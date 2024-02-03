Google Assistant werkt vanaf 1 maart niet meer op Samsung-televisies

Grote kritiek loopt natuurlijk in de praktijk wel los. Er kwam wat verontwaardiging van een handje vol mensen (gechargeerd) die de houding van het bedrijf niet aanstond.
De betreffende HACS-Integratie, deed iedere 5 seconden een API call naar de clouddiensten van Haier. Ik snap prima dat dat vrij heftig is voor hun clouddiensten, die daar niet op ontworpen waren. Nou praat ik hun houding natuurlijk niet goed, hè? Het was gewoon een idiote blufpokerreactie, met dreigtaal van 'tegen onze voorwaarden' (wie zegt dat de auteur die heeft geaccepteerd?), of kosten verhalen, enz. enz.
Nu gaan ze dus samenwerken met HACS-modulemaker en komt het goed.
Eenzelfde iets gebeurde
met een HACS-module van Zonneplan
. Het verschil was alleen dat Zonneplan domweg mensen blokkeerde en contact opnam met de modulemaker en ze hebben direct samengewerkt. Al snel was er een goede oplossing gekomen waar de Zonneplan mee kan leven en de HA-gebruikers wat aan hebben. Zo kan het ook
In het verlengde hiervan. Ik heb zelf geen verstand van productontwikkeling, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor bedrijven heel ingewikkeld is, om alles en iedereen maar happy te houden in deze tijden.
Stel dat een bedrijf ervoor kiest om een app te maken voor hun product (al-dan-niet zinvol natuurlijk), dan moeten ze wel een mechanisme bedenken dat redelijkerwijs altijd bij iedereen werkt. Dan is, denk ik, communicatie met clouddiensten in combinatie met je eigen app, het zekerste, want die heb je volledig onder controle. Als je het bijvoorbeeld 'technisch lokaal' wil laten werken, kom je al snel tegen problemen aan van allerlei vage dingen die mensen in hun eigen netwerk hebben. Of denk bijvoorbeeld aan Android toestellen die hardcoded de Google DNS-servers hebben aan staan, en daarmee dus moeite hebben om lokale apparaten goed te vinden. Mensen die VPN's gebruiken van Symantec, enz, enz, enz.. (uiteraard zijn er manieren om dat alsnog lokaal goed te laten lopen, maar het zijn wel voorbeelden van zaken die de fabrikant niet onder controle heeft. En als het dan niet goed werkt, is het een rotproduct en gaan mensen ook klagen op allerlei fora.)
Begrijp me niet verkeerd hè? Ik zou dolgraag zien dat bijvoorbeeld alle apparaten 'alleen lokaal' werken, zonder cloudafhankelijkheid, maar ik snap dat dit ook een complexiteitsfactor toevoegt.
Maar ook als je bijvoorbeeld open API's aanbiedt voor derden om tegen je diensten aan te laten praten, dan krijg je al snel te maken met goedbedoelende (hobby)programmeurs die niet kundig genoeg zijn om goed met je APIs te communiceren. (Zie de voorbeelden van Haier en Zonneplan) Of ook allerlei grappenmakers die het leuk vinden om gaan DDOSsen of proberen je API's te misbruiken voor verkeerde doeleinden. Allemaal gedoe.
Bovenstaande is mijn beeld van het geheel. Allicht heeft @walletje-w
er een ander/beter beeld van natuurlijk