Nvidia introduceert A800-gpu voor China die niet onder exportrestricties VS valt

Nvidia introduceert nieuwe A800-datacenter-gpu's voor de Chinese markt. De A800-serie is in grote lijnen gelijk aan de bestaande A100, hoewel de bandbreedte van de NVLink-interconnect is beperkt tot 400GB/s. Daarmee hebben de gpu's geen last van de exportrestricties van de VS.

De Nvidia A800 is onlangs voor het eerst verschenen bij een Chinese distributeur, schrijft persbureau Reuters. Het grootste verschil met de bestaande A100-gpu is de lagere bandbreedte voor de NVLink-interconnect, die wordt gebruikt om grote aantallen gpu's met elkaar te verbinden voor gebruik in datacenters. Bij de A800 ligt de bandbreedte op 400GB/s, waar dat bij de A100 600GB/s is. De Amerikaanse exportregels slaan op chips met een interconnectbandbreedte van 600GB/s en hoger, schrijft Reuters. De A800 mag hierdoor wel in China verkocht worden.

Los van de lagere NVLink-bandbreedte lijkt de A800 identiek aan de A100. Nvidia noemt het aantal CUDA-cores van de A800 en welke kloksnelheden ze halen, maar de vermelde prestaties zijn dezelfde als die van de A100-serie. De gpu maakt daarbij gebruik van dezelfde Ampere-architectuur en beschikt eveneens over maximaal 80GB HBM2e-geheugen, net als de A100. Ook de tdp's van 300W voor de PCIe-variant en 400W voor het SXM-model zijn ongewijzigd.

De A800 is een reactie op de nieuwe restricties voor de export van geavanceerde chips naar China die de Amerikaanse president heeft ingesteld. Deze regels stellen dat bepaalde geavanceerde AI-chips voor datacenters en supercomputers niet naar China geëxporteerd mogen worden als ze een bepaalde prestatielimiet overschrijden.

De regels gelden voor producten van Amerikaanse bedrijven als Nvidia, maar ook voor producten van buitenlandse partijen die gebruikmaken van Amerikaanse technologie. Volgens Bloomberg is TSMC eerder al gestopt met het produceren van gpu's voor het Chinese chipbedrijf Biren Technology. Een soortgelijke maatregel werd eerder genomen door voormalig president Donald Trump om chipleveringen aan Huawei te beperken. Amerikaanse bedrijven mogen ook niet langer productieapparatuur voor geavanceerde logic- en geheugenchips leveren aan fabrieken in China, tenzij fabrikanten daarvoor een licentie van de VS krijgen.

Specificaties van de Nvidia A800 (links) naast de A100