De mensen maken het zelf spannend.
D.nukem @bytemaster4604 februari 2024 10:19
Misschien, maar die journalisten krijgen, net als China doet als het gaat om Tibet en Xinjiang, alleen te zien wat het WEF ze wil laten zien.

Want als het zo open en netjes zou zijn:
  • waarom weigert Rutten en zijn regering dan uitleg geven wat zij daar bespreekt?
  • Kan de kamer niet hun taak als controleur niet uitoefenen als het om het WEF gaat.
  • Wordt het koningshuis gebruikt als een schilt om de kamer niet te hoeven informeren?
En als het om complotten gaat, sommige zijn in het verleden waar gebleken of ze zijn dusdanig te weerleggen dat niemand ze kan onderbouwen. In het geval van het WEF wijst alles er op, en het gebrek aan weerlegging door democratische controle en zelfs Sabotage hiervan, dat deze "complotten" op zijn minst serieus genomen moeten worden.

[Reactie gewijzigd door D.nukem op 22 juli 2024 20:40]

bytemaster460 @D.nukem4 februari 2024 12:22
Wat een onzin. Het is gewoon bekend wat de onderwerpen van discussie zijn. Daar mag de Tweede Kamer ook gewoon vragen over stellen. Het zijn juist de complotten waarin geroepen wordt dat er meer besproken wordt dat niet gedeeld wordt met het volk.
Cergorach @Liquid_Bisquit3 februari 2024 16:25
Ik denk echt dat een hoop mensen alleen maar de voordelen van die situatie herinneren. Je bandjes afspelen op je walkman of boombox, leuk, maar wel batterijen nodig. Duur geintje, want zelfs de nicad oplaadbare batterijen waren niet goedkoop en niet al te best. Zonder online bestellen, was je overgeleverd aan wat de winkels in de buurt aanboden, dus geen goedkope Ali troep (wel dezelfde bende, alleen geïmporteerd een een flink prijskaartje op geplakt door de importeur)...

Ruis op het bandje, ruis op de radio, ruis op de TV, ruis op de VHS band... Officiële meuk was duur, maar opnemen van de 'piraat', de radio of bootleg bandjes waren er ook gewoon al. Maar de kwaliteit daarvan was vrij brak, moet je voor de gein maar eens een oud 360p filmpje gaan kijken op je 1080p of 4k scherm...

Spellen waren 'af', als in bugs die er in zaten, bleven er in zitten... Een Atari 2600 koste in 1980 fl. 499, wat nu ongeveer €669 is. Je koopt tegenwoordig bij de Intertoys een Nintendo Switch voor €300 (OLED €350) en een PS5 voor €450 (€550 disc versie). Een A2600 cartridge koste ~fl. 80 (Asteroids of Pac Man), dat zou nu ongeveer €110 zijn voor een spelletje... Je review informatie haalde je niet van internet reviews, maar uit tijdschriften of je kocht ze op de bonnefooi... Een backup maken van je cardridge... Yeah, hell no! En oh-wee als je bv. Donkey Kony voor de Atari 2600 kocht (ook nog een duurdere game dan Asteroids of Pac Man).

Ben je oud? Of ben je niet oud genoeg? Teveel nostalgie? Of kijk je terug door selectieve brillen glazen?

Een TV was een enorm groot en zwaar ding, welke enorm veel warmte produceerde op een relatief klein schermpje. Je geluidstoren was behoorlijk groot, een VHS of Betamax videorecorder was ook niet klein te noemen. En dan wil je niet weten hoeveel ruimte je collectie bandjes, VHS, platen, cardridges, boeken, etc. in beslag nam... Tegenwoordig past de hele collectie van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) op mijn 2TB iPad...

Ik ben happy met het gros van de nieuwe technologie. Iets als een TV, het liefst zonder iets van smart integratie en het liefst direct een extern device er aan dat zorgt voor alle 'smart' functies. Natuurlijk zal je daar ook goed moeten kiezen, rando cheapo Android boxje XYZ zal niet een heel lang leven beschonken zijn. Maar 10+ jaar op een Apple TV is niet heel erg onredelijk... Tot voor kort zou ik er ook een Nvidia Shield hebben gezegd...
masterfragger @Liquid_Bisquit3 februari 2024 16:56
Oneens. Vroeger was alles kut!

