'Nvidia RTX 50-serie ondersteunt DisplayPort 2.1 en wordt op 3nm gebakken'

De RTX 50-videokaarten van Nvidia zullen ondersteuning bieden voor DisplayPort 2.1. Dat meldt een bekende leaker. De nieuwe reeks videokaarten zal ook op een 3nm-procedé van TSMC worden gebakken.

De bekende Nvidia-leaker kopite7kimi kreeg op X een bericht met de vraag of er al meer info was over de processor node van de RTX 50-serie. Kopite7kimi schreef vervolgens dat de RTX50-kaarten op een 3nm-procedé van TSMC zouden worden geproduceerd, maar gaf niet aan om welk specifiek procedé het gaat. Een andere gebruiker vroeg aan de leaker of DisplayPort 2.1 ondersteund zal worden en dat was volgens kopite7kimi het geval. Meer details gaf de leaker echter niet.

Eerder dit jaar deden er al geruchten de ronde dat de RTX 50-kaarten gebruik zullen maken van GDDR7-geheugen, net als de aankomende AMD Radeon RX 8000-gpu’s van AMD. Dankzij dit geheugen zouden de videokaarten geheugenbandbreedtes van 36Gbit/s per pin bieden, wat met een 256bit-geheugenbus neerkomt op 1,15TB/s.

Volgens geruchten zou Nvidia volgend jaar zijn RTX 50-serie willen introduceren. Een exacte releasedatum is er nog niet. De RTX 30- en RTX 40-series werden in het najaar van 2020 en 2022 aangekondigd, maar het is niet bekend of Nvidia een soortgelijk releaseschema aanhoudt voor zijn komende gpu's. Nvidia houdt in januari een CES-presentatie, mogelijk voor de release van RTX 40 Super-videokaarten.