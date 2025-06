Gerucht: Nvidia GB202-gpu voor RTX 50-serie krijgt 384bit-geheugenbus en GDDR7

De komende Nvidia GB202-gpu, die naar verwachting wordt gebruikt in de GeForce RTX 50-serie, krijgt mogelijk een 384bit-geheugenbus en gebruikt GDDR7-geheugen. Dat meldt een bekende leaker. Eerder gingen geruchten rond dat die gpu een 512bit-geheugenbus zou krijgen.

Bekende Nvidia-leaker kopite7kimi meldt op sociale media dat de GB202-gpu een 384bit-geheugenbus krijgt. Deze leaker deelt regelmatig correcte informatie over toekomstige Nvidia-videokaarten. Eerder ging het gerucht rond dat Nvidia de komende flagship-gpu zou voorzien van een 512bit-geheugenbus, maar de leaker komt daar nu op terug. De X-gebruiker zegt een 'empirische fout' gemaakt te hebben, door de L2- en geheugencontrollerratio van de huidige Lovelace-architectuur toe te passen, wat leidde tot een onjuiste aanname dat de GB202-gpu een 512bit-bus krijgt.

De nieuwe gpu zou ook GDDR7-geheugen ondersteunen. Volgens een eerdere roadmap van Micron wordt dat geheugen in de eerste helft van volgend jaar geproduceerd. Het geheugen zou volgend jaar een bandbreedte van maximaal 32Gbit/s per pin bieden, waar dat bij het huidige GDDR6X maximaal 24Gbit/s is. In combinatie met een 384bit-geheugenbus, zou de bandbreedte van de GB202 met GDDR7-geheugen ruim 1,5TB/s bedragen.

Volgens eerdere geruchten krijgt de GB202-gpu 192 streamingmultiprocessors. Dat zou neerkomen op een maximum van 24.567 CUDA-cores, een toename van 33 procent ten opzichte van de huidige AD102-gpu, die wordt gebruikt in de RTX 4090. Dat wil echter niet zeggen dat er RTX 50-videokaarten met zoveel cores uitkomen; videokaarten worden vaak geleverd met een deels uitgeschakelde gpu voor betere yields. De huidige RTX 4090 heeft bijvoorbeeld 16.384 CUDA-cores, terwijl de gebruikte AD102-gpu er in theorie 18.432 CUDA-cores heeft.

Naar verwachting introduceert Nvidia zijn RTX 50-serie volgend jaar. Een exacte releasedatum is echter nog niet bekend. De RTX 30- en RTX 40-series werden in september 2020 en 2022 aangekondigd, maar het is niet bekend of Nvidia een soortgelijk releaseschema aanhoudt voor zijn komende gpu's.