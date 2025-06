VS breidt exportverbod van Nvidia-gpu's voor AI uit naar Midden-Oosten - update

De Verenigde Staten breidt het exportverbod van Nvidia-chips voor AI uit naar verschillende landen in het Midden-Oosten. Het is niet bekend om welke landen het gaat, maar Nvidia zou daar de A100- en H100-gpu's voor AI niet meer mogen verkopen. De VS ontkent dat.

Nvidia zegt dat in een toelichting aan de Amerikaanse beursautoriteit op zijn eerder gepresenteerde kwartaalcijfers. Het bedrijf zegt daarin dat in het afgelopen kwartaal van de Amerikaanse overheid te horen kreeg dat er extra restricties komen voor het verkopen van A100- en H100-producten aan 'bepaalde landen en andere regio's, waaronder enkele landen in het Midden-Oosten'. Nvidia noch de Amerikaanse overheid specificeert om welke landen het precies gaat.

Nvidia maakte vorige week al bekend dat het honderden procenten meer omzet had gedraaid in het afgelopen kwartaal. Dat komt met name door de explosieve stijging van gpu's voor datacenters waarop bedrijven kunstmatige-intelligentiemodellen trainen. Dat zijn met name de A100- en H100-gpu's.

De Amerikaanse overheid heeft Nvidia al strenge restricties opgelegd om die producten in China en Rusland te verkopen. De exportrestricties voor Rusland hebben te maken met de invasie van Oekraïne, maar voor China is het exportverbod een manier waarop de VS probeert China minder dominant te maken op AI-gebied. Dat verbod geldt sinds vorig jaar. De VS stelt zegt bang te zijn dat de producten 'voor militaire doeleinden' worden gebruikt. Nvidia en de Amerikaanse overheid geven verder geen verklaring voor het uitgebreidere exportverbod. Mogelijk is de VS bang dat de chips via landen in het Midden-Oosten alsnog in China terechtkomen.

De Amerikaanse overheid ontkent dat het exportrestricties heeft opgelegd. Een woordvoerder van het ministerie van Handel zegt tegen Reuters dat het 'geen verkoopverbod van chips aan het Midden-Oosten heeft opgelegd', maar zowel het ministerie als Nvidia zeggen niet waarom Nvidia dat in zijn kwartaalcijfers heeft geschreven.

Update: de ontkenning van de Amerikaanse overheid is in het artikel opgenomen.