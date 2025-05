Samsung en SK hynix demonstreren binnenkort sneller GDDR7-vram voor nieuwe gpu's

Samsung en SK hynix demonstreren in februari nieuw, sneller GDDR7-vram. Samsung toont GDDR7-geheugen met bandbreedtes van 37Gbit/s per pin, terwijl SK hynix zuiniger GDDR7-vram toont met een bandbreedte van 35,4Gbit/s. Samsung ontwikkelde eerder al 32Gbit/s-GDDR7.

Samsung en SK hynix houden hun demonstraties allebei tijdens de ISSCC 2024-beurs, zo merkte ook Tom's Hardware op. Deze beurs vindt plaats van 18 tot en met 22 februari in San Francisco. Samsung spreekt daar over GDDR7-chips met een capaciteit van 16Gbit, wat neerkomt op 2GB per module. Die chips moeten daarnaast een bandbreedte van 37Gbit/s per pin hebben. Ter illustratie: GDDR6- en GDDR6X-geheugen haalt momenteel bandbreedtes tot maximaal 24Gbit/s per pin.

SK hynix laat volgende maand GDDR7-geheugen zien dat geoptimaliseerd is voor een lager stroomverbruik, mogelijk voor gebruik in apparaten als laptops. Die geheugenchips moeten lagere bandbreedtes halen, van 35,4Gbit/s per pin, met dezelfde capaciteit van 2GB per module. Het precieze stroomverbruik van het SK hynix-geheugen wordt niet vermeld in de ISSCC-planning.

De GDDR7-specificatie werd eerder al bekendgemaakt. Het geheugentype maakt onder meer de overstap naar pam3-codering voor dataoverdracht. Dat is in tegenstelling tot het gebruik van pam2-codering uit GDDR6 of pam4 in GDDR6X. Met pam3 worden drie spanningsniveaus gebruikt voor de transmissie van het signaal. Daardoor is het mogelijk om meer bits te verzenden per klokcyclus zonder dat de kloksnelheid daarvoor verhoogd moet worden.

Samsung kondigde eerder al zijn eerste GDDR7-chips aan voor een release ergens dit jaar, hoewel de fabrikant toen over snelheden van maximaal 32Gbit/s per pin sprak. Ook Micron zei eerder GDDR7-vram te ontwikkelen en sprak toen van een release in de eerste helft van 2024. Volgens geruchten gebruiken zowel AMD als Nvidia het nieuwe geheugentype in hun volgende generaties videokaarten.