We leven in tijden van oneindige keuze, gemak en kwaliteit. En tegen weggeefprijzen.

- contant geld halen aan de balie van de bank. Brr.
- nieuws (dagelijke krant) kostte een Hfl. 350 per jaar
- kennis: alleen via kostbare papieren boeken.
- eerste pc in '85: 8086 op 4.77 MHz met cga kleuren monitor, 2x5.25" floppy's: hfl 2.800 (maandsalaris).
- reizen: shell stratenboek en een stapel kaarten van ieder land waar je doorheen kwam in een auto zonder airco.
- data communicatie: 2400 Baud (ca. 5 miljoen keer langzamer dan ik nu thuis heb)

Ik heb werkelijk geen enkel verlangen naar vroeger ....

(Jaargang '66 overigens)
Olaf van der Spek @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:43
Soms heb ik als geriatrische millennial (geboortejaar 1981) echt heimwee naar de tijd van cassetjes muziek, draaiknoppen, games die 'af' waren en software die je eenmalig diende aan te kopen en dan was je effectief eigenaar ipv al dat abbo-gedoe..
Toen al had je elk jaar een nieuwe release van Prince of Persia of Commander Keen, DOS of Windows. Toen al had je patches en expansions. En toen had je nog geen / minder multiplayer / internet.
Maar inderdaad, van het abo-gedoe wordt niet iedereen vrolijk.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 20:40]

GeroldM @Olaf van der Spek3 februari 2024 15:18
Geen multi-player?

Destijds waren er split-screen opties gebruikelijk. Of netwerken via IPX waardoor tussen de 2 en 10 personen met elkaar konden gamen in een lokaal netwerk.

Ja, zulke sessies kosten heel wat meer moeite om op te zetten, maar ze waren ook 10 keer beter dan multi-player via het internet. Een stem die allerlei onzin uitbazelt over wat hij je moeder aan zal doen, terwijl de genitalien van deze persoon nog niet zijn uitontwikkelt voor die taken...is niet bepaald een bijdrage aan speelplezier. Maar je bent er wel mee opgescheept, want de spelletjesmaker meent dat jouw skills een match zijn voor de skills van dat (te) jonge grut.

Dus nee, ik waardeer het niet als je mij midden in de nacht wakker maakt voor een multi-player sessie in 2024. Voor een LAN-party? Dan had ik niet eens overwogen om te gaan slapen.
Aezeal1980 @GeroldM15 februari 2024 18:37
Wat een extreem domme vergelijking. Je vergelijkt gamen met je vrienden met gamen met vreemden.
Je kan nu nog steeds multiplayer spelen met je vrienden en dan heb je het genoemde probleem niet. Desondanks zijn de reeele problemen om een LAN sessie te organiseren er zeker wel terwijl ik nu gewoon mijn makken aan de andere kant van het land app en 5 min later zitten we allebei in een game.
Verwijderd @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:15
apple denkt tenminste wel na met wat ze uitbrengen en wat niet, al jaren blij gebruik van een Apple TV wat niet killedbygoogle is of samsung
Hoofmark @Verwijderd3 februari 2024 12:21
Hoe is het met je homepod?😁
micnocom @Hoofmark3 februari 2024 12:41
Homepod (1st gen) word toch nog gewoon ondersteund of heb ik iets gemist!? :? (Heb een setje in de slaapkamer staan)
Tweakert2020 @Hoofmark3 februari 2024 12:45
Die werkt gewoon nog steeds
Verwijderd @Hoofmark3 februari 2024 12:28
helemaal prima, en staat in verbinding met mn Apple TV, daar is niks mee gebeurd
Heroic_Nonsense @Hoofmark3 februari 2024 18:21
Die (1e generatie) wordt nog ondersteund. Dat Apple iets uit de verkoop haalt, wil niet zeggen dat de ondersteuning stopt.

Als je dan een Apple-voorbeeld wil geven, noem dan de 1e generatie iPad: die kreeg een hoop functies niet en werd al vrij snel (voor Apple-begrippen) niet meer ondersteund door nieuwe iOS-releases door het beperkte werkgeheugen van de A4-chip.
djwice @Verwijderd3 februari 2024 14:56
Dat zelfde geldt voor Google Chromecast en Google TV, de losse units. Werken ook nog steeds.

