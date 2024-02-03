Google Assistant werkt vanaf 1 maart niet meer op Samsung-televisies

Google Assistant zal vanaf 1 maart 2024 niet meer werken op recente Samsung-televisies. Volgens de fabrikant komt dit door een wijziging in het beleid van Google. Gebruikers kunnen wel nog gebruikmaken van andere spraakassistenten zoals Samsung Bixby of Amazon Alexa.

De maatregel geldt volgens Samsung voor alle Samsung Frame-, Terra-, Sero-, Crystal UHD-, 4k- en 8k QLED-televisies uit het jaar 2020, maar ook voor de Samsung Smart TV-modellen uit het jaar 2021 en 2022.

Samsung geeft geen verdere details over het motief van deze beslissing, maar volgens de redactie van SamMobile zou de recente aanpassingen van Google ten opzichte van Google Assistant er iets mee te maken hebben. Google kondigde begin dit jaar aan dat het enkele functies uit Google Assistant zou schrappen of wijzigen omdat deze nauwelijks gebruikt worden. Het bedrijf kondigde bijvoorbeeld aan dat het stopt met de rijstand in Google Assistant.