Maar op dingen waar deze software extra op geïnstalleerd staat, zoals smart TV's, loopt het minder soepel. Dat was al bij mijn eerste Philips Smart TV, waar dingen stopte met werken binnen korte tijd omdat ze oude encryptie protocollen gebruikte en Philips het OS niet wilde updaten.
Idem met de Harman Kardon versterker.

Dus vanaf toen nooit meer een smart TV of slimme versterker, maar gewoon een losse Chromecast / Google TV. En verder een beeldscherm en domme speakers.

Werkt en blijft werken.
De eerste chromecast kocht ik in 2014 voor €35,-. In 2020 heb ik die vervangen voor €68,- door de Google TV variant omdat ik 4k en een afstandbediening wilde. Dus goede deal. Raad het iedereen aan. Is zelfs goedkoper dan een smart TV.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 20:40]

CorbataGames @Verwijderd3 februari 2024 14:56
1 van de mooiste Apple producten, als je 't mij vraagt.
mcmlx @Verwijderd4 februari 2024 09:34
Wat is het toch met die mensen die blind zijn voor hun eigen omgeving. Alsof Apple zaligmakend is. Niet alleen betaal je standaard veel teveel (maar dat is jouw eigen keuze), Apple is echt niet veel anders dan de anderen. Wat dacht je bijv. van Apple's HomePod (1e generatie)?
Nightscope @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:23
Nee hoor, ik deel het sentiment. Ja we worden ouder en ja het zijn niet meer de marktprincipes waar wij mee zijn opgegroeid. Dat schuurt nu en dat merk ik ook aan oa het artikel van Apple’s nieuwe beleid rondom DMA. Ik weet ook niet zo goed hoe ik die klappen moet incasseren zonder nostalgisch te worden 8)7
rajackar @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:28
Tja, ik snap je punt en ben het in de basis helemaal met je eens. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die wijzigingen na de aankoop.

Maar ik dit specifieke geval kan ik er niet rouwig om zijn. Naar mijn mening zit Google veel te diep met zijn tentakels in allerlei dingen waar ik ze niet wil hebben.
Zo koop ik bewust geen tv met Android. Maar dan krijg je via een omweg als de assistent toch vaak weer Google op je tv. Gelukkig kun je er voor kiezen om het niet te gebruiken maar ik vraag me dan toch altijd af in hoeverre ze niet toch ergens data aan het verzamelen zijn.
micnocom @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:44
‘81 hier maar ik heb het een soort van geaccepteerd maar heb meer moeite met de verzameldrang van advertentie boeren.

Helaas worden functies die weinig gebruikt worden opgeheven en ook ik ben daardoor wel meer dan eens iets “verloren” waar ik gebruik van maakte maar daar doe je niks aan.
ralfstok @Liquid_Bisquit3 februari 2024 12:52
Daar heeft Samsung een handje van. Paar jaar geleden een samsung webcam gekocht voor Skype op tv en samsung stopt er een maand later mee. Weg 100 euro
_Dune_ Moderator OeB @ralfstok3 februari 2024 13:07
Daar had je gewoon mee terug gekund naar leverancier en de koop ontbinden op basis van non-con formaliteit.
BHD294 @ralfstok3 februari 2024 16:23
En wat zeiden ze toen je terug ging naar de winkel?
Jittikmieger @Liquid_Bisquit3 februari 2024 13:28
Ik ben een halve eeuw oud en kan je verhaal alleen maar bevestigen. :)

Dit is ook de reden dat ik nog steeds veel van dat oude spul van "vroegah" heb en gebruik.
Dreadnought @Liquid_Bisquit3 februari 2024 14:31
Nee hoor, als 1980'er herken ik helemaal wat je zegt. Neemt niet weg dat we het toen ook niet altijd bij het juiste eind hadden - we zijn wellicht wat minder gewend geweest om voor alles wat geld moet kosten te betalen (mocht je een C64 hebben gehad dan snap je wel wat ik bedoel ;)) en hetzelfde gaat ook op voor zaken die doorlopend geld moeten kosten.

Dat gezegd hebbende.. ik ben en blijf eveneens van mening dat het raar is dat het alsmaar moeilijker wordt om maar iets te bezitten - we verschuiven (en dit bedoel ik in de volle breedte van de maatschappij) steeds verder van eigendom naar het recht tot gebruik, waarbij je wel eens af kunt vragen wat dat recht tot gebruik überhaupt waard is, gezien je veelal voor de voorwaarden en beschikbaarheid ervan overgeleverd blijkt te zijn aan de feitelijke eigenaar (of nog een andere partij).

Voorlopig blijf ik lekker muziek op vinyl kopen (en ja, ik gebruik ook Spotify, want dat is handig).
watabstract @Liquid_Bisquit3 februari 2024 15:04
Je kunt toch nog steeds media aanschaffen op de ouderwetse manier? Alles komt nog op schijf uit en vaak zelfs op vinyl. Je bent niet verplicht om van streamingdiensten gebruik te maken. Doe ik ook niet. Bouwjaar 1979. Ik bouw nog steeds gewoon door aan een prive collectie. Niemand die het me afpakt. En mijn TV hangt niet aan internet. Ik heb betere apparatuur om mijn media af te spelen. Ik heb de interface van mijn tv 1 keer gezien en dat was om het beeld op normale stand te zetten (meeste 'verbeteraars' uit). Voor de rest doen ze allemaal maar. Mij raakt het niet.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 22 juli 2024 20:40]

Triblade_8472 @Liquid_Bisquit3 februari 2024 15:15
Wellicht. Maar dat maakt iets niet goed of fout.

Ook is het niet per se fout dat de dienst stopt. Alleen jouw idee hierbij is anders dan de huidige tijd verwacht.

Ik zie het zeker wel komen dat er meer en meer mensen zich eraan gaan storen en er een beweging komt dat zaken óf ingebouwd worden, of een minimale werktijd-garantie krijgt. Oid.

Ik heb m'n kind net een radio met fm en dab gegeven. Puur om niet de telefoon nodig te hebben. En ik durf te wedden dat die radio het over 10 - 20 jaar nog steeds doet. Is ook een levensles.
Harrie D @Liquid_Bisquit3 februari 2024 17:35
Ik was al bang dat ik de enige was. Ik heb ook allerlei "smart" apparaten. Geïnvesteerd in een Sonos muzieksysteem maar ik heb regelmatig heimwee naar mijn oude Denon receiver, CD speler en luidsprekers. Een knopje indrukken en het werkt. Een voorkeuzetoets voor de meest gebruikte radiozenders. Ik vind het streamen niet bijzonder gemakkelijk en het luisteren naar muziek wordt zo oppervlakkig. Eerder kocht je voor best voor geld een nieuwe CD en die draaide je heel vaak. Je kon de nummers zo'n beetje dromen. Nu zoek je wat op Spotify en "spoelt" het weer snel door, op naar de volgende artiest of playlist. Begrijp mij niet verkeerd, met Spotify heb je de hele muziekwereld binnen handbereik, maar het wordt zo oppervlakkig en vluchtig.
Ik heb nog dozen vol LP's, maar ja, afspelen op Sonos is een dingetje. Kan, maar dan moet ik weer extra apparatuur aanschaffen en dan wordt het afspelen van een LP moelijker dan "vroeger" met de oude vertrouwde stereoset.
Duinkonijn @Liquid_Bisquit3 februari 2024 17:39
Het is denk ik ondoenlijk om zulke dingen blijvend in de lucht te houden zonder een vorm van abonnement .e.d af te sluiten en zelfs dan. Je zit met zoveel dingen,
Annihilism @Liquid_Bisquit3 februari 2024 19:08
Als je cassettebandjes leuk vindt dan zou ik zeggen koop een cassettespeler en ga weer lekker aan de slag.

Zelf ben ik vintage audio fanaat en ik vind het heerlijk om muziek op mijn audio rack af te spelen dmv cassettebandjes etc. Je kunt ze trouwens weer nieuw kopen. Ook de spelers kun je op veel plaatsen nieuw kopen. Sinds kort ben ik ook weer begonnen met cd's afspelen. Gewoon de telefoon aan de kant en heerlijk zonder afleiding van mijn telefoon muziek luisteren.
Av- @Liquid_Bisquit3 februari 2024 20:47
Ik kom zelf uit 1990 en het is denk ik toch ook een stukje nostalgie wat een vertekend beeld geeft. In die tijd werden er ook genoeg games gereleased die half af waren onder druk van de uitgever. Het is verschil toen was dat je er maar mee te leven had (en het dus ook accepteerde). Na ongeveer een jaar kwam dan deel 2, die je dan opnieuw moest aanschaffen, waar dan de ruwe randjes vanaf waren. In dat opzicht is OTA updates zo slecht nog niet, maar het geeft uitgevers helaas ook de mogelijkheid om spellen schandalig diep uit te melken. Kijk naar GTA 5. Ten tijde van GTA 3, Vice City, San Andreas kwam er om de 1-2 jaar een nieuwe GTA. In dat opzicht was het vroeger zeker weten beter.
Wolfos @Liquid_Bisquit3 februari 2024 20:50
Ik vind dat een kwalijke evolutie. Toch al te vaak meegemaakt dat zomaar diensten worden afgeschaft waar ik dankbaar gebruik van maakte.
Hierdoor ben ik ooit gestopt met het gebruik van Google diensten (waar mogelijk). Erg wispelturig bedrijf, met vaak onredelijke veranderingen van de gebruiksovereenkomst.
gamezfreak @Liquid_Bisquit3 februari 2024 21:50
Het probleem zit 'erm erin, dat bedrijven graag de consumenten willen uitmelken. Prima dat een VoD / MoD dienst als abonnement beschikbaar is (Dat was de fysieke Videoland ook), maar de rest (o.a. Office, Adobe producten e.d. software) moet weer kwalitatief en one time payment zijn.

Dat gezegd hebbende, is het beëindigen van (een deel van) softwarefunctionaliteiten steeds vaker terug te zien. Ja, ik kan het snappen dat softwareondersteuning voor oudere en/of legacy producten geld kost, maar mensen gaan echt niet hun goed werkende TV, die zij notabene 3 / 4 jaar geleden hebben gekocht, weer omwisselen omdat fabrikanten onderling elkaar tegenwerken. Of zoals @Sabas het zelf al aangaf, dat de ontwikkelaar

Nu denk ik niet dat er veel mensen gebruik maken van een spraakassistent op hun TV (en die functie gebruik ik toch al niet), vind ik wel dat dit soort dingen de stapel e-waste juist groter maakt. Want wat is de volgende functionaliteit dat gaat verdwijnen?

Daarnaast wordt de interface in die mate traag, dat je eigenlijk een nieuwe TV wilt gaan kopen, zodat je niet een minuut moet wachten totdat de Youtube App geladen is...
TweakUserJ @Liquid_Bisquit4 februari 2024 10:41
Gun je dat je oud word 😏

Fysieke media ipv stream; heel 80’s maar blijvend bewezen
Hoenens @Liquid_Bisquit4 februari 2024 15:40
Ik ben het helemaal met je eens. Zelfs nu houd ik me er meestal aan: ik koop iets wat eigendom is en blijft en niet afhankelijk van website X of Y.
Atomsk @Liquid_Bisquit4 februari 2024 16:40
Nou ja, je had ook wel software met bugs en dan las je in een computerblad dat er een patch was hiervoor, maar hoe je daaraan moest komen was volstrekt onduidelijk voor een newbie. Winkel vinden waarvan je het had gekocht op de HCC beurs, of BBS'en, maar dan moest je wel een modem hebben. Lastig allemaal in het pre-internet tijdperk.
Chris5000 @Liquid_Bisquit4 februari 2024 18:57
Hier het zelfde, ben van 1980 🙂
iAR @Liquid_Bisquit5 februari 2024 08:09
Het gekke is dat we echt elke week (meerdere) van deze berichten lezen en de wereld draait gewoon door... alsof het volstrekt normaal is dat functionaliteit een beperkte tijd na aankoop weg is of niet meer werkt. Omdat het al zo lang aan de gang is zullen mensen van nu het normaal vinden. Net als laatst een discussie hier dat Teams (en dan met name het bestandsbeheer deel) totaal niet productief is als het het vergelijkt met een écht bestandsbeheer app in het OS.

Ik ben ook wel klaar met al die beperkingen en ik stap er ook steeds meer bij weg waar dat kan. Naarstig op zoek naar legale en soms ook minder legale alternatieven. Ik ben benieuwd hoe lang ik dat nog volhoudt. Want van een abonnement van 7 euro op een rekenmachine of iets ( :Y) ) op je telefoon is nog wel een alternatief maar streaming maakt het vrij lastig.
Arcticwolfx @Liquid_Bisquit5 februari 2024 08:57
Ben het met je eens, maar ik denk toch dat er een stukje eigen verantwoordelijkheid in zit. Het mag niet meer zo zijn dat je verrast bent van dit soort veranderingen in diensten. Los van het feit dat het in de voorwaarden staat.

Er zijn nagenoeg altijd toekomstzekere alternatieven die je met een klein beetje moeite kunt creëren.
bendamoi @Liquid_Bisquit7 februari 2024 09:29
Ik ben van 57 en heb alle pc perikelen doorlopen...
Eerlijk gezegd nu met super snelle pc s
typen we nog steeds met 2 vingers.
😉
ivo1969 3 februari 2024 12:18
Kan men in Europa ook niet gewoon gaan verplichten voor bestaande functies dat die nog 10 jaar moeten ondersteund en dan na het uit faseren van het apparaat, dus niet dat die 10 jaar in gaat bij het uitbrengen van het apparaat.
CAPSLOCK2000
@ivo19693 februari 2024 16:54
Niet goed genoeg voor mij, zelfs 100 is niet genoeg, het voortbestaan moet niet afhankelijk zijn van de leverancier. Ik heb liever dat apparaten zo gemaakt worden dat je ze kan onderhouden. De hardware en de software.
Iedere leverancier, dienstverlener of server zal ooit stuk of failliet gaan. Dat hoeft geen probleem te zijn als je die stukken kan vervangen.
Je kan nog altijd nieuwe software schrijven voor de eerste IBM PCs. Uiteraard zitten er beperkingen aan de hardware maar binnen die beperkingen kun je de software zelf eindeloos onderhouden en moderniseren.

In dit concrete geval vind ik het niet erg dat Google Assistent App van Samsung niet meer werkt, wel dat je niet zelf een vervangende app kan (laten) schrijven zonder medewerking van Samsung.

Garantie is ook belangrijk maar zal altijd beperkt zijn want het wordt snel duur om oude producten te blijven ondersteunen. Garantie is het minimum maar daarna moet je zelf voor onderhoud kunnen zorgen.

Voor een TV wil ik dus de mogelijkheid om zelf apps te schrijven en te installeren. Daarnaast wil ik het hele OS kunnen vervangen (en eigenlijk ook alle firmware). De meeste TV's draaien een of andere Linux-variant dus technisch gezien moet dat best kunnen. Nu heb ik een PC naast de TV liggen als HTPC maar ik zou die software liever direct op de TV installeren. De hardware is er snel genoeg voor maar ik kam er domweg niet bij.
_Dune_ Moderator OeB @ivo19693 februari 2024 12:22
Met dergelijke wetgeving is men bezig, ik meen zelfs dat deze al zou zijn ingegaan of dit binnenkort gebeurd. Ik kan het nu niet zo snel terug vinden.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 22 juli 2024 20:40]

watercoolertje
@ivo19693 februari 2024 12:46
Hoeft van mij niet, maar als dat de algemene wens is prima. Maar daarna niet klagen dat technische producten onnodig duur worden svp want dat help je er zelf mee in de hand natuurlijk...
CPV @watercoolertje3 februari 2024 15:18
Of dat functies vanwege de omslachtige ondersteuning niet meer geïnstalleerd worden.
iAR @ivo19695 februari 2024 08:13
Iemand zou fabrikanten moeten verstellen dat ze het slimme gedeelte niet zelf moeten optuigen. Zeker van producten van huishoudelijke aard hebben fabrikanten de klok horen luiden (apparaten moeten slim) maar hebben geen idee waar de klepel hangt. Ik bedoel wie heeft ooit bedacht dat je een bonen-koffie-machine slim moest maken door op afstand een kop koffie te laten zetten? Wie haalt die kop weg voor de volgende?
Gebruik tenminste open standaarden die zonder te veel moeite opgenomen kunnen worden in automatiserings-platfoms en niet alleen te gebruiken zijn in meestal crappy apps die 10 jaar achterlopen op de huidige standaarden, en ook nooit geüpdatet worden want geen geld, te weinig gebruikt (goh, klok/klepel).
Hetisweergezell 3 februari 2024 12:12
Dit soort geneuzel is voor mij een reden om weg te blijven van assistenten etc. Ik koop spullen zodat ik er minimaal 10 jaar mee kan doen. Dan maar wat minder 'comfort' maar in ieder geval loop je dan geen risico dan een feature die je hebt gekocht ineens niet meer werkt omdat een derde partij iets in zijn voorwaarden wijzigt. Heb nu een LG C9 en daarvan heb ik in de winkel al uitgetest dat deze ook prima als monitor werkt (bij het aanzetten gaat hij meteen naar de laatste geselecteerde bron, hdmi2 bijvoorbeeld). In combinatie met hdmi met 4k op 120hz lijkt me dat voor mij voldoende toekomstbestendig.
moonlander @Hetisweergezell3 februari 2024 12:32
Ja dus je loopt nu met een telefoon rond die het minimaal 10 jaar volhoud, evenals een laptop/pc?
Tweakert2020 @moonlander3 februari 2024 12:48
Een telefoon/laptop is niet te vergelijken met “huishoudelijk” apparatuur
Hetisweergezell @moonlander3 februari 2024 14:20
Zeker. Mijn vorige laptop heeft het 10 jaar volgehouden, nu weer een gekocht die qua specs toekomstbestendig is. Telefoon ook, net een Fairphone 5 gekocht.
Electrowolf Moderator Aboforum @moonlander3 februari 2024 12:47
Ja, dat kan ;).

Mijn i7-3770 machine gaat al ruim 10 jaar mee (incl relatief moderne games) en mijn Dell XPS nu z'n 7 jaar met 1 keer de batterij te vervangen. Telefoon is wel nieuwer, maar dat is omdat de vorige fysiek stuk is gegaan.

Het gaat er vooral om dat je met goed kiezen "planned obsolescence" redelijk buiten de deur kan houden.
LooneyTunes @moonlander3 februari 2024 14:45
Mijn 3310 (model dat je als hamer kan gebruiken) werkt nog steeds als je er een (geldige) simkaart in gooit.
Hij ligt nu bij mijn bed met (verlopen sim) als wekker.
Ik verwacht dat ik 'jouw' 10 jaar ook nog wel ga redden met het nieuwe model 3310. ;)
voxl_ @moonlander3 februari 2024 16:15
Macbook Air uit 2013 draait nog prima! Batterij 1x vervangen maar was niet per se nodig, maar wilde wel lekker 10+ uur op 1 lading kunnen doen.

Is dit nieuws voor je?
Av- @Hetisweergezell3 februari 2024 20:50
Ik koop al jaren een domme TV en hang er dan een Apple TV aan om hem slim te maken. Denk dat dat een betere optie is dan de ingebakken software in TV’s. Overigens hoeft het geen Apple TV te zijn, een Android TV box zal het ook veel langer blijven doen dan ingebakken TV software.
Hetisweergezell @Av-3 februari 2024 21:08
Slim! Doe ik verder ook. Maar ik wilde nu eenmaal een 55 inch oled tv hebben en daar was helaas in 2019 geen domme variant van. Dus vandaar het compromis dat hij in ieder geval meteen naar de hdmi gaat bij het aanzetten.
Polydeukes 3 februari 2024 12:07
Maar het blijft dus wel werken op de OLED's? Niet dat ik het ooit gebruik, maar de titel suggerreert alle tv's van Samsung...
bytemaster460 @Polydeukes3 februari 2024 12:12
Voor 2020 wordt het uitgesplitst maar voor 2021 en 2022 wordt er gezegd dat het om de Smart-TV modellen gaat. Daar vallen de OLED tv’s uit die periode ook onder.
Polydeukes @bytemaster4603 februari 2024 14:20
Maar die worden dus niet genoemd
bytemaster460 @Polydeukes3 februari 2024 15:16
Het klopt gewoon zoals het er staat. Voor de 2021 en 2022 alle modellen en voor 2020 alleen de genoemde modellen.
Groningerkoek @Polydeukes3 februari 2024 12:24
De opsomming is een lijst van TV's welke met Google Assistant werden geleverd. De functie wordt stopgezet op alle Samsung TV's.
andru123 3 februari 2024 16:22
Als je een app niet meer onderhouden wilt, gooi dan de source open en laat de community overnemen. Het moet eigenlijk wettelijk verplicht gesteld - als een fabrikant te vroeg stopt (fallisement of gewoon “wil het niet meer”), moet het product open source worden.
bytemaster460 @andru1233 februari 2024 18:06
Het is meer dan een app alleen. Het gaat ook om de licentie die Samsung van Google afneemt voor het implementeren van Google Assistant. Als de community de ontwikkeling overneemt heb je nog geen licentie.
JayEm 3 februari 2024 18:11
Fijn, vorig jaar een neo QLED gekocht. Waar geadverteerd werd dat er Google Assistent op zat. Erg handig om met je remote je smart home te kunnen aanpassen. Kom thuis blijkt er op de nl versie (93) geen google of Alexia te zitten alleen die smerige Bixby. Boos bellen met de support het zou in een update komen. Als ik dit had geweten had ik mijn 2500 euro ergens anders uitgegeven. Wat een oplichting
klonic @JayEm4 februari 2024 00:24
Het advies is toch om nooit iets te kopen op basis van beloftes voor toekomstige functionaliteit. Je weet nooit wat er van die beloftes komt.

Je ziet het ook met Tesla en de beloftes voor autonoom rijden. De eerste auto’s waarbij dat werd beloof zijn onderhand zo’n 4 - 6 jaar oud geloof ik en het is nog steeds niet vrijgegeven. Die auto’s gaan gewoon naar de tweede eigenaar zonder dat die functie ooit gebruikt is 8)7
HKS-Skyline 3 februari 2024 18:40
Google assistant is hard achteruit aan het gaan. De stemherkenning wordt steeds slechter, dingen die eerst probleemloos werden herkend snapt hij ineens niet meer, hij herkent prima wat ik zeg, de woorden kloppen op het scherm, maar de response is dat hij het niet snapt of niet weet. Google saboteert waarschijnlijk opzettelijk zijn eigen product zodat ze straks geld kunnen vragen voor een "slimmere" ai assistent.
jomas @HKS-Skyline3 februari 2024 20:27
Google saboteert waarschijnlijk opzettelijk zijn eigen product
Afgelopen december zijn duizenden home mini's door een software update van Google onherstelbaar gesloopt. Waaronder die van mij en enkele medetweakers.
xoniq 3 februari 2024 20:53
Samsung is flink aan t snijden in opties die vanaf t begin erin zitten. En daarom is het gewoon ontzettend dom om een TV te kopen om de smart opties of apps die de ene wel heeft en de andere niet.

Negeer die opties en koop gewoon een Google TV of Apple TV erbij. Veel mooier, soepeler, en geen zooi van de TV fabrikant door je strot geduwd.
My Tec Master @xoniq4 februari 2024 08:07
Helemaal eens een smart keuze is geen smart tv. Maar een smart module. Zelf gebruik ik al jaren een firestick 4k. De opties van de tv waren na een jaar of twee al minder.
xoniq @My Tec Master4 februari 2024 12:40
Same, trage apps, of ineens weg, of niet meer functioneel. Had een oude Apple TV (4e generatie) die verder nog prima werkt, maar 1080p, intussen 7 jaar oud, die aan m’n zoon gedoneerd op z’n kamer, die speelt daar via het netwerk via Steam Link games op de PC, en in de woonkamer daardoor een nieuwe gekocht voor m’n 4K TV, en 1 voor de slaapkamer. Waar een 14 jaar oude 55” LG hangt.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 22 juli 2024 20:40]

Ralph84 3 februari 2024 12:37
Zijn er echt mensen die gebruikmaken van een assistant op hun tv? Ik gebruik dagelijks Google Assistant op mijn Google hub, maar niet op mijn tv. Vind het iets omslachtig

Maar wil Samsung nu dat mensen Bixby gaan gebruiken? 8)7
Ik gebruik veel Samsung tech maar als het neerkomt op hun software schud ik mijn hoofd.
Zodiac 3 februari 2024 12:39
Maar gaat het hier nou om Samsung TVs met Google TV/Android TV? Of zijn dit modellen met "Tizen" (of hoe die rommel ook moge heten)?
JayEm @Zodiac5 februari 2024 13:39
modellen met Tizen.